El Teatro Villa de Molina de Segura cierra mañana la temporada con la quinta y última cita del Ciclo ‘Músicas Clásicas’, organizado en colaboración con la Asociación Pro Música de la localidad. Y, como no podía ser de otro modo, se ha preparado para la ocasión un espectáculo con el que el escenario principal del municipio pretende dar la bienvenida a la Navidad.

Para ello, contará con la presencia –para ser exactos, desde las 20.30 horas– de la Orquesta de Cámara de Molina, que estará dirigida por Raúl Céspedes y contará con la actuación como solistas de tres pianistas jóvenes de muchísimo talento: Alejandro Calvo, Alejandro López y Claudia Párraga. Esta última será la encargada de abrir el programa con el Rondó para piano y orquesta de R. Sugar, para, después, dejar paso a sus compañeros en la interpretación del Concierto para piano y orquesta en Re mayor de Haydn.

La formación local también interpretará Chi mai, de Ennio Morricone; Me voy a morir de tanto amor, de Alberto Iglesias para la banda sonora de Lucía y el sexo; To the edge of the Earth, de Michael Nyman; Las cosas de la vida, de Philippe Sarde; El viaje de Chihiro, del compositor japonés Joe Hisaishi; He changes everything, del propio Raúl Céspedes, y un clásico de estas fechas, Last Christmas, del grupo Wham!

El precio de las entradas es de 9 euros y tanto hoy como mañana podrán adquirir de forma anticipada en las oficinas del teatro (en Avenida del Chorrico, 10). También en la taquilla del Villa desde dos horas antes del inicio y a través de Internet.