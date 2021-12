El Auditorio Víctor Villegas de Murcia acogerá los días 18 y 19 de marzo el espectáculo Viejos Hazmerreíres de Les Luthiers, que vuelven a la Región tras cumplirse cinco años desde su última actuación, con un divertido recopilatorio que reúne algunas de sus obras más conocidas y aclamadas por el público.

Según han informado fuentes de la Administración regional, bajo el hilo conductor de Radio Tertulia, surgirán en esta nueva antología versiones de Las majas del bergantín (zarzuela náutica), Quién mató a Tom McCoffee (música en serie), Loas al cuarto de baño (obra sanitaria) o Pepper Clemens sent the messenger’, nevertheless the reverend left the herd (ten-step), entre otras.

Viejos conocidos de la Región

Además, Les Luthiers incluyen obras que no se han representado en la Región de Murcia, como Receta Postrera, un vals culinario interpretado con la batería de cocina, instrumento informal conformado por 11 sartenes y 6 ollas.

La última actuación de esta formación en la Región, comunidad que han visitado con frecuencia, fue el 9 de noviembre de 2016, cuando llenó el auditorio con ¡CHIST!, el trigésimo cuarto espectáculo del grupo, que estuvo en cartelera durante cinco años, pasando también por numerosas localidades latinoamericanas.