La relación entre cine y Navidad es, en líneas generales, decepcionante. Las películas que se han adentrado en esta época del año suelen caer en la repetición y la mediocridad. Si visitan las sugerencias de Netflix estos días tendrán una buena muestra de ello. Pero, por el contrario, creo que existen ciertos momentos cinematográficos que sí han sabido captar su espíritu y que se han convertido en una parte imprescindible de estas fiestas.

Yo habitualmente me quedo con C.C. Baxter revoloteando en la comida de empresa de El apartamento, con esa confusión de regalos de última hora en El bazar de las sorpresas y con el baile de panecillos la noche de fin de año en La quimera del oro. Sin embargo, de un tiempo a esta parte tengo cada vez más presente el comienzo de Ciudadano Kane. Charles Foster Kane es un monstruo encerrado en su castillo de Xanadú que pasa sus últimos días recordando su infancia como si estuviese ante un salvavidas en mitad de un naufragio. Se trata de una búsqueda desesperada por recuperar el único lugar donde fue verdaderamente feliz. Las referencias a la Navidad son muy vagas, pero habla de esa nostalgia tan presente en este tiempo, de la sensación que produce el volver a casa y descubrir que ciertos familiares y amigos se fueron para siempre y que ese mundo en pantalón corto ya solo existe en nuestra memoria.

A diferencia del cine, la música tiene una conexión más estrecha con la Navidad, en parte por los villancicos y su gran poder evocador. Basta con el tintineo de unas campanas para trasladarnos al corazón del 25 de diciembre por muy lejano que quede en el calendario. En este sentido, los cantantes norteamericanos han conquistado los hogares de medio mundo. Yo siento predilección por The Christmas song de Nat King Cole, el Adeste fideles de Bing Crosby (a ser posible frente a Ingrid Bergman en Las campanas de Santa María) y, sobre todo, por cualquier cosa que venga de Frank Sinatra. Sin duda, una porción importante de la atmósfera navideña se debe a Frankie. Su voz consigue que las luces, los regalos y los encuentros sean pura magia en estos días.

Pero por mucha artillería pesada que presenten nuestros vecinos del Atlántico, todavía no han sido capaces de igualar aquella estrofa nuestra que dice «La Nochebuena se viene/ la Nochebuena se va/ y nosotros nos iremos/ y no volveremos más». A pesar de que en mi cabeza suena la versión de un coro de niños, me sigue pareciendo una letra demoledora. Pienso en los que se quedan, en esos abuelos que llevan un año esperando para juntar de nuevo a su familia y en la velocidad con la que se les marcha la felicidad. Es la otra cara de la Navidad, la misma de la que habló Orson Wells en Ciudadano Kane. Una realidad de la que formamos parte todos, seguramente, sin darnos cuenta.