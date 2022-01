El próximo 26 de enero, Curro Carreres vuelve a la que fue (y, en cierto modo, ‘sigue siendo’) su casa. El director de escena murciano regresa al Teatro Nacional de la Zarzuela, aquel que le acogió en los primeros estadios de su ya larga y respetada carrera en el género musical y que ahora, casi tres décadas después de aquello, le recibe con uno de sus últimos trabajos: Entre Sevilla y Triana, del maestro donostiarra Pablo Sorazábal. «La ilusión de cara a este estreno en Madrid es doble: por un lado, a nivel profesional, porque dirigir aquí es hacerlo en un escenario emblemático, de gran importancia para la zarzuela; y, por otro (a nivel personal) porque yo empecé en este teatro», recuerda Carreres, quien, tras licenciarse en Historia del Arte en la UMU –donde realizó también el doctorado–, se trasladó a la capital para estudiar Gestión Cultural y, posteriormente, pasar por distintos departamentos del icónico espacio. En su página web reconoce que fue allí donde comenzó a interesarse por la dirección y producción de espectáculos.

Pero es que, además, Carreres no lo ha tenido fácil para mostrar este montaje, que pudo verse por primera vez en el Teatro Arriaga de Bilbao en el verano de 2012. Desde entonces, apenas un puñado de representaciones: la complejidad de la obra –con orquesta, coro y un importante elenco actoral– tampoco ha ayudado. «Estuvimos en el Teatro Campoamor de Oviedo, en La Maestranza de Sevilla... Y el proyecto de presentarla en Madrid lleva con nosotros desde 2016, pero... primero fueron los cambios de agenda de la Zarzuela y, después, la covid; el caso es que no se ha podido programar hasta ahora», lamenta Carreres, quien, no obstante, no puede ocultar su felicidad al haberlo conseguido por fin. Con Guillermo García Calvo en la dirección musical, Entre Sevilla y Triana estará en cartelera hasta el 6 de febrero, y se espera que en los próximos meses viaje por nuevos escenarios. «Estoy seguro de que nos va a dar muchas alegrías», apunta.

Una pieza especial

Lo que a estas alturas nadie duda es de que se trata de una pieza especial. En primer lugar, por lo desconocido. Pues, pese a estar firmada por Sorazábal –uno de los autores más destacados del género lírico en España, con obras como Katiuska, la mujer rusa (1931), La del manojo de rosas (1934) y La tabernera del puerto (1936)–, la partitura estuvo perdida hasta 2007, cuando Manuel Coves y el propio Carreres la encontraron. «Es curioso que desapareciera... Sobre todo porque llegó a estrenarse en 1950 en Madrid, en el Teatro Circo Price, y tanto la crítica como el público reconocieron su valía», apunta el murciano. Al porqué no saben responder ni los herederos del compositor...

En segundo lugar, por el apartado musical. «Yo siempre digo –señala Carreres– que es ‘la zarzuela sevillana de Sorazábal’, que nació en San Sebastián, pero desarrolló su carrera en Madrid. Por eso es raro encontrar un trabajo suyo de ambientación andaluza; y no solo me refiero a la trama... Fíjate –continúa–: introdujo la guitarra española en la orquesta cuando éste no es un instrumento sinfónico (esto ya es sumamente innovador), pero es que además incluye entre sus composiciones sevillanas, coplas flamencas, la farruca, el torongo...».

«Un hijo de mi alma no es hijo malnacido. Que digan lo que quieran, que de todo me río. Qué importa que no lleve del padre el apellido, si yo casi me alegro porque así es más mío»

Y, por último, quizá el rasgo que haga más especial a Entre Sevilla y Triana es la trama, tremendamente avanzada a su tiempo. «La historia se centra en una madre soltera –que, si bien no era un personaje nuevo para el teatro español, sí tenía fuertes connotaciones sociales que rallaban la exclusión social en aquella época– que defiende que su amante esté con ella por auténtico querer, no por el deber paternal», explica Carreres, que define a Reyes (la protagonista) como «un personaje empoderado», y, para demostrarlo, recita una frase «lapidaria» que cuesta creer que se escribiera en los años cincuenta: «Un hijo de mi alma no es hijo malnacido. Que digan lo que quieran, que de todo me río. Qué importa que no lleve del padre el apellido, si yo casi me alegro porque así es más mío».

En este sentido, el murciano asegura que apenas han tocado la versión de Sorazábal, pese a tener setenta años. «Por supuesto, este montaje responde a una adaptación, pero como cualquier otra. Pero es un texto tan moderno, tan innovador y tan bien escrito que prácticamente lo único que he hecho es eliminar algunas acciones secundarias e historias paralelas que venían a distraer el foco de la trama central. Pero la historia y el texto son los originales», asegura Carreres, quien hace pocos meses dirigió en Oviedo otra producción –un programa de zarzuela doble con Agua, azucarillos y aguardiente y La revoltosa– en la que la mujer, en su lucha contra la sociedad machista, era uno de los temas centrales. «Es un tema que me interesa, sí. Resulta que en la zarzuela –como ha ocurrido con tantos otros géneros durante años–, tradicionalmente, han sido los hombres quienes han contado la historia de las mujeres desde su punto de vista, con lo que creo que revisar estas obras es una oportunidad para detectar masculinidades tóxicas», apunta el director, que se considera «un hombre de su tiempo».

Y precisamente por eso, Carreres reivindica la zarzuela en 2022. «Como la ópera o el teatro lírico en general, podríamos decir que estos géneros son los padres o los abuelos de muchas creaciones contemporáneas de teatro musical, que en los últimos años parece haber encontrado un nuevo público. Y es inevitable pensar, por ejemplo, en el éxito que están teniendo actualmente en nuestro país obras que pertenecen al imaginario colectivo de otras sociedades o culturas. Hablo, por ejemplo, de West Side Story (1957), que apenas es siete años posterior a Entre Sevilla y Triana», reflexiona el murciano, para quien la zarzuela es «parte de nuestro patrimonio, como el flamenco, el Siglo de Oro o la pintura de Goya y Velázquez. Un signo de identidad como puede ser el castellano. Y es nuestra responsabilidad transmitirlo a las nuevas generaciones», incide el director.