Les Luthiers regresará a España a finales de este mes de enero para iniciar una gira con su espectáculo 'Viejos hazmerreíres' con su humor "familiar, blanco y nada machista" que defienden sus integrantes, recordando que siempre han intentado "criticar la deshonestidad, la mentira y la corrupción".

"Hay pequeños chistes que por prudencia hemos retirado", ha recordado uno de los fundadores del grupo cómico, Jorge Maronna, apuntando por ejemplo al 'gag' de una serenata de un pretendiente violento intentando mostrar su amor "a su manera". "Nos dijeron que sonaba a apología cuando en realidad quería ser una crítica jocosa, así que lo retiramos", ha explicado.

"Pero son pequeñeces, porque Les Luthiers siempre hizo un humor familiar y blanco y no es un grupo machista. Si bien nunca intentamos cambiar el mundo, siempre hemos intentado criticar la deshonestidad, la mentira y la corrupción", ha añadido Maronna, algo con lo que también está de acuerdo otro de los componentes del grupo, Tomás Mayer-Wolf.

"Hay números que presentamos que fueron escritos hace décadas y se hicieron en muchos países prácticamente sin cambiar el texto, da igual que fueran de hace 20 años o ahora. En 'Chist' hablábamos de políticos corruptos que le pedían a un músico cambiar un himno: está escrito en los 90 y ahora tiene el mismo resultado", ha indicado Mayer-Wolf.

En cualquier caso, Maronna reconoce que lo importante es que lo que Les Luthiers ve en los teatros es "a gente disfrutando muchísimo de este humor". "En cuanto a lo que sucede alrededor, debo admitir con vergüenza que estoy bastante poco informado, no veo la televisión ni los teatros y me falta enterarme de lo que está ocurriendo con el humor", ha añadido el músico, recordando que son 'gags' "no en torno a tapas de diarios, sino sobre estereotipos de personajes".

Despedida de Marcos Mundstock

'Viejos hazmerreíres' empezará en España el 29 de enero en Burgos y terminará 26 de marzo en Palma de Mallorca. Los sitios que visitarán Les Luthiers en esta gira son, además de los citados, Miranda de Ebro, Madrid, Alicante, Málaga, Granada, El Ejido, Cádiz, Valladolid, Pamplona, Bilbao, Vitoria, Logroño, Murcia y Albacete.

Es la recuperación de una gira que se vieron obligados a aplazar en marzo de 2020 debido a la pandemia de coronavirus. "Lo pasamos muy mal, como tanta gente del espéctaculo, y tuvimos que parar en dos años", ha recordado Maronna, apuntando además que en ese periodo de tiempo solo podían verse los jueves por la tarde en un zoom -hasta recuperar los ensayos hace un mes-.

Esta gira, que empezó sin uno de los míticos integrantes de la banda, Marcos Mundstock, por enfermedad, será la primera vez en la que ya no esté el popular cómico. "Ha sido todo muy triste y muy duro, fue muy penoso y se lo extraña, obviamente", ha reconocido el fundador de Les Luthiers.

Les Luthiers y el reguetón

Maronna califica el espectáculo que tiene como una "colección de antologías" en el que se incluyen una variedad de géneros muy diversa, desde un rap, hasta la bossa nova, pasando por la cumbia. Además, hay una sola pieza nueva, que es 'Receta postrera'. Preguntados al respecto de si el reguetón o el trap son géneros que podían tener cabida en su repertorio, se han mostrado afirmativos.

"Les Luthiers nunca le han cerrado las puertas a ningún género musical y puede que en el futuro haya reguetón: parte de este grupo es ir adaptándose", ha afirmado Mayer-Wolf. "Usamos géneros conocidos porque es bueno que la gente reconozca lo que está sonando", ha añadido Maronna, quien apuesta por otros 50 años de Les Luthiers con humor. "No sé si yo...pero Les Luthiers nunca supo cuánto iba a durar: siempre hemos pensado en seguir con esto adelante, que es lo que nos gusta, y ojalá dure mucho", ha concluido.