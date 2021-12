Murcia On sigue sumando nuevos nombres a su nómina de artistas para su edición de 2022, y ayer el encargado de engrosas sus filas fue el británico Mike Rosenberg, más conocido como Passenger. El cantautor de Brighton, ganador de múltiples premios y referente internacional de la música callejera, actuará en la Plaza de Toros de la capital del Segura el 5 de agosto. Las entradas ya están a la venta a 30 euros en la web de Ibolele Producciones, promotora del ciclo.

Especialmente conocido por su tema Let her go –que cuenta con más de dos billones de reproducciones en YouTube–, Passenger cuenta con una docena de álbumes en apenas trece años de carrera, lo que refrenda su condición de prolífico cantautor y, sumado a la consistencia de su discografía, justifica su legión de fans.