A Primitivo Pérez no le convence aquello de rendir tributo a los difuntos; al menos, no si en vida han alcanzado notoriedad suficiente como para hacerles saber que están entre los grandes. Además, para el veterano cineasta –miembro de número de la Academia del Cine y un enamorado de su tierra–, en la Región nunca hemos sabido reconocer en su justa medida el talento autóctono, seguramente por exceso de humildad. «Lo primero que debemos hacer es creérnoslo, valorar lo que tenemos (que es mucho), y luego, aprender a proyectarlo de cara al exterior», apunta el archenero, siempre constructivo, cariñoso con los suyos. Porque el amor y la admiración que desprende por sus paisanos es notorio y (lo más importante) palpable en metros y metros de celuloide.

Y es que Primitivo Pérez (Archena, 1959) ha dedicado la práctica totalidad de su dilatada carrera a retratar las bondades de la Región y sus gentes, con especial cuidado por los artistas –creadores plásticos, escritores– que en ella han dejado huella. Así, es referencia su documental Salzillo, de 1983, dramatizado por Francisco Rabal, como también lo son los más recientes dedicado a sus ‘vecinos’, el poeta y dramaturgo Vicente Medina (La canción de la vida, 2018) y el ilustrador Inocencio Medina Vera (El color de la existencia, 2019). Pero por sus manos también ha pasado en los últimos años las vidas de José María Párraga (El extraño pintor, 2018) y José Luis Castillo Puche (La realidad imaginaria, 2020), entre otros.

De hecho, en esta ocasión, Primitivo vuelve a tomar la palabra para presentar la tercera entrega de una serie «de valor incalculable» que inició en 2007 con el apoyo de la Biblioteca Regional y el Archivo General. Hablamos de ‘Literatura viva’, con dos referencias hasta la fecha (hasta mañana): Memorias desde La Arcadia (2008), dedicado a Francisco Sánchez Bautista –fallecido el paso mes de octubre–, y Los sentimientos y las vidas (2009), cuyo protagonista es Pedro García Montalvo. «Tú imagínate el valor que tendría hoy una entrevista con Benito Pérez Galdós en la que fuera él mismo quien nos contara su vida y las motivaciones de su obra. O con Cervantes, desmenuzando El Quijote o las Novelas ejemplares. Sería fantástico. Pues esa era la idea –señala el documentalista murciano–: capturar para siempre el testimonio de algunos de nuestros mejores autores en un momento de madurez espléndida en el que ya han construido toda o casi todo su obra, pero en el que todavía puede hacer gala de plena lucidez intelectual».

Esta vez, quien se ha enfrentado al objetivo de su cámara es la incombustible Dionisia García (Fuente-Álamo, 1929), figura en torno a la que gira La humana verdad (2022), una pieza de 74 minutos de duración que se estrena mañana en la Filmoteca Regional (20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo) y que posteriormente será publicado en Internet, en la web ‘Un patrimonio de cine’ (http://cine.patrimonio.digital), que recopila los audiovisuales producidos por la Fundación Integra. «Para empezar, el espectador se va a encontrar con una escritora maravillosa, pero también con una persona espléndida. Como siempre digo cuando alguien me dice que no conoce tal película –una buena–, qué suerte la de aquellos que no se hayan acercado todavía a su figura, porque van a descubrir con este documental a una poeta extraordinaria, de verso hondo, emotivo, pero también claro, casi que para todos los públicos. Además –añade el director y guionista del proyecto–, aparte de un repaso de lo que ha sido su vida, La humana verdad también pretende ser un disfrute de su obra. Así que incluso aquellos que conozca su biografía y producción van a poder deleitarse con muchos de sus mejores textos recreados en imágenes, que es algo que a mí, personalmente, me motiva mucho como realizador», reconoce Primitivo, que se apresura a citar a algunos de los principales implicados en el desarrollo de esta cinta: Abel Morte como director de fotografía, José Antonio Postigo en el asesoramiento literario, música original a cargo de Pedro Contreras y locución por parte de Oché Cortés. Pero ellos no han sido los únicos aliados del archenero en esta empresa...

"Ya estoy trabajando en otro documental, en esta ocasión sobre María Teresa Cervantes, y espero que pueda ver pronto la luz"

La película cuenta, por supuesto, con intervenciones de la propia Dionisia, que incluso abrió al equipo del filme las puertas de su casa de la infancia, en la localidad albaceteña de Fuente-Álamo, donde vivió prácticamente toda su vida hasta que se trasladó a Murcia –ciudad de la que, además de vecina, es ‘hija adoptiva y predilecta’– para estudiar la Licenciatura de Filología Románica. Pero Primitivo también ha tomado declaraciones a diversos expertos y conocedores de su obra, como los catedráticos Ángel Pérez Ruzafa (Ecología), Francisco Jarauta (Filosofía) y Francisco Javier Díez de Revenga (Literatura Española), todos de la UMU, o Ángel Luis Prieto de Paula, de la Universidad de Alicante. También al profesor y poeta José Luis Martínez Valero, a la profesora e investigadora Ana Cárceles y a dos de los poetas más queridos de la Región: Soren Peñalver y José María Álvarez. «Ambos desprenden una tremenda admiración hacia la persona y hacia la poeta. Tienen un profundo respeto y una gran valoración de la obra de Dionisia, a la que colocan a la altura de las voces más importantes de la literatura», desvela Primitivo, que insiste en la «necesidad» de reconocer tanto el estatus real de su actual protagonista, como el de otros autores murcianos que han ‘pasado’ por su estudio. «Es que no solo vale con trabajar bien. También hay que hacer una tarea de marketing o de publicidad, que son palabras un poco feas, sí –y que no suelen gustar a los propios autores–, pero que hacen alusión a algo que va unido inevitablemente a la profesión de artista», lamenta. Y añade: «Si no hacemos por difundir sus obras, seguramente sus creaciones queden relegadas por otras de menor valía».

Por eso Primitivo sigue empeñado en seguir recuperando para las nuevas generaciones a los murcianos más talentosos. «Ya estoy trabajando en otro documental, en esta ocasión sobre María Teresa Cervantes, y espero que pueda ver pronto la luz. Pero son muchas las vidas que poner en valor... Juan de la Cierva es otras de las personalidades que me obsesionan: ya hice alguna cosa sobre él, pero tengo el guion para una película que ojalá se pueda rodar algún día. Y, fuera del mundo de la cultura, el que tiene una buena entrevista es Miguel Ángel García Gallego, figura mundial del alpinismo. Pero –suspira– hay muchos... Y muchos que todavía están entre nosotros. Porque lo bonito –insiste Primitivo Pérez– es hacerles algo en vida. Poco a poco, si nos dejan y nos vemos con fuerza, iremos ‘redescubriéndoles’», concluye.