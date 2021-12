Afortunadamente, el Christmas Rock Murcia no faltará a su cita anual. Debido a la pandemia, el año pasado salió de las calles para confinarse en un teatro donde se grabó un CD por su décimo aniversario, pero ahora vuelve al exterior –esta tarde, en la Plaza del Cardenal Belluga– con, eso sí, un aforo limitado a 700 personas por la actual situación sanitaria (se pueden obtener las invitaciones a través de www.compralaentrada.com). La producción corre a cargo de Son Buenos y el Ayuntamiento de la capital del Segura, con dirección artística del maestro José Antonio Herrera y dirección técnica de Marcos Funky. El reto es dar a conocer voces jóvenes –aunque con una acrisolada trayectoria– de la escena murciana: Antonio García, de Arde Bogotá; Álvaro Halley, al que hemos visto recientemente participando en Got Talent; Consz, finalista en ‘Otras tendencias’ del Crea Murcia 2021; Marta W, fundadora de Las Wonder; Nacho Lof Lu, productor y cantante en Mala Cotton, a quien acompañará el profesor de canto de su colegio, Roberto Pujol Sáez, y Yarea, voz muy especial surgida en una escena que no distingue fronteras entre géneros. El actor, músico, acróbata y malabarista Salvador Riquelme será el maestro de ceremonias. De todos ellos hablamos con Claudia Orellana, impulsora de un show necesario, y más en estos tiempos, con su mensaje de reconciliación, de unión, alegrías y nostalgias para esta nueva normalidad.

El Christmas Rock no faltará a su cita anual. ¿Desde cuándo estás dándole vueltas a esta edición?

Como casi con todas las ediciones anteriores, desde agosto, aunque siempre con la incertidumbre de si finalmente se iba a poder hacer o no. Esto es algo que (más allá de la covid) se ha convertido en tradición en los últimos cinco años..., y mentalmente tiro la toalla unas tres veces al año. Porque no es económicamente rentable ni para los músicos ni para Son Buenos, pero puede que sea el evento más emocionante y el más satisfactorio del año.

Debido a la pandemia, el año pasado salió de las calles para confinarse en un teatro. ¿Compensó el esfuerzo?

El Christmas Rock siempre compensa porque no es solo un concierto, es un encuentro de músicos, una fiesta de la música, y hasta un proyecto formativo y cultural. El año pasado pudimos grabarlo bien, a varias cámaras, y grabar un disco, que ya está en plataformas digitales. Fue, de momento, la única edición en la que las canciones se quedaron para la historia, y aunque faltó el calor del público, pudo seguirlo mucha gente por televisión.

¿Cuál es el reto en 2021? ¿Qué tiene de especial esta nueva edición? Ya tiene mérito la continuidad del evento.

Es especial porque vuelve a la calle, pero sobre todo porque inicia una nueva etapa, con nuevo repertorio, nuevos arreglos y producción, y nuevas voces. La mayoría de los cantantes no conocían el Christmas Rock hasta que les propusimos participar en él, y está siendo en muchos casos como empezar de cero. La banda está trabajando una barbaridad (nadie se imagina las horas de trabajo que ésto lleva detrás)...

La selección del repertorio cada año debe ser más difícil para no repetirse. ¿Qué novedades presenta este año?

Ya sabes que es sorpresa. Pero no solo para ti,a veces también lo es para mí. Yo solo propongo las voces, los artistas. José Antonio Herrera -junto con Marcos Justo y el resto de la banda- ha hecho un trabajo espectacular organizando el repertorio y adaptando las diferentes voces y estilos a los temas, que a veces son sugerencia de los propios cantantes, y otras de la banda, pero siempre hacen magia.

Repasemos los cantantes de esta undécima edición. ¿Habrá duetos?

Este año no hay duetos, aunque puede que tengamos alguna sorpresa... Lo que sí hay es una grupal preciosa, de nivel muy alto. Este año contamos con Antonio García Vázquez, frontman de Arde Bogotá, uno de los grupos de rock del momento, que no paran de tocar por toda España. También con Álvaro Halley, que bebe de estilos como el soul y el góspel, y al que hemos visto recientemente participando en Got Talent. Con Consz, una artista elegante con un talento impresionante y que sorprende por su juventud; además, fue finalista del CreaMurcia 2021, con una propuesta personal y llena de contrastes. Por otro lado tenemos a Marta W, una de las fundadoras de Las Wonder, con una trayectoria emergente y con mucho futuro que les ha llevado a tocar (y sorprender) dentro y fuera de la Región. Y a Nacho Lof Lu, el más joven, que, tras haber pasado por distintos proyectos como Poolshake, ahora es productor y frontman en Mala Cotton. Por último, tenemos a Yarea, una de las voces más especiales surgidas en la escena murciana, con un estilo que no distingue fronteras entre géneros como el urbano, el R&B y el pop.

Parece que hayáis querido apostar por músicos muy jóvenes, pero de acrisolada trayectoria.

Bueno, son voces diferentes, de proyectos de estilos muy distintos, pero que tienen en común sus ganas de trabajar y vivir de la música de forma profesional, y se lo toman muy en serio. Y además de talentosos son buenísimas personas. Este año, por ejemplo, haremos un homenaje a los profes que inculcan a sus alumnos desde niños la pasión por la música. A Nacho Lof Lu le acompañará su profesor de canto del coro del colegio, Roberto Pujol Sáez, que lleva treinta años como docente en el CEIP Santa María de Gracia. Y desde allí ha iniciado proyectos tan bonitos como ‘Música los viernes’, un proyecto pionero a nivel nacional que se lleva a cabo en las aulas del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca con el objetivo de atender musicalmente a los niños ingresados.

¿Cómo será su desarrollo? ¿La banda del Christmas Rock repite, o hay cambios?

La banda es la misma desde hace diez años, aunque a veces hay cambios por cuestiones de disponibilidad de los músicos. Este año por ejemplo tenemos a Sergio Bernal, baterista de sesión, freelance y educador, que ha acompañado y grabado para artistas como Pablo López, Funambulista, Maldita Nerea, Neuman, Varry Brava y Johnny Burning, entre otros. También está Quino Lucas a los teclados, que ha trabajado con M-Clan, Santiago Campillo y Los Rebeldes, con los que hizo varias giras y grabó dos discos de estudio y otro en directo. Por su parte, Marcos Funky Fish, profesor y músico de estudio, ha trabajado tambien con Maldita Nerea, con Jimmy Jamison (Survivor), Casablanca, La Mundial... y actualmente es gerente y director musical de Grupo Cougar. Este año también es productor artístico del evento. Y nuestro director artístico desde hace años es José Antonio Herrera, ‘Estibi’, docente, guitarrista y arreglista musical, y compositor de bandas sonoras para montajes teatrales y de cine, además de otras producciones musicales. Su currículo es apabullante, y ha grabado como músico de sesión con productores como Suso Sainz o Constantino López.

¿Quién es el maestro de ceremonias elegido para esta ocasión?

Salvador Riquelme, actor, músico, acróbata y malabarista que ha trabajado con diferentes compañías de teatro nacionales e internacionales. Aparte del teatro, ha tocado con grupos como Noise Box, como batería, o WAW, también como cantante. Actualmente se encuentra compaginando trabajos escénicos con diferentes proyectos y compañías, a la vez que mueve su primera creación de un espectáculo propio: Vetevente. Nos encanta contar con alguien joven como él, con tanto talento, del que podemos esperar cualquier sorpresa.

¿Ha habido más dificultad este año para los ensayos? En esta edición, ¿cómo se ha elegido a los músicos?

Ha sido complicado porque con muchos de ellos se ha trabajado a distancia... De hecho, no ha habido demasiados ensayos generales y de escenografía, y el directo va a ser un poco la prueba de fuego.

Y en cuanto a la elección de los cantantes, es fruto de mucho mirar y escuchar nuestra escena. Aunque debo decirte que algunos dijeron que no porque no es fácil: hay que ser muy valiente para salir de tu zona de confort y afrontar temas que no son de tu estilo o tu rollo, con una banda que no es la tuya y no conoces de nada. Es un reto y no todo el mundo es capaz de afrontarlo, o que simplemente da mucha pereza (es demasiado trabajo)...

¿El Christmas Rock está bien tratado por los medios y las administraciones?

Creo que el mayor problema del Christmas Rock es que no se ha entendido todavía. No es solo un evento, no es solo un concierto, ni es poner a cantantes a cantar villancicos. Es todo un proyecto de desarrollo y todo un camino. El directo es solo la meta, donde se la juegan y donde la gente, el público, puede descubrir voces regionales quizá menos conocidas en según qué circuitos.

De la administración hubo un momento en que tuvimos cierto apoyo y hasta un presupuesto digno, pero éste se ha ido reduciendo año a año y lo que nos mantiene es la cabezonería y la nostalgia. Hasta alguna vez parecía que podríamos tener invitados nacionales o una gira por la Región, o varios días, pero no llegó a cuajar; una pena... Pero no me quejo, ni nos quejamos. Estoy agradecida porque este año, gracias a Pedro García Rex y al Ayuntamiento de Murcia, aquí seguimos.

¿Qué sensación te produce echar la vista atrás y recordar estos diez años de Christmas Rock?

Han sido muchas anécdotas, y muchos músicos y cantantes los que han pasado por el Christmas Rock; hemos vivido muchas cosas... Todos los años la banda se junta con Son Buenos y nos contamos anécdotas, recordamos momentos y hasta evaluamos a los participantes [Risas], con mucho cariño, eso sí.

Christmas Rock Murcia presenta el disco del X aniversario. ¡Logro conseguido! ¿Qué recoge este disco? ¿Hay edición física?

Sí, por fin. Está en plataformas digitales, y hay una edición física sencilla, que es probable que reparta el Ayuntamiento. Una pena que solo se hiciera el año pasado..., muchas canciones de años anteriores se han perdido.