1. El primer libro que leí.

Posiblemente, «Los renglones torcidos de Dios», de Torcuato Luca de Tena.

2. No acabé...

«Siri», de Pérez Reverte. Me aburrió.

3. Cambió mi vida leer...

«El jinete polaco», de Antonio Muñoz Molina.

4. He regalado habitualmente...

«La historia del amor», de Nicole Kraus.

5. Fingí haber leído...

Durante un largo tiempo, «La Eneida», de Virgilio.

6. El que presté y no me devolvieron.

«El Club Dumas». No puedo decir a quién, porque tengo ahora un pleito con ella por otro motivo.

7. Calculo que el porcentaje de libros de mi biblioteca que todavía no he leído es...

El 20/30%. Libros heredados, sobre todo.

8. En la mesilla tengo...

«El rey de los pleitos», de John Grisham.

9. Llevo cuenta del número de libros de mi biblioteca...

A ojo, unos doscientos o trescientos. No sé.

10. Un autor o autora de la Región.

Arturo Pérez Reverte.

11. Ebook o papel.

Ebook. Hasta el punto de que cuando me regalan un libro en papel lo leo por vía digital. Suelo leer en la cama, y me menejo mejor con la maquinita que con un libro de papel, que pesa y se te cae.

12. Los compro...

A través de Internet.

13. Subrayo y hago anotaciones.

No. Siento respeto por los libros y no me gusta escribir sobre ellos.

14. Mi editorial favorita.

Ninguna en especial. Si acaso, La Esfera de los Libros.

15. He leído «El hombre unidimensional»

No, pero podría fingir haberlo leído.