En 2023 habría cumplido 50 años pero Superlópez, el veterano y popular héroe, bonachón y despistado, parodia de Superman, creado por Jan en 1973, dirá adiós este jueves con una última aventura. Se trata de 'Sueños frikis' (Bruguera), álbum donde el dibujante, de 82 años, que siempre ha tratado temas sociales y de actualidad que afectan a los lectores adolescentes, pone sobre la mesa el tema del 'bullying'. "Nada de cansancio, evidentemente las ventas siempre han bajado y actualmente no creo que remonten, la editorial hace lo que puede y estoy contento, pero sé que ya no se lee como antes el tipo de cómic que hago con Superlópez y eso me desmotiva mucho...", explica Jan a este periódico sobre los motivos de la despedida.

En 'Sueños frikis', álbum nº 87 de la colección, Jan, en un guiño a 'La historia interminable', lleva a su protagonista, la joven universitaria Mayra, que sufre el acoso de una pandilla de chicos liderados por el abusón y machista Roland, hasta un mundo de fantasía, medieval, poblado por magos, brujas, dragones y orcos. Un universo que no le es ajeno, porque el dibujante ya viene ambientando en uno similar su serie 'Don Talarico', que viene publicando en Amaníaco Ediciones y de la que, confirma, está trabajando en el cuarto volumen, titulado 'El reconquistador'. Además, añade, está pendiente de publicar otros trabajos. "Precisamente porque ahora me interesan otras cosas es lógico que no vaya a dejar de dibujar, mientras el físico me lo permita".

"No me gustan las despedidas"

Este último álbum lo terminó Jan en julio de 2020, como atestigua la firma y la fecha en la última viñeta, pero, confiesa ahora, no pensó que sería el último. "Entonces no pensaba absolutamente en dejar de hacer Superlópez, y menos en hacer una historieta despidiéndose o cayéndose por un barranco... En 'Sueños frikis' no hay despedida. Realmente eso de dejar Superlópez lo decidí hace pocos meses y avise a la editorial exactamente en julio de 2021. Ese álbum ya estaba hecho y entregado el año anterior. Será que no me gustan las despedidas...".

El mensaje que 'Sueños frikis' envía a los jóvenes y no tan jóvenes lo resumiría una viñeta al final del álbum: "Los problemas 'enormes' se desinflan mucho cuando les plantas cara". En esta aventura, Superlópez, que se troca en mago para llamarse Superlósum, acabará colgando la capa de superhéroe campechano y volverá a su rutina en la oficina.

En 2018, Jan celebraba los 45 años del personaje con 'El gran libro de Superlópez', de Antoni Guiral. Fue ese mismo año cuando fue el autor del cartel del Salón del Cómic de Barcelona, donde protagonizó una gran exposición, y cuando vio llevado al cine al personaje, encarnado por Dani Rovira, en un filme de Javier Ruiz Caldera, ‘Nuevas aventuras de Mambrú’.

En una entrevista a este diario, Jan se mostraba "desesperado por recuperar lectores de 12 a 18 años". "Para ellos quería hacer mis Superlópez pero es una batalla inútil contra los móviles y las tabletas... Si sigo será porque tengo alguna esperanza de que se cansen del hipnótico foco rectangular pero soy pesimista. No sé si acabaré pasándome al humor adulto pero no lo haré con Superlópez", avisaba ya entonces.

El fondo, en Bruguera

Confirma ahora Jan que "el fondo editorial de Superlópez y Pulgarcito seguirá en manos de Bruguera", que ahora pertenece al grupo Penguin Random House. "Sé que harán buen uso de el. Yo no me opongo a que se decida continuar el personaje con otros autores o no, eso no dependerá solo de mí. No será mi Superlópez en ese caso pero la vida es así". De hecho ya se manifestaba en ese sentido en 2018: "Cuando se cambia de autor cambia también la esencia del personaje, eso se nota... Yo distingo muy bien el Flash Gordon de Alex Raymond del de Dan Barry. En todo caso me parece triste que un autor quiera seguir el personaje de otro en lugar de crear el suyo", opinaba.

Jan, nacido Juan López Fernández, en el pueblo leonés de Toral de los Vados en 1939 y trasladado a Barcelona en los 70, se volcó en su pasión por el dibujo a mediados de los 50, trabajando en los Estudios Macián de animación. Fue gracias a otro histórico del tebeo, Gin, quien le propuso presentar sus trabajos a Ediciones Clíper, que empezó a publicar historietas en tebeos como 'Yumbo' o 'Pinocho'. En 1969, empezó a colaborar con Bruguera, donde nacería Superlópez, como antítesis de Superman: un héroe con poderes, sí, pero algo torpe, que cuando no lleva el traje es un gris oficinista de Parchelona, trasunto de la capital catalana.

Además de Superlópez, su personaje más conocido y longevo, también creó en los 80 Pulgarcito y series como Don Talarico, Lucas y Silvio, Don Plácido o Don Viriato.