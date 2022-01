Siempre he pensado que una de las cosas más relevantes cuando afrontas la lectura de cualquier trabajo literario es que éste te transmita alguna emoción, la que sea, y no necesariamente tiene que ser positiva, pues no todos los libros cuentan con un trasfondo amable. Agnes, de Javier Peña, es un claro ejemplo de este pensamiento porque su protagonista, Luis Foret, resulta una de las personas más detestables del mundo, una circunstancia que se intensifica conforme avanzas en sus páginas.

La segunda novela de este autor gallego, tras su éxito con Infelices, se adentra en una historia que, a priori, parece arrancar con una trama policial, pero realmente dista bastante de serlo, pues su argumento gira por derroteros bien distintos: el ‘thriller’ psicológico. Agnes Romaní es una periodista que trabaja en una revista y cuenta con una vida solitaria y decadente. Fruto de su inconsciencia y de un día que se le fue de las manos acaba despedida y enfrentándose al reto profesional de escribir la biografía de Luis Foret, un escritor con cifras estratosféricas de ventas que nadie conoce ni ha visto nunca. Este hecho de por sí trivial constituye el punto de arranque de su declive, en el que todo su entorno se conjurará para que vaya entrando en una espiral de autodestrucción física y mental, que discurrirá en paralelo a los relatos biográficos que le trasladará el protagonista, exclusivamente mediante el correo electrónico como canal de comunicación entre ellos. A través de estos episodios le irá mostrando un reguero de relaciones sentimentales infructuosas y que, a su vez, irán dejando una estela de ‘extrañas o casuales’ muertes. Un reflexión especial se merece una de las dos figuras centrales de Agnes, Luis Foret, un autor de éxito internacional que decide poner punto final a su carrera literaria con su biografía, sin embargo no es capaz de enfrentarse a una página blanco, ni escribir una sola letra. Por ese motivo, decide que alguien lo hago por él, ese alguien es Agnes, en la que deposita algunos de sus más íntimos secretos. Resulta curioso que durante la narración de su vida apenas aparecen amigos, menos aún familia, solamente mujeres, amantes, parejas y su hija, lo que denota que el universo femenino juega un papel notable en su existencia. Una biografía contada a partir de sus vivencias con ellas, que tendrán un nexo común: ninguna tiene una final feliz. Foret encarna ese tipo de personajes rodeados de un halo de misterio, del que nadie sabe de dónde viene o a dónde va, pero que resultan tremendamente atractivos para las féminas (de ahí su éxito entre ellas), aunque paradójicamente en este libro todo el mundo ha oído su nombre, pues es un autor de éxito, no obstante nadie le pone cara. La graduación de la intensidad de la relación y de las comunicaciones entre ambos marca el ritmo de la novela: si bien Agnes asume la tarea, en un principio, con cierta despreocupación, segura de que antes o después Luis Foret cometerá un fallo con el que desenmascarará su verdadera identidad, éste último camina muy por delante de ella, tejiendo una tela de araña invisible en la que poco a poco, casualidad a casualidad, se irá adentrando sin ser capaz de dar marcha atrás. Javier Peña construye sus novelas, de las que ya va dejando huellas de su peculiar estilo, desde la complejidad narrativa, partiendo de la ausencia de linealidad, pues esta obra está contada a partir de tres voces que van intercalándose: los capítulos sobre la vida de Foret, el diario que escribe Agnes, y, por último, la correspondencia mediante correo electrónico que mantienen ambos. Con estos mimbres estructurales consigue atrapar al lector entre dos personajes antagónicos: un escritor que vive con desgana, lastrado por la maldad que siempre sobrevuela en sus pensamientos, pero con un tremendo poso de ironía en cada una de sus palabras; frente a Agnes, una joven antisocial que tiene una existencia anodina, con una pizca de prepotencia en su conducta y sus opiniones. Uno de los rasgos más sobresalientes de este trabajo literario es que, a la intriga inicial, el autor gallego va sumando nuevas confabulaciones posteriores, por lo tanto consigue mantener en tensión al lector casi, casi desde la primera página, al tiempo que dosifica la información y juega con el espacio-tiempo para lograr a lo largo de sus 310 páginas que siga en vilo. Por si todas estas razones fueran pocas para adentrarse en su lectura existen algunas más: Agnes se presenta con una bellísima encuadernación de la mano de Blackie Books, está salpicada de referencias cinematográficas y constituye una magnífica oportunidad para adentrarte en el mundo literario, telón de fondo de la novela, desde diversos e interesantes prismas. En definitiva, un cóctel para los amantes de las conspiraciones que van más a allá de una mera novela negra, en la que además se cuenta con un ingrediente extra que pone el contrapunto a las incógnitas de esta ficción: un humor negro, rozando en algunos pasajes la comicidad, que contribuye a enganchar, más sí cabe, a todo aquel que apueste por leer Agnes.