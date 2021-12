El fotoperiodista, editor gráfico y comisario de exposiciones murciano Chema Conesa, el actor Javier Bardem, la cineasta Icíar Bollaín, la fotógrafa Colita y los músicos Javier Gurruchaga, Paloma San Basilio o el grupo Amaral están entre los 31 galardonados con las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2021. Lo aprobó el Consejo de Ministros en su reunión de ayer a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, para distinguir a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural.

Conesa (Murcia, 1952) ha recibido la noticia «como si se tratara de una inocentada». «Cuando me ha llamado el ministro he visto que igual sí que iba en serio», contaba entre risas a LA OPINIÓN. «Los premios son una lotería -reflexionaba-, yo nunca he trabajado para que me dieran ninguno, sino porque me ha gustado mucho la fotografía». Retirado del fotoperiodismo y a caballo entre su Vistabella natal y Madrid, Conesa se dedica actualmente a comisariar exposiciones: «Ahora mismo estoy moviendo varias exposiciones mías, en noviembre inauguré la serie Alfonso en el Canal de Isabel II, en Madrid. Al mismo tiempo estoy preparando una investigación sobre fotografía en prensa en la época del franquismo. Desaparecieron los archivos de la prensa oficial del Movimiento y acaban de aparecer en el Archivo General de la Administració. Tengo mucha curiosidad por saber qué hay ahí».

Conesa estudió Historia del Arte en la madrileña Universidad Complutense, pero al iniciarse la titulación de Ciencias de la Información estudió las especialidades de Imagen y Periodismo, al tiempo que entró a trabajar en la sección de deportes del diario ‘El País’. Tras dos años en los que trabajó como jefe de fotografía del semanario ‘El Globo’, volvió a trabajar como editor gráfico en ‘El País Semanal’ hasta 1995.

A lo largo de su carrera ha abordado diferentes temáticas, pero el retrato es el campo que más ha trabajado. Ha fotografiado a personalidades de diferentes ámbitos como la política y la cultura, entre ellos, Felipe González, José María Aznar, Alfonso Guerra, Miquel Barceló, Rafael Alberti, Miguel Delibes, José Saramago, Camilo José Cela, Ana María Matute, Francisco Umbral, Francis Bacon, Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Paco Rabal, Carmen Maura, Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Antonio López, Eduardo Chillida o Ferran Adrià. Ha realizado y comisariado exposiciones individuales y colectivas y recibió en 2010 el Premio Bartolomé Ros del festival internacional de fotografía PhotoEspaña.

Otros galardonados

También han ganado la Medalla de Oro el historietista Paco Roca, la bailarina Maribel Gallardo, la poeta Julia Uceda Valiente, el director de cine Agustí Villaronga, el empresario Daniel Martínez de Obregón, el escultor y grabador Jaume Plensa y la diseñadora de moda Ana Locking. Asimismo, están entre los premiados el gestor cultural especialista en circo Genis Matabosch, la ilustradora y escritora Carme Solé, el cantautor y poeta Pablo Guerrero, la cantaora Mayte Martín, la compositora Teresa Catalán Sánchez, el hispanista Ian Gibson, la soprano Saioa Hernández, el escritor Juan Muñoz Martín y los desarrolladores de videojuegos Paco Portalo y Paco Suárez y Anton Reixa.

Igualmente, y a título póstumo, ha sido galardonado Ramón Casas Vallès, uno de los mayores expertos jurídicos en propiedad intelectual, fallecido este año.