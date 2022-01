Andrés Villa y Celia Aroca son los integrantes de Tovarich, un emergente grupo musical ciezano que intenta abrirse camino en el mundo de la música. Andrés se encarga de la música y las composiciones; Celia es la voz. Amigos desde la adolescencia, es ahora cuando unen sus talentos de cara al público para ofrecer un resultado muy logrado: una voz armoniosa y una música desgarradora. Tovarich en estado puro.

Tovarich significa ‘camarada’ en ruso. La amistad entre ustedes se remonta a hace más de un cuarto de siglo. En ese sentido, con esa complicidad de los años, ¿ha resultado más sencillo para ustedes compaginarse musicalmente? ¿Cómo surgió la idea, después de tantos años, de actuar juntos y formar un grupo?

Celia Aroca: Realmente, lo de tocar juntos lo llevamos haciendo mucho tiempo. Lo que es nuevo es la exposición pública. Nos conocimos en el colegio y somos camaradas desde entonces. Lo de tocar juntos ha sido lo natural, a mí me gustaba cantar y a Andrés le gustaba hacer canciones.

Andrés Villa: Estaba claro que, en un pueblo como Cieza, tarde o temprano nos teníamos que conocer y hacer cosas juntos. Todos los bichos raros nos conocemos en el pueblo [ríe]. Lo de tocar en público fue algo espontáneo, grabamos un vídeo y lo colgamos en eso de las redes sociales y parece que a la gente les gustó, y decidimos seguir haciendo cosas, así de sencillo.

Cantan temas propios y versiones de sus influencias, ¿cómo definirían su estilo?

Pues no sabríamos decir si pertenecemos a algún estilo en concreto, lo que sí tenemos claro es nuestra manera de hacer las cosas, cuando decidimos versionar algún tema procuramos darle la vuelta y proponer algo nuevo. Por ejemplo, el primer vídeo que grabamos era una versión del grupo The Velvet Underground, un tema llamado All tomorrow’s parties. La gente pensó que era un tema nuestro, porque no se parecía en nada al original.

El tema de las etiquetas está bien para que la gente tenga una referencia, pero es algo que nos es indiferente. En nuestro primer disco hay temas de muchos estilos diferentes y ha sido la gente quien ha ido sacando parecidos.

Andrés Villa se ha caracterizado desde su juventud como una voz crítica contra el sistema establecido y ha sido muy activo políticamente. ¿Esa rebelión se plasma en su música?

La música y la cultura por sí solas ya son revolución. Cualquier acto de creación es un acto revolucionario y los artistas que crean tienen la obligación de contar lo que ven y de señalar las cosas que creen que no están bien. En nuestro caso intentamos transmitir optimismo en nuestras canciones y enviar un mensaje de compañerismo y contra el individualismo que impera en nuestra sociedad.

La armoniosa voz de Celia se compenetra con los sonidos, en ocasiones desgarradores y melancólicos, de Andrés, produciéndose una simbiosis equilibrada e impactante. ¿Esperaban un resultado tan logrado?

Este disco es el resumen de unos diez años de trabajo. Hay temas que tienen mucho tiempo y ha sido un trabajo a fuego lento. En este tiempo nos han pasado muchas cosas y todos los cambios se ven reflejados. El resultado es producto de la paciencia y, sobre todo, de no tener perjuicios a la hora de hacer canciones. Básicamente hemos hecho lo que nos ha dado la real gana. Puede parecer que las nueve canciones son muy diferentes, pero si lo escuchas un par de veces empiezas a reconocer la conexión entre ellas.

Poco a poco nos vamos acercando al sonido Tovarich, lo difícil de esto de la música es encontrar tu propia voz, tu estilo personal, tu sello, todo lo que hacemos se resume en eso mismo...Encontrar nuestro sello propio, pero es muy fácil y difícil al mismo tiempo. En definitiva, siempre tienes que hacer lo que te apetece, no forzar la máquina. Si te pones a componer pensando en el público, lo que puede gustar a la gente, la estás cagando, dejas de ser feliz y empiezas a producir basura.

¿Cómo observan el panorama musical en Cieza? ¿Existe potencial?

Sí, hay mucho potencial. Tenemos buenas bandas en Cieza y gente que está haciendo las cosas muy bien. Compartimos espacio de ensayo con bandas ciezanas como Lucky Dukes, Velkhanos o La Esencia de Chuky, y hay mucho nivel musical en nuestro pueblo. Seguro que van a dar que hablar estas bandas. Tienen buenas canciones y son jóvenes, estaría bien que el pueblo les prestara un poco más de atención y que las instituciones les apoyaran un poco más.

¿Cuál es el recorrido que desean para Tovarich?

La idea es seguir tocando y promocionar un poco más este primer disco. Nos ha pillado el tema de la pandemia y pensamos que las canciones del disco todavía están por descubrir.

Tenemos la suerte de contar con unos músicos buenísimos que nos acompañan en algunos conciertos, y nos gustaría potenciar esta faceta de la banda. Esperamos poder tocar bastante el año que viene si el tema de la pandemia se va solucionando y se recupera cierta normalidad.