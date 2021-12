Un nuevo festival se suma a la agenda musical de Murcia para 2022: el Metro Urban Fest

Por mucho que la crisis sanitaria y las restricciones estén golpeando duramente a la industria de los espectáculos en vivo, la burbuja del boom de los festivales parece estar muy lejos de pincharse, y es que desde ayer la ciudad de Murcia cuenta con una nueva cita con la música urbana: el Metro Urban Fest. Así lo anunció ayer la promotora local Monkey Pro en nombre de The Music Republic, empresa que gestiona algunos de los festivales más importantes del panorama nacional –como el Arenal Sound, el FIB, el Viña Rock o el Festival de les Arts– y que ya ha puesto fecha y espacio para la primera edición de su nueva propuesta: el 24 de septiembre de 2022 en el recinto ferial de La Fica.

Se trata, por tanto, del tercer encuentro de artistas del género con el que cuenta la capital del Segura, tras el Sunsetland, más tendente al reguetón y los nuevos ritmos latinos, y el Animal Sound, cuya apuesta gira más en torno a la electrónica y el rap. Y es en este ambiente en el que se mueve el Metro Urban Fest, a tenor de las primeras confirmaciones (publicitadas ayer a través de Instagram).

De momento son tres los nombres que pueblan el cartel. A primera hora de la tarde se anunció el regreso a Murcia en 2022 de Funko & Baby Loud, que el pasado día 3 actuaban en la Sala REM. La pareja es, sin duda, una de las grandes sorpresas de este 2021, con un ascenso meteórico que en poco más de un año les ha llevado de grabar temas en su habitación a conseguir el disco de oro por Malibú con piña, con casi treinta millones de reproducciones en Spotify. Estos dos hermanos alicantinos se han convertido en un verdadero fenómeno cuyos fans agotan en tiempo récord las entradas de todos conciertos –el de hace unas semanas en la capital del Segura no fue una excepción–, y eso que todavía no han lanzad siquiera el que será su primer disco. Eso sí, se prevé que puedan presentarlo en este Urban Metro Fest.

Tras ellos llegó el turno del misterioso Beny Jr. El rapero de La Florida (L’Hospitalet de Llobregat) es uno de los apadrinados de El Guincho, productor canario que se ha erigido como uno de los grandes referentes de la escena. Sin ir más lejos, es uno de los nombres que figuran tras el de Rosalía en El mal querer (2018), tal vez el disco más importante del género en los últimos años. Así que su bendición no es una cuestión baladí. Con él sacó Beny Jr. –de ascendencia marroquí y apenas tienes 22 años– la mixtape Samurai (2021), sucesora de otros dos trabajos que pusieron su nombre en el mapa: Trap and love y 30, ambas de 2020. Recientemente ha anunciado también un proyecto con Eladio Carrión bajo el nombre Redbull.

Por último –a las espera de nuevas confirmaciones–, la organización desveló a última hora de la tarde de este jueves la presencia en el festival del madrileño Nikone. Pese a su juventud –todavía no alcanza la treintena–, hay que remontarse hasta hace casi quince años para encontrar sus primeros temas, con lo que estamos ante un veterano de la escena hip-hop española. No obstante, el de Carabanchel no ha querido anclarse en el rap y sus influencias son numerosas, con ritmos que beben del reggae, la electrónica y el pop. Su último trabajo hasta la fecha es Ramé (2020), un álbum con nueve temas en el que vuelve a brillar su lírismo intimista.

«Este festival supone una gran oportunidad para la ciudad de Murcia en cuanto a lo que para el ocio y el turismo significa, atrayendo a usuarios de diferentes comunidades autónomas a la ciudad una vez haya acabado la época estival», apuntan desde Monkey Pro, que anuncian la apertura de la venta de entradas –en www.metrourbanfest.com– para el próximo miércoles, día 22, con un precio de salida de 19,99 euros para la entrada general y de 14,99 para la VIP. «Además, el festival generará un gran impacto social, económico y mediático para la localidad y provincia de Murcia», aseguran.