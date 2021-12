Seguramente, el cineasta Joaquín Carmona Hidalgo no ha escrito todavía la carta a los Reyes Magos. Principalmente porque anda bastante liado con su último proyecto y, también -y directamente relacionado con lo anterior-, porque ya está disfrutando del mejor regalo que se le podía hacer por estas fechas (y eso que la covid-19 tampoco entiende de «sueños cumplidos»...). La cuestión es que el murciano, con una dilatada trayectoria en el terreno de la publicidad, los videoclips y los cortometrajes, inició hace unas semanas el rodaje de su primera película, Últimas voluntades, lo cual es motivo de celebración pese a que un pequeño brote haya interrumpido reciente y temporalmente la filmación. Pero es que grabar un largo no es nada fácil, y llevaba seis años detrás de ese primer «¡Acción!». Además, las condiciones en las que llega a esta fase son inmejorables –contagios aparte–: en casa, en su tierra; con uno de los presupuestos más altos de la historia de la cinematografía regional, y con un reparto de excepción encabezado por Fernando Tejero. Así que hemos querido hablar con él para conocer la intrahistoria de una cinta que está previsto que llegue a las salas en otoño de 2022 y que figura como una de las grandes apuestas de RTVE de cara al próximo año.

Dice Fernando Tejero que él recibió el guión hace seis años. Imagino que el camino hasta llegar a este mes de diciembre de 2021, al inicio del rodaje de Últimas voluntades, no ha sido fácil.

No... Ha sido muy complicado. Efectivamente, han pasado seis años desde que Salvador Serrano [el guionista] apareció por mi oficina con el texto y desde que, inmediatamente después, nos pusiéramos en contacto con Fernando. Yo le conocía de haber trabajado anteriormente con él en una película [La chispa de la vida, de 2011] y lo cierto es que no teníamos muchísima relación, pero había un cariño emergente. Así que le pasamos el guión y le encantó. Fue a partir de ahí cuando nos pusimos en marcha, y prácticamente desde entonces hemos estado buscando la financiación necesaria para sacar adelante el proyecto. Pero debo decir que con demasiados... altibajos, porque la falta de apoyos está bastante a la orden del día en esta industria, y si ya rodar una película es por lo general tremendamente complicado, hacerlo en la Región, donde prácticamente el sector era nulo –ahora estamos emergiendo–, es casi un milagro...

Se pateó varios festivales en busca de financiación. ¿Pensaron en arrojar la toalla?

A ver, hubo veces en las que vimos que sacar este proyecto adelante iba a ser muy pero que muy complicado, pero diría que nunca llegamos a ese punto de plantearnos rendirnos... Aunque sí es verdad que hubo un momento en el que lo vimos muy negro: habíamos tocado ya todas las puertas posibles y a las que todavía no habíamos llamado nos resultaban muy difíciles de abrir (TVE, plataformas, etc.). Pero bueno, como te decía, fue un proceso lleno de altibajos y en el que, consecuentemente, también hubo momentos de subida, como cuando nos seleccionaron para un filmarket internacional en el que tuvimos la oportunidad de reunirnos con varias productoras, distribuidoras, Atresmedia... Y aunque no cuajó ningún acuerdo, las sensaciones fueron muy buenas; sobre todo porque nos habían escogido a nosotros de entre cientos de proyectos. Otro hito fue cuando, con solo la mitad de la financiación que pretendíamos y nadando en la inmensidad, apareció 7 Región de Murcia y el Grupo Secuoya, que apostó fuerte por nosotros. Ese fue el momento en el que vimos que íbamos a hacer la película; no sabíamos el cuándo ni con qué presupuesto, pero ese empujón fue el que nos hizo ir a San Sebastián, donde finalmente varias productoras se interesaron en Últimas voluntades. Finalmente fue La Charito Films la que se unió a Biopic y Maskeline y, finalmente, a TVE. Así que aunque todavía nos falta un poquito para alcanzar el objetivo de financiación que nos habíamos marcado, al final estamos en el mejor de los escenarios posibles.

Y tanto: Últimas voluntades se presenta como uno de los proyectos más ambiciosos de la historia cinematográfica de la Región, al menos en cuanto a presupuesto, con más de un millón de euros. ¿Cómo se maneja algo así?

Con mucha tranquilidad, aunque no te lo creas. Pero es que llevo preparándome para esto toda mi vida... Además, desde que empezamos con este proyecto teníamos claro que queríamos hacerlo bien, con un equipo competente y que cobrara como mínimo bajo convenio (al final va a ser un poquito más), y ya solo eso conlleva un presupuesto importante. Así que vivo cada día con la confianza de que vamos a hacerlo bien. Y, en cualquier caso, cuando estoy trabajando no pienso en eso, en el dinero: estoy tan metido en la película y la confianza en la gente y el planteamiento es tal que solo puedo estar feliz por lo que estamos consiguiendo.

Por cierto: primero Escoria, después El último kilométro y, finalmente, Últimas voluntades. ¿Estos cambios en el título reflejan las diferentes etapas por las que ha pasado el proyecto?

Pues un poco sí. Pero bueno, el título aún podría cambiar... A ver, es poco probable que eso ocurra porque ya todo el mundo la conoce como Últimas voluntades, pero si por lo que sea la productora considera otra cosa, no sería descabellado. En cualquier caso, todo esto obedece a que la primera versión del guión se llamaba Escoria, efectivamente, pero le dije a Salvador [Torres] que era poco comercial y que además tenía una connotación negativa. Así que bautizamos el proyecto como El último kilómetro, pero tras nuestro paso por San Sebastián ha habido una serie de cambios sustanciales en la historia –había ciertos elementos que reforzar y otros que adoptar– que nos exigieron un nuevo cambio de nombre porque el que teníamos en ese momento había perdido todo el sentido. Y aquí es donde llega Últimas voluntades, que creo que encaja perfectamente con la historia que estamos contando.

Me da la sensación de que filmar su primer largo es la consecución de un viejo sueño. Porque aunque tenga una dilatada trayectoria en la industria audiovisual –especialmente en publicidad y como director de videoclips y cortos–, supongo que al final el cine sigue siendo el ‘gran formato’.

Sin duda. A todos los que nos dedicamos al audiovisual lo que más nos gusta es hacer cine. Porque los cortos están muy bien, pero no tienen el recorrido de un largo... Y, de verdad, salvo contadas excepciones, casi toda la gente que hace publicidad o incluso series sueña con filmar una película. Así que sí, para mí es un sueño cumplido, la consecución de un ‘imposible’. Fíjate: en las últimas semanas todo el mundo me pregunta cómo me siento, y el otro día, antes de la rueda de prensa [la de presentación en el Cuartel de Artillería] me paré a reflexionar, me hice yo mismo esa pregunta, y escarbando me di cuenta de que sobre todo siento tres cosas: orgullo por lo que estamos haciendo, agradecimiento a muchísimas personas que han apostado por esto (y, consecuentemente, por mí) y mucha paz, mucha tranquilidad por saber que hemos peleado por lo que queríamos y por haber hecho lo correcto. Así que estoy muy satisfecho..., aunque ahora falta rematarlo.

Antes le preguntaba por el presupuesto y cómo de difícil es manejar algo así, pero hay una cuestión que estos días le toca mucho más de cerca y que también es de impresión: el reparto. ¿Qué supone para usted tener a su cargo a Fernando Tejero, a Àlex Monner, a Nerea Camacho, a Pepa Aniorte, a Alberto San Juan...?

Pues te digo un poco lo mismo que con el presupuesto: que estoy muy tranquilo (en este caso, con el reparto). Porque con casi todos he trabajado ya o les conozco. A los únicos que no, a Àlex y a Alberto, y son dos personas maravillosas... Àlex es un chico entrañable y tremendamente implicado, y Alberto también es un tipo encantador y que, además, ha aportado muchas cosas a su personaje. Pero bueno, es que ya llevamos muchos años en esto y uno al final acaba aprendiendo a lidiar con personas ‘conocidas’, de renombre. Además, yo es que soy muy del ‘factor humano’: yo no veo al actor, sino a la persona, y te aseguro que todos ellos se han ganado ya un hueco en mi corazón. Así que no siento presión, sino felicidad por poder contar con ellos y por que hayan confiado en mi proyecto.

Imagino que, al final, en el día a día y lejos del foco mediático, son personas como nosotros...

Claro. Aunque te confieso que te paras a pensarlo fríamente y dices: «¡Hostias!». A lo mejor te pasan una noticia y ves tu nombre asociado al suyo y piensas que esto se nos ha ido de las manos... [Risas]. Pero bueno, ya te digo: tengo la confianza de que todos han visto en este proyecto algo especial;por eso están aquí.

Supongo que le pasará con todos, pero tener a Fernando [Tejero] como protagonista debe ser particularmente especial para usted, ya que, como él mismo reconocía en la rueda de prensa, el papel protagonista es casi que hecho a medida. ¿Por qué él?

Fernando es una apersona muy pero que muy sensible. Es un tipo encantador, entrañable... Yo le conocí hace ya doce años, en el rodaje de una peli en la que estaba de auxiliar, y pasé mucho tiempo con él. Además, tuvo una serie de detalles conmigo que llevo clavados en el alma. Y cuando empezamos con esto, enseguida pensamos en él para interpretar a Coque [el protagonista]. Así que adaptamos el guión con la idea de que él brille (como así va a ser). Porque a Fernando lo tenemos muy familiarizado con sus papeles míticos de comedia en Aquí no hay quien viva y La que se avecina, pero aquí vamos a verle en un registro que es quizá menos habitual o menos conocido a lo largo de su trayectoria. Hablamos de un personaje potente, profundo, con unos conflictos tremendos... Y, bueno, que también me apetecía compartir este sueño con él, que es una persona a la que quiero un montón y que si por algo se caracteriza es por su humildad, por ir siempre a favor y por trabajar desde el corazón.

Y hay otro gran protagonista en este filme: la Región. El otro día, José Prats, director del cortometraje Umbrellas, nos decía que le gustaría poder trabajar aquí, pero que es prácticamente imposible. En este caso me da la sensación de que hacer la película en su tierra era una condición sine qua non...

Pues mira: esta película se va a rodar en Murcia porque nos hemos empeñado en que así fuera, porque si hubiera dependido de las instituciones hace tiempo que nos hubiéramos llevado el proyecto a otro sitio... La cosa es que yo estudié cinematografía en Madrid y me fui allí con la idea de quedarme, pero soy un tipo muy familiar..., ¡y muy murciano! Así que dije que no, y que quería dedicarme a mi profesión en mi tierra. Con lo que cuando decidimos emprender esta aventura una de las condiciones ineludible era hacerlo aquí. Y hubo un par de momentos en los que los productores me dijeron que no, que mejor probáramos en otras comunidades con más apoyos, pero me mantuve firme. Y en realidad todo el equipo queríamos que fuera una película murciana. Porque en esta región tenemos unas condiciones maravillosas para hacer cine: profesionales, localizaciones, más horas de luz que en ningún sitio... Es absurdo que no se estén haciendo películas por aquí todos los años.

El objetivo es estrenar Últimas voluntades el próximo año.

Sí. Una vez terminemos el rodaje nos sentaremos para trazar la estrategia para los próximos meses y fijaremos la fecha, pero la idea es que llegue a los cines en septiembre u octubre. Me parece que va a proyectarse en unas cien salas de toda España.

Y, aunque queda mucho para eso, vamos a ir haciendo apetito: ¿Cómo presentaría la película? Porque es un drama, pero... con toques de thriller.

Eso es. Un drama que toca temas universales que a todos nos conciernen y que está envuelta en un subgénero como es el thriller que creo que le otorga un plus al proyecto. Creo que es algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver y que va a sorprender por muchas razones, pero una de ellas va a ser ver a Fernando [Tejero] brillar en un papel absolutamente dramático.

Cualquiera diría que queda todo por hacer (están ahora empezando a rodar), pero después de lo que han tenido que pelear para poder hacer esto posible... lo que realmente queda ahora es lo divertido, ¿no? Es el momento de disfrutar.

Sí. Lo peor termina en el que momento en que llega el primer «¡Acción!»; a partir de ahí solo queda disfrutar, esperar que todo funcione tal y como lo tenemos previsto y darle cariño y mucho amor a la película. Esa es la única manera de hacer algo con lo que otras personas disfruten, con lo que también es nuestra máxima: pasarlo bien, saborear cada momento y, ojalá, lograr que el público pueda amar tanto a Últimas voluntades como nosotros.