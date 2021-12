Ya es tarde y el mapa de las constelaciones hace tiempo que se proyecta, generoso, sobre la bóveda celeste para aquellos que deseen contemplarlo. Hay una pequeña isla de luz en medio de un océano de sombras, una luz que brilla encendida en el castillo de Cirey. Son los aposentos de la marquesa Émilie du Châtelet, entre sus ojos y la noche se interponen aún los afanes del día que se resisten al descanso o al silencio. La marquesa hace cálculos y pasea la vista sobre largas procesiones de números; traza con la regla y el compás bellas figuras geométricas.

A través de la ventana, que da a los amplios, regulares jardines, contempla bajo la luz de la luna cómo queda plasmado el mismo orden que es visible en sus papeles, la belleza de cuadrados y círculos insertos entre sí y conectados a través de líneas rectas. Se complace en ver cómo la armonía ha materializado el orden y la proporción en las formas de la naturaleza. La pulcritud y rectitud arquitectónica del château, su aritmética precisión, concuerdan con la proporcionada disposición de los jardines. Todo aquello sosiega su espíritu. La complace observar un mundo regido por el orden natural, por la sabiduría cuyo testimonio se desperdiga por entre los muchos volúmenes que alberga la biblioteca del palacio.

Ama y frecuenta deliberadamente las regiones nocturnas. Se imagina siendo Nicodemo escudriñando las Escrituras con Jesús de Nazaret como amistoso maestro cuando todos duermen. Entonces dirige la vista al cielo y contempla los astros y luminarias del universo. Piensa en los movimientos de los cuerpos celestes acompasados como la maquinaria de un prodigioso reloj cósmico, cuyo péndulo y la tensión de la cuerda fueran el resultado de una sobrecogedora fuerza de omnipresente atracción.

En estas reflexiones sumergida, lanza una mirada de orgullo a sus propias traducciones de Isaac Newton. Un sentimiento agridulce la invade, recuerda las largas conversaciones con otro devoto de la gravitación, su amante François Marie Arouet. Pero los hermosos días de voluptuosidad y filosofía ya habían pasado. Arouet, asfixiado por su amor, había visto en ella un obstáculo que retenía su carrera. Finalmente la había abandonado buscando el mar abierto y libre. Este había tomado una decisión (fácil para un hombre, imposible para una mujer) de labrarse la célebre reputación de un sabio en toda Europa. Ahora ella estaba sola con sus libros en el castillo, como una heroína de la tragedia clásica, abandonaba a orillas de un mar poblado por héroes masculinos que pronto olvidan a las mujeres con quienes habían dormido y que buscaban gloria y honor en la corte de los reyes.

La marquesa es una nueva Ariadna, abandonada por su Teseo después de haber caminado juntos a través del laberinto del saber. Pero ya que el tiempo ha suavizado las penas más profundas, dedica parte de sus esfuerzos a escribir un pequeño tratado Sobre la Felicidad, pues ella, que es sabia estoicamente, también es feliz después de haber sufrido. Sabe que no es bueno retener la pasión cuando ya no nos proporciona dicha ni alegría, pues el amor no es una tumba, sino una forma de hacernos felices a nosotros mismos y así contribuir a la dicha común de la humanidad. La persona prudente, aunque goce de la sensualidad, preferirá sin duda las aguas más calmadas de la amistad y del respeto, que vendrán a sustituir los impulsos más carnales del deseo.

La madurez de la edad prefiere la esfera de lo razonable, de la moderación, pues las pasiones, que nacen únicamente para nuestro placer, no deben ocasionarnos desdichas ni dolor. Arouet la amó, ahora ya no. Eso fue todo. Admite que tardó en aceptarlo, pero al fin y al cabo las pasiones descontroladas son peligrosas como el fuego que arde. Es preciso contenerlo y vigilarlo hasta que la llama muera. Hace sitio en el escritorio, toma la pluma para continuar a solas con sus pensamientos, pues el estudio es el único placer que le queda, el más fiel, el menos engañoso, y el único que puede permitirse libremente una mujer, incluso en estos días, en los que la moderna luz de la razón ilumina el mundo disipando, sostienen algunos, las sombras de la ignorancia y de la desigualdad.