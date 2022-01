Aseguraba ayer Paco Azorín que en las últimas semanas se ha sentido como cuando era un crío. «Si te soy sincero, normalmente no soy una persona muy ‘navideña’, pero sí muy del Día y la Noche de Reyes. Creo que porque me hace recordar a ese niño que vive dentro de nosotros... Y si por algo me dedico a esto –al teatro, a las artes escénicas– es precisamente porque me permiten volver a sacar a la luz a ese chaval para seguir jugando y jugando con él», reflexionaba el yeclano a escasas horas de que sus majestades de Oriente tomaran junto a su multitudinaria comitiva las calles de Madrid. Pues ayer Azorín solo tenía ojos para el desfile que recorrió los casi tres kilómetros que separan Nuevos Ministerios y Cibeles, en la capital del Estado. ¿La razón? Que este año fue él el elegido por el Ayuntamiento para diseñar y dirigir la cabalgata más importante de España, retransmitida para todo el país por TVE.

Por eso –y aunque este encargo le haya permitido «jugar con el juguete más grande»–, ayer el laureado escenógrafo murciano reconocía que no había tenido la oportunidad si quiera de emocionarse ante el gran estreno. «Es tanto trabajo y estrés el que conlleva un espectáculo de este tipo que hoy [por este miércoles] no me ha dado tiempo ni a pensar en ello... Estamos todos pendientes de que todo salga bien y de que el cielo nos respete», confesaba un nervioso Azorín, que hasta que arrancó el pasacalles no pudo comprobar si aquello que había ideado en su cabeza había logrado tener su correcta traslación al Paseo de la Castellana. «Piensa que no estamos ante un espectáculo al uso. No hay un ensayo general; es imposible. Lo hemos trabajado por partes, y ahora llega el momento de juntarlo todo y esperar que cuaje y no se corte, como con la mayonesa», bromeaba el yeclano en palabras para LA OPINIÓN. «Lo vamos a ver por primera vez al mismo tiempo que el público, y eso genera una cierta ansiedad...», insistía. Por suerte, apenas una ligera llovizna cubrió el desfile y a los siete mil madrileños que ocuparon las gradas de un recorrido en el que –por cuestiones sanitarias– no hubo caramelos ni estuvo abierto para quienes no hubieran reservado previa y gratuitamente una localidad. Eso sí, quienes lo hicieron disfrutaron de un pasacalles «diferente»; de hecho, más que una cabalgata fue una obra de teatro en movimiento. «Hemos intentado dotar de cierta narratividad a todo el desfile, presentar a los asistentes y telespectadores un relato que fuera bonito y creíble, pero, a la vez, mágico», apuntaba el director del evento. Para ello, Azorín se inspiró en el Auto de los Reyes Magos, el texto teatral más antiguo conservado en lengua castellana y que la emisaria real –en exclusiva para quienes siguieron el espectáculo desde sus casas a través de la televisión– mostró a su paso por la Biblioteca Nacional, donde se conserva este «incunable» «Siempre es importante en eventos de este tipo incluir novedades de un año para otro, y en esta ocasión nos apetecía humanizar a nuestros protagonistas a través del Auto. Porque en él se presentan, no solo como magos, sino también como sabios: es el conocimiento el que les confiere un aura especial, el que les da alas, el que los hace reyes», explicaba Azorín, que sentó a sus majestades sobre unos imponentes tronos a bordo de tres carrozas hechas con cilindros que simbolizan pergaminos y papiros por la sabiduría acumulada tras innumerables años de estudio. «Es esa dedicación a la ciencia, y en concreto a la astronomía –protagonista indiscutible del desfile– la que les permitió descubrir una nueva estrella en el horizonte que indicaba el camino de Belén», recuerda el artista, quien por primera vez dio voz a Gaspar y Baltasar durante el acto final, en el Palacio de Cibeles. «Hasta ahora era Melchor el que se dirigía a los niños, el blanco. Pero... ¿y el de raza asiática? ¿Y el de raza negra? Este año van a intervenir en igualdad de condiciones», avanzaba el yeclano. Y así ocurrió, por supuesto; fue justo antes de que la compañía Vulcano clausurara, con un gran espectáculo pirotécnico y al ritmo de Our destiny, de Thomas Bergersen, uno de los desfiles más espectaculares que se recuerdan en la capital. Aunque quizá el momento más emotivo del desfile fue la reunión de Carla con su abuelo. Haciendo un guiño al lema del Ayuntamiento de Madrid para esta campaña navideña (‘¡Celebremos el reencuentro!’), la cabalgata estuvo presidida por una marioneta de luz de seis metros de altura que servía para representar «el valor y el amor» de todos los abuelos y que, tras hacer todo el recorrido del desfile, pudo volver a ver a su nieta –una figura similar, pero de menores dimensiones– y darle «ese abrazo que la pandemia nos ha robado», explicó Azorín, que celebraba esta «oportunidad» como «un regalo de Reyes por adelantado». Y eso que al principio tuvo sus dudas... «Fue una llamada [en referencia al encargo de diseñar y dirigir el desfile] que, por supuesto, no esperaba. Ni deseaba, ni pensaba ni soñaba. Me lo tuve que pensar, porque era algo completamente diferente a todo lo que había hecho hasta ahora. Pero bueno, pronto vi que podía ser una ocasión maravillosa para probarme en un evento de este tipo, para dejar correr la imaginación y para intentar hacer que todo el mundo pudiera volver a sentirse pequeño por unas horas», insiste el murciano, que bajo esa capa de nerviosismo inevitable se sintió «el niño más afortunado del mundo».