Los murcianos Second están de vuelta. La banda lidera por Sean Frutos acaba de lanzar Flores imposibles, el primer adelanto del que será su próximo disco, el noveno de estudio de su ya dilatada trayectoria. Además, la banda ha confirmado el título del álbum -al que dará nombre el citado single- y una gira por teatros que llegará al Romea el 7 de mayo.

Antes, Second actuarán en La Rambleta de Valencia el 1 de abril y en el Principal de Alicante, una semana después (día 8). Tras el de Murcia, el cuarteto visitará el GRan Teatro de Cáceres (14 de mayo), el Teatro de las Esquinas de Zaragoza (20 de mayo), el Teatro Carrión de Valladolid (21 de mayo) y el Kafe Antzokia de Bilbao (27 de mayo). Las entradas se pondrán a la venta este viernes a las 12.00 horas en www.second.es, a excepción de las de Alicante, que ya están disponibles desde 16,80 euros.

La banda presentará "un espectáculo muy especial acorde a lo que quieren contarnos en su nuevo disco", señala su agencia en una nota de prensa en la que confirman que, además de sus últimas canciones, en sus directos "no faltarán los himnos exquisitos del grupo murciano". En concreto, los fans pueden apuntar hits como Rincón exquisito, Nivel inexperto, 2502 y Mira la gente, "temas que conforman un cancionero único, de una belleza tan delicada como poderosa, al que ahora se irán sumando estas nuevas Flores imposibles", cuyos primeros brotes llegan cuatro años después de Anillos y raíces (2018), su último trabajo.

El disco

Además, este nuevo sencillo advierte de que Second vuelven con todo y en su estado más poético, enérgico y elegante. "Las 'flores imposibles' podrían ser esas que aparecen donde no se las espera, en un ambiente inhóspito para ellas, floreciendo en un desierto, asomando entre la nieve o brotando en una fisura de una pared. También esas de apariencia sorprendente, tan bellas que se hace difícil concebir su existencia. Así, en un entorno hostil, han nacido estas nuevas canciones de Second", explica la agencia en la mencionada nota.

La banda lo cuenta de esta forma: “No ha sido la mejor etapa para todos, pero hemos abierto una grieta, entra un hilo de luz, y echamos abajo el muro. Una búsqueda interior para emerger al exterior”. Así, esta primera flor imposible da comienzo a algo, "es el germen de una nueva etapa para unos Second incombustibles y desbordantes de pasión". Esta vez, además, han contado con la colaboración en la producción de Manuel Cabezalí y Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly) que han ayudado a la banda a explorar caminos inéditos, nuevos rincones y sonidos.