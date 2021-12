Muy oportuno que este encuentro con Esteban Bernal Aguirre, pintor, escenógrafo, escultor y profesor, vea la luz en estos entrañables días navideños. Y nada menos que en el día de su Santo. Esteban es todo un referente en nuestra Región, con una amplia trayectoria artística y docente, y todo un orgullo para su querida ciudad flamenca y minera de La Unión. Bernal lleva años sorprendiéndonos con sus esculturas, trofeos, exposiciones y decorados del Festival, en los que ha utilizado las más variadas técnicas, desde las tradicionales y artesanas a las más modernas y tecnológicas.

Quedo con él en su estudio, situado en el segundo piso de una coqueta y antigua casa del casco antiguo de la ciudad. Le confieso que me da mucha envidia al ver todo tan ordenado, limpio y bonito, las estanterías con libros, las mesas de trabajo, los caballetes, la zona de escultura, el despacho, el rincón de estar y el almacén de obras, perfectamente clasificadas. La foto se la hago en la terraza, que, al anochecer, parece una postal navideña muy adecuada a estos días. «Con esta luz, al menos, no se ve demasiado el desastre urbanístico tan común en estos pueblos de Levante, salpicados de esas casas disfrazadas, con tan mal gusto, de azulejos baratos», me comenta y me toca en el hueso de la suegra de un tema que él sabe que me interesa mucho, el del patrimonio rural y el de nuestros pueblos de la comarca, y añade: «¡Qué pena el Monasterio de San Ginés de la Jara, abandonado y hormigonado!». Sale a colación Asensio Sáez, unionense inmortal, a quien Esteban Bernal considera uno de sus maestros en la vida, además de haber sido su profesor de EGB, donde le infundió el amor por el teatro, la escultura, la pintura y, sobre todo, por la creatividad. Salvo cuando estudió Bellas Artes en Valencia, Bernal siempre ha vivido en La Unión y a ella volvió como profesor del mismo instituto en el que estudió.

Al ver un par de instrumentos, me confiesa que siempre le ha apasionado tocar la guitarra flamenca y que ahora, que se acaba de jubilar, tal vez la retome en serio. Su padre, también Esteban, aún vive a sus 92 años, y fue ingeniero de minas en La Unión y en Mazarrón, luego fue alcalde y puso en marcha el Festival del Cante de las Minas. Tanto su padre como su abuelo, que vivía en el Cabezo Rajao, también hicieron sus pinitos cantando flamenco, así que no es de extrañar que Esteban Bernal haya mantenido y acrecentado esta pasión por la música jonda.

Me cuenta que lo que no soporta es la rutina y la repetición. Ha hecho muchas series pictóricas sobre faros o sobre castilletes mineros, que ha expuesto en numerosas salas de toda España, pero me cuenta que le gusta investigar, buscar y cambiar: «Me atrae lo que no controlo del todo, me aburre lo repetitivo, he abandonado series que tenían mucho éxito porque no soy una máquina de hacer churros. No hay cosa que más me interese que aprender, soy muy preguntón», me dice, y me cuenta que dedica muchas horas a aprender de los carpinteros, los albañiles o de los trabajadores del hierro, y añade: «Me gustan mucho la tecnología y la iluminación, incluso mucho más que la propia arquitectura de un edificio». Está ya inmerso, con muchos meses vista, en su próximo proyecto para el escenario de la Catedral del Cante: «Va a sorprender, hay muchos tejidos, estoy cosiendo mucho».

«Aún queda tanto por escribir de la historia de la ciudad de La Unión que en aquellos tiempos de finales del XIX tenía más de 40.000 habitantes y cientos de comercios, cafés, teatros y cafés cantantes. Cuando la minería se acabó, se llevaron todo, hasta las tejas de los edificios y las casas. Ni nos imaginamos lo que fue».

Bernal está tan íntimamente enraizado en su tierra que me sorprende cuando me cuenta que también ha viajado mucho, por Europa, África o Sudamérica, sobre todo a países como Italia, Alemania y Francia, «pero si tuviera que exiliarme, me iría a Italia, me siento más unido a sus ciudades monumentales, a su cultura y sus tradiciones mediterráneas. Cuando fui a Estados Unidos, me sorprendió que adoran y protegen cualquier cosa que tenga más de 70 años, porque son un país joven y para ellos ya es historia. Nosotros dejamos que nuestro patrimonio de siglos se desmorone mientras miramos a otro lado».

«Me interesa mucho el tiempo, el paso del tiempo, la necesidad de tener más tiempo, hasta la belleza de la decrepitud... Hay tanto por hacer que no puedo emplear una parte de ese tiempo que tanto me falta en navegar por las redes sociales. No puedo entender que haya quien emplee más horas en buscar la repercusión mediática de lo que hace que dedica a crear en su estudio», a lo que añade: «Siempre le he dicho a mis alumnos que el arte, como la cultura, es una planta de crecimiento lento, que el éxito no puede ser como abrir una botella de cerveza removida», y aunque me confiesa que nunca ha bebido cerveza, solo me resta decirle «amén» al Maestro.