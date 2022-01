Recuerda Dani Gove que lleva desde 2015 alimentando semanalmente –y con seis viñetas por el precio de una– un pequeño monstruo llamado ‘Ciencia Micción’. Y cuanto más absurdos son los chistecicos que le da, más grande se hace. Y en la revista El Jueves, que son muy graciosetes –además de quienes dan cabida a su trabajo–, encantados, claro. La historia está en que, a lo tonto, el oriolano –vecino de Murcia desde hace años– se ha juntado con más de 2.000 viñetas, y ha conseguido engañar a la gente de Fandogamia para que le publique un primer volumen a todo color con las seiscientas primeras. El resultado, de reciente publicación, es Romper en caso de incendio (2021), un álbum que garantiza –en palabras de su autor– unas 587 carcajadas: un porcentaje de efectividad más que notable. De hecho, podemos confirmar que se le da mucho mejor hacer reír que vender su obra (lo último de Marvel no le permite centrarse)..., pero por si tras esta entrevista no consigue un buen puñado de nuevos lectores, el miércoles 26 presentará este recopilatorio en la Fnac de Nueva Condomina (19 horas). Por cierto, por si no ha quedado claro, Gove es dibujante, no domador de monstruos...

¿Es verdad eso de que contactó una y otra vez con Fandogamia para que le publicaran Romper en caso de incendio? En definitiva, ¿es verdad que le publicaron por... pesado?

Ay, madre..., que al final te has leído ese texto que mandan... Esta gente está loca, no les hagas demasiado caso. Es más, puede ser que hayan aporreado el teclado estando borrachos y haya salido ese párrafo de manera totalmente azarosa. No, en serio, los de Fandogamia son unos grandes. Respiramos el mismo aire humorísticamente hablando. Tenía muchas ganas de estar con ellos, ya que vengo de publicar con otras editoriales y sabía que iba a estar muy cómodo en ‘La Gran F’, como ellos la llaman. Y sí, hay que insistirles demasiado, pero porque están todo el día jugando al Buscaminas. Son de los míos.

Dar la chapa funciona... Un mensaje muy peligroso para las editoriales, por cierto. Ahora: no vale con conseguir que te hagan caso, luego el material tiene que ser bueno.

Está mal que lo diga yo, que soy el autor, pero allá va: sí, el material es la hostia. Compradlo, si no os gusta prometo devolveros el dinero (Asier, luego me metes por aquí un asterisco y con letra pequeñita a pie de página un: ‘No’).

Otra de las cosas que dice la gente de Fandogamia sobre su último trabajo es que es tremendamente divertido y que «conduce a cualquiera a la chifladura».

Sí. El cómic tiene unas seiscientas viñetas y, claro, aquí cabe de todo: humor blanco, costumbrismo, frikadas, guiños históricos, cosas muy hardcore... Un cóctel salsero con muchas ideas locas y con el que espero sacar una risa al menos. Joder, espera... Sacar una risa de entre seiscientas viñetas sería un puto fracaso. No, no... A ver, espero sacar... qué sé yo... ponle que unas 587, aproximadamente.

Eso sí, son viñetas independientes, ya que Romper en caso de incendio es una recopilación de sus publicaciones en El Jueves bajo el paraguas de una sección titulada ‘Ciencia Micción’.

Así es. En concreto, en este primer tomo con Fandogamia –espero vengan más– recopilo las primeras páginas de ‘Ciencia Micción’. Esta serie empezó a publicarse semanalmente en El Jueves allá por 2015, con seis viñetas en cada entrega. Y es verdad que en El Jueves realizo otras muchas cosas, más relacionadas con la actualidad, pero es en ‘Ciencia Micción’ donde más disfruto, pues es donde doy rienda suelta al humor absurdo que más me gusta.

Dice que este es tan solo el volumen 1, pero también que incluye el disparate de seiscientas viñetas... Como estrategia de márketing –en vistas a una segunda entrega, digo– es, cuanto menos, peligrosa para su salud mental..., pero, efectivamente la relación carcajada-precio es fantástica para el lector.

Es que con seis viñetas semanales desde 2015... He superado ya las 2.000. ¡Material hay de sobra, sí! Mi salud mental hace ya tiempo que se fue a la mierda, pero ¿no es acaso esa la magia de esta profesión?

Para que quien nos esté leyendo se haga una idea: hablamos de viñetas con muy pocos filtros (usted dirá si es así) y de humor bastante absurdo, ¿no?

Soy un gran fan del chiste en una sola viñeta. Me da un poco de pereza eso de desarrollar un ‘gag’, con varios paneles previos hasta llegar al ‘punch’ final. Es lo que más he trabajado desde que tengo uso de razón y me desenvuelvo bien en este formato. Por otra parte, me gusta mucho dar al lector una imagen potente, que el chiste sea muy visual. El bocadillo a veces es lo de menos, lo importante es que te imagines la escena que te estoy planteando. Dentro de este juego de ideas y elementos, cuanto más loca y extrema sea la combinación, más divertido resultará.

El otro pilar fundamental de estas viñetas es la actualidad. ¿De todo se pueden hacer chistecicos?

Se pueden hacer chistes de todo. Seguro que tú y tus amigos soltáis burradas muy graciosas de vez en cuando. Ahora bien, seguramente tengas otros amigos o conocidos con los que esas bromas quizás no funcionen igual de bien. El arte, digamos, está en ponerte el disfraz de payaso y colarte en un funeral a lanzar tartazos. Y que te inviten al próximo funeral con una sonrisa en la cara.

En este sentido, ¿se atrevería a decir que es un humor ‘para todos los públicos’?

Asier, te voy a ser honesto. Creo que hemos llevado esta entrevista demasiado lejos. Se acabó, no puedo más. Lo voy a decir. De verdad. Este libro no es para nadie. No gasten su dinero. Seguro que aún hay alguna plataforma de ‘streaming’ a la que no estén suscritos. Yo qué sé... Disney+. ¿Han visto la serie esa del de las flechas de Marvel? Pues solo está en Disney+, y ahora creo que están de promo. Suscríbanse.

Por cierto, ¿vive el humor absurdo una nueva edad dorada? Alguno pensará que lo inventaron los millennial, pero ya tiene unos cuantos años..., aunque sí es cierto que las redes le han dado un gran empujón.

El humor absurdo siempre ha estado y estará ahí. En ocasiones, más ‘mainstream’ que en otras, pero siempre está presente de algún modo u otro. Si a uno le hace gracia el humor absurdo, dará con cómicos de este estilo, tendrá amigos afines y podrá saciarse en cualquier rinconcito de Internet con otros locos como él o ella.

Por último, Dani, en caso de incendio, ¿cómo nos puede ayudar este libro? ¿De qué tipo de llamas nos puede salvar?

Veamos, si el libro lo presentasen los informativos de Antena 3 lo llamarían «el cómic que te salvará de las llamas del aburrimiento», estoy convencido. Pero no, Romper en caso de incendio no va a ayudar a nadie, me temo. Tampoco de las llamas, pues lanzar un libro de papel al fuego está demostrado científicamente que no es lo más inteligente. ¿Saben quién puede salvarles de las llamas pero bien? El de las flechas de Marvel. Está en Disney+, no sé si se lo he mencionado ya. Suscríbanse.