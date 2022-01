1. El primer libro que leí...

No sé en qué orden, pero todas las novelas del realismo mágico latinaomericano.

2. No acabé...

Algunos se me han caído de las manos. El último, «La vida de los elfos» de Muriel Barberi.

3. Cambió mi vida leer...

«El obseno pájaro de la noche», de José Donoso. Novelaza.

4. He regalado...

Las dos novelas que he escrito.

5. Fingí haber leído...

No lo he hecho, porque me da mucha vergüenza que me pesquen.

6. El que presté y no me devolvieron.

Varias veces, pero también me ha pasado a mí con alguien. Se me olvida devolverlo, y si no me lo reclaman no me pongo a buscarlo.

7. Calculo que el porcentaje de libros de mi biblioteca que todavía no he leído es...

Quizá un 20%. Tengo una colección, «Para principiantes», que no he acabado. Voy lenta porque los libros son muy intensos.

8. En la mesilla tengo...

«La vida de Perls», de Sergio Sinay, sobre psicología Gestalt, y «La Cábala», de Mario Javier Sabán.

9. Llevo cuenta del número de libros de mi biblioteca...

No. Es muy extensa y muy variada. Tengo mucha literatura oriental, y me gusta mucho Jung.

10. Autor o autora de la Región.

Marisa López Soria y Miguel Ángel Hernández, por ejemplo.

11. Ebook o papel.

Papel, y a veces también ebook.

12. Los compro en...

Últimamente, por Amazon, que además te los trae a casa.

13. Subrayo y hago anotaciones.

Sí, los anoto por todos lados.

14. Mi editorial favorita.

No tengo preferencias en ese sentido.

15. He leído «El hombre unidimensional»

No.