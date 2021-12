No hubo suerte, pero tampoco hay que lamentar ninguna ‘baja’. Cierto es que entre los círculos gastronómicos de la comunidad no había estos días grandes esperanzas en lograr la quinta estrella para la Región –más allá de algún tímido rumor que no acabó de concretarse–, pero en el fondo muchos albergaban aunque sea mínimas esperanzas de que sonara la flauta. Pero no.

En la vuelta a la presencialidad de la gala de la Guía Michelin –que se celebró anoche en Valencia por primera vez– Murcia no incorporó nuevos astros al firmamento culinario; aunque, eso sí, mantuvo (e incluso reformó) el brillo del triunvirato que gobierna la alta cocina regional: Pablo González-Conejero, María Gómez y Nazario Cano. Y es que en una ceremonia en la que la sostenibilidad fue la principal protagonista –además de la entrega de las ‘estrellas verdes’, se medió por primera vez la huella de carbono del evento para, posteriormente, intentar reducirlo–, La Cabaña de la Finca Buenavista (El Palmar) retuvo sus dos estrellas, logradas en 2009 y 2017, mientras que Magoga (Cartagena) y la cocina del Odiseo (Churra) hicieron lo propio con las conseguidas respectivamente en las dos últimas ediciones de la gala. Smoked Room, la sorpresa La Guía Michelin España y Portugal 2022 no contempla ningún nuevo triestrellado por segundo año consecutivo y evidencia así las dos caras de una moneda marcada por la pandemia: desde las dos estrellas que recibe de golpe el recién llegado Smoked Room (Madrid) a la pérdida de brillos por cierres. La sorpresa de la gala de presentación fue para Smoked Room, que recibió directamente dos estrellas -lo habitual es darlas de una en una en España- después de abrir en junio. No fue el único protagonista de una noche en la que el argentino Paulo Airaudo recogió su segunda estrella para el restaurante homónimo en San Sebastián por su «audacia y delicadeza», destacaron los inspectores de la Guía Michelin, quienes también convirtieron en biestrellado a Voro (Canyamel, Mallorca) con el andaluz Álvaro Salazar como autor de una cocina de «reinterpretación de recetas mediterráneas y mallorquinas atemporales». Tan aplaudido como reclamado previamente fue el segundo brillo para el restaurante Iván Cerdeño, que lleva el nombre de quien se trasladó al histórico Cigarral del Ángel en Toledo para ofrecer «una cocina que rinde homenaje a los productos de La Mancha con composiciones creativas e innovadoras». Con estas cuatro incorporaciones a los biestrellados, son ya 33 los que lucen esta distinción en España, mientras que Portugal se tiene que conformar como novedades en esta edición con los que inauguran estrella: Al Sud, Cura, Vila Foz, Esporao y A Ver Tavira. Andorra estrena el ‘brillo’ de Ibaya, dirigido por el cocinero español Francis Paniego. En total, la Guía Michelin España y Portugal 2022 incluye 1.362 restaurantes de España, Portugal y el Principado de Andorra, entre los que se encuentran 11 restaurantes triestrellados, 40 con dos estrellas, 211 con una, 29 con la estrella verde y 284 Bib Gourmand, además de 816 recomendados por la calidad de su cocina. La murciana María José Martínez consigue una estrella La murciana María José Martínez, chef del restaurante Lienzo de Valencia, consiguió alzarse anoche con su primera estrella Michelin. Martinez (1984, Alhama de Murcia) inició el proyecto de hacerse cargo del restaurante ubicado en el casco histórico de Valencia, junto a su marido y Jefe de Sala, Juan José Soria, hace ya más de cinco años años, desde entonces ha apostado por la excelencia de su cocina y la calidad de sus productos, «reformulando recetas tradicionales y creando nuevas posibilidades para el disfrute del comensal».