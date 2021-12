El Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas acogerá los días 7 y 8 de enero el musical The Christmas Soul, un espectáculo para toda la familia de la factoría Belter Souls. Así lo anunció ayer la compañía murciana durante una rueda de prensa celebrada en el espacio Loft 113 de Santa Quiteria, lugar escogido por la formación dirigida por Pablo de Torres para presentar una gira que arrancará el día 25 en La Roda (Albacete) y que también pasará por Madrid, Zaragoza y Valenica.

Según informa Belter Souls, se trata de un espectáculo nacido para contagiar al público con «la magia y la emoción de esta época tan especial del año, la Navidad». Así, a modo de cuento, la compañía ofrecerá a los espectadores un recorrido musical –siempre tintado por el color del soul y las características armonías vocales de la formación murciana– por algunos de los villancicos más famosos de nuestro país e incluso del mundo anglosajón. Versiones de Noche de paz, Adeste fideles (O come all ye faithful) o del famoso Little drummer boy (‘El tamborilero’) se entrelazarán a lo largo del espectáculo con algunos de los grandes himnos de la historia del soul, del gospel y el pop que más suenan cada Navidad como el Hallelujah, de Leonard Cohen; War is over (Merry Xmas), de John Lennon, o Ain’t no mountain high enough, de Marvin Gaye. Además, The Christmas Soul incluye también grandes números de películas y musicales como El grna showman y Sister Act.

Para este espectáculo, Belter Soul contará con un elenco en escena de trece artistas integrado por ocho cantantes y una banda de cinco músicos. «Cabe destacar, a su vez, una importante presencia coreográfica por parte de los vocalista a lo largo del espectáculo y la presencia en la banda de dos multinstrumentistas que se suman al trío base habitual de teclados, bajo y batería, con un amplio set que nos permitirá verles tocar a lo largo del espectáculo el saxo, el trombón, las guitarras, teclados, congas y todo tipo de percusiones. Las entradas se pueden comprar ya a partir de 20 euros en la página web del Villegas: www.auditoriomurcia.org.

Al acto de presentación también acudió el director general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (lCA), José Ramón Palazón. «Queremos contribuir a promocionar el talento de nuestros músicos tras su éxito con Joyful. Por eso hemos querido apoyar este segundo espectáculo de Belter Souls, que se inició en Murcia y ahora triunfa en toda España, gracias al virtuosismo de sus cantantes y su potente puesta en escena», señaló el máximo responsable del órgano que controla el Auditorio.