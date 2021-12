Empieza a ser ya una tradición en Murcia. Y es que ya es difícil concebir la Navidad en el Auditorio Regional Víctor Villegas sin la gala ‘Estrellas de la Danza’, cuyo programa fue desvelado ayer con el cartagenero José Carlos Martínez de nuevo a los mandos. El que fuera estrella de la Ópera de París y anterior director de la Compañía Nacional de Danza (CND) –además de coreógrafo de los Conciertos de Año Nuevo de Viena 2020 y 2021, entre otras cosas– ha organizado para los día 29 y 30 de este mismo mes (miércoles y jueves de la próxima semana) un espectáculo del más alto nivel con una selección de extractos de los ballets clásicos más representados (El cascanueces, El lago de los cisnes, etc.) y otras piezas de corte neoclásico y contemporáneo que interpretarán, como bien anuncia el título de la gala, estrellas del ballet y la danza internacional.

Y encabezando la lista de artistas convocados destaca por encima del resto la georgiana Maia Makhateli. La que fuera bailarina principal del Het Nationale Ballet de Ámsterdam recibió recientemente el premio a la ‘Bailarina del Año 2020’, además de ser una de las nominadas a los premios Benois de la Danse, los ‘Oscar del ballet’; reconocimientos que sirven para hacerse una idea de su talla sobre zapatillas de punta. Makhateli, que se formó en el Instituto Vakhtang Chabukiani de Tbilisi, ha desarrollado casi toda su carrera profesional entre Estados Unidos –principalmente con el Colorado Ballet–, Inglaterra –con especial atención a su trabajo en las filas del Birmingham Royal Ballet– y Países Bajos, donde logró el máximo rango de la citada compañía neerlandesa en 2010. En la actualidad, la bailarina georgiana compagina su carrera en Holanda con invitaciones en compañías internacionales como la de la Ópera de Roma.

Por otro lado, Matthew Ball, joven estrella de The Royal Ballet de Londres, será el partenaire de Makhateli. Y conviene no perder de vista al británico, ya que es uno de los bailarines principales de la que es considerada como una de las cinco mejores compañías de ballet del mundo. De hecho, el joven es un ejemplo de la excelencia de la escuela inglesa, ya que se forjó en The Royal Ballet School, en cuya compañía debutó y de la que se convirtió en bailarín principal en 2018. En Murcia, Maia Makhateli y Matthew Ball interpretarán sendos pasos a dos de Giselle y Le corsaire.

Otros intérpretes destacados serán Arianne Lafita y Vittorio Galloro. La Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso de La Habana fue el lugar de encuentro de esta pareja artística. Después de su periplo en diversas compañías como el Ballet Nacional de Cuba –dirigido hasta 2019 por la prima ballerina assoluta Alicia Alonso– y el Víctor Ullate Ballet-Comunidad de Madrid, Lafita prosiguió su carrera como intérprete y maestra de forma freelance. Por su parte, Galloro se formó en el Teatro San Carlos de Nápoles. No obstantes, en la actualidad forman un dúo muy valorado en el circuito de representaciones internacionales por su especialización en los repertorios clásicos, de ahí que en la gala vayan a interpretar el famosos paso a dos del clásico navideño por excelencia, El cascanueces, así como el paso a dos Satanella, ambos con coreografía de Marius Petipa.

También pisará las tablas del Auditorio Regional Víctor Villegas la francesa Lucie Barthélémy, que formó parte del Ballet de la Ópera Estatal de Baviera (Múnich) antes de ingresar en la Compañía Nacional de Danza en 2012. Con José Carlos Martínez se convirtió en solista de la CND, y ahora el cartagenero ha querido contar con ella para interpretar un extracto de Mon premier Lac du Cygnes, de Fabrice Bourgeois. La bailarina gala tendrá como pareja a Iván Delgado del Río, con el que compartió puesto de bailarines principales en las producciones de la antigua étoile de la Ópera de París Karl Paquette. Además, Barthélémy interpretará el solo Bailándole al viento y, Delgado, Las coles, ambas coreografías de este último.

Por último –entre los artistas más destacados, porque la nómina es amplia e incluye a otras figras como el coreano Young Gyu Choi–, ‘Estrellas de la Danza’ contará en esta, su tercera edición, con dos integrantes del Ballet Nacional de España: el solista Carlos Sánchez y Sara Arévalo, que pondrán el acento español con las piezas Universo y Con aire español, ambas firmadas por la bailarina y coreógrafa madrileña.