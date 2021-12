Dice Lara Carrión que «el oficio» de traductora le ha enseñado a leer de una manera más «meticulosa, atenta e inquisitiva». Al otro lado está su faceta de escritora, donde la murciana explora «los años de la curiosidad, la contemplación, el descubrimiento de la vida». Producto de esta búsqueda es Patas de rama, su primera obra, que presenta el miércoles en Libros Traperos. La acompañará la periodista Ana Andújar.

Al poco de terminar Patas de rama, decía usted en Instagram que tenía miedo de que no le quedasen ideas después de este libro. ¿Sigue vivo ese miedo?

Para nada. Una de las consecuencias más fascinantes de crear es que las ideas nunca se acaban, solo se multiplican. Sin embargo, visto con perspectiva, puedo entender ese miedo. Al final de todo proceso creativo siempre hay un adiós, y para mí este fue difícil, porque Patas de rama es mi primer libro. No es un libro grande, pero yo soy una persona muy meticulosa, así que pensé y sentí profundamente cada palabra que dejé escrita. Cuando te involucras tanto en el proceso creativo, es difícil decir adiós, y supongo que de ahí viene el miedo a haber exprimido todas tus ideas. Pero pienso que es un sentimiento natural, casi positivo; la huella que deja el amor cuando quieres demasiado.

Gran parte de los relatos están arraigados en la infancia. Flannery O’Connor decía que quien ha superado una adolescencia tiene material para escribir durante toda una vida.

Y pienso que tenía razón. A mí, sin embargo, lo que más me fascina es la etapa que abarca desde los primeros recuerdos a la preadolescencia. Son los años de la curiosidad, la contemplación, el descubrimiento de la vida... Lo absorbemos absolutamente todo y comenzamos a procesar, a nuestra manera, las sombras de lo abstracto. Luego llega la adolescencia con su estructura tribal, la inseguridad y la inadecuación, y se lo carga todo durante un tiempo. Pero la infancia es vívida, sensible, auténtica, atenta... Quien menosprecia la opinión de los niños no recuerda su propia infancia, y esto es algo muy peligroso.

Dice que le gusta leer historias escritas con crudeza porque le recuerdan su «suciedad» y le «ayudan a convivir con ella». ¿Usted ha aprendido a vivir –si es que se puede aprender a vivir– con los libros?

Yo creo que, más bien, he ‘aprendido a vivir’ a través de las historias. La lectura ha sido y es un pilar fundamental en mi vida, pero se necesita mucho más que un pilar para sostener un edificio. Disfruto la lectura como disfruto la escritura, el cine, el arte, los videojuegos, el silencio o una buena conversación. Hay historias en todas partes y formatos, y cada una tiene algo que enseñarnos sobre la vida, nosotros mismos y los demás. Pero siempre es necesaria una predisposición a aprender.

Tiene fijación por Ana María Matute. ¿Qué significa para usted?

La afinidad literaria más absoluta. Una complicidad íntima, cósmica e infantil, en el sentido más positivo de la palabra. Ana María Matute fue una escritora con una creatividad, sensibilidad y talento inigualables, y me parece vergonzoso que no goce del reconocimiento nacional e internacional que se merece. Olvidado Rey Gudú debería aparecer entre las mejores obras de fantasía a nivel mundial y no está ni siquiera traducida al inglés. Matute no solo escribió fantasía, claro, pero su obra siempre tiende a ella, y pienso que en España este género sigue sin tomarse en serio más allá de la literatura juvenil, lo cual es terriblemente triste. La fantasía es creatividad en estado puro, y sin creatividad es imposible imaginar y construir un mundo mejor. Ana María Matute sabía esto y yo deseo de corazón que un día el mundo la reconozca como el genio que fue.

Se hizo traductora a partir de su pasión por la lectura. ¿Cambió su forma de afrontar un libro el hecho de haberlo convertido en su trabajo?

Definitivamente. La traducción es ante todo lectura, y el oficio –tanto en su práctica como en su estudio– me ha enseñado a leer de un modo diferente, uno mucho más meticuloso, atento e inquisitivo. Con la traducción no solo aprendes a diseccionar cada palabra, sino también a saborearla y a querer descubrir qué se esconde detrás. Me siento una lectora privilegiada gracias a ella. La verdad es que es un oficio complejo, pero fascinante. Por desgracia, ahora mismo no me dedico a él a tiempo completo, pero espero que esto cambie en un futuro próximo.

¿Se pierde parte de la magia de la lectura cuando se puede acceder a la sala de máquinas de un escritor?

Hasta cierto punto, creo que sí. Por un lado, es cierto que ubicar las obras literarias en el contexto histórico, cultural y personal de un escritor nos ayuda a aprender más sobre ellas y a disfrutarlas desde ángulos distintos. Pero, por otro, pienso que al final una obra empieza y acaba donde el escritor decide, y que querer extender sus límites puede entorpecer la experiencia lectora (ya que esta es, principalmente, un acto introspectivo; y forzar sus límites queriendo borrar la frontera entre escritor y obra al final termina convirtiendo la lectura en algo que tiene que ver más con el escritor, y menos con uno mismo).

Otra faceta suya es la del cómic. Dice que solo dibuja cosas que le hacen sonreír. En su narrativa no es del todo así, ¿no?

No, la verdad es que no. Admito que la Lara que escribe es introspectiva, melancólica y a veces un poco oscura, pero es algo que no puedo evitar. Para mí la escritura siempre ha sido un acto catártico y gracias a él he podido explorar sentimientos, imágenes y posibilidades en las que, de otro modo, no habría podido indagar. El dibujo también me resulta catártico, pero es cierto que en él tiendo a la sencillez, los colores y el humor. Es una dualidad un tanto curiosa, pero una que me hace feliz. La sociedad quiere hacernos creer que las personas somos homogéneas y esto es algo que las redes sociales han exacerbado. Pero las personas somos complejas y muchas veces contradictorias. Yo ya he asumido que Lara son muchas y me niego a limitar la expresión de mis múltiples facetas, aunque estas no siempre encajen y no todo el mundo pueda comprenderlas.

¿De qué depende que utilice la imagen o la palabra como vehículo para contar una historia?

La verdad es que no lo sé, es algo que nunca me planteo. Las historias surgen y cada una me pide un formato diferente. Aunque lo cierto es que me he dado cuenta de que, cuando narro visualmente, tiendo a hacerlo sin palabras, o con muy pocas. A la gente esto parece hacerle mucha gracia, supongo que porque es irónico. Todavía estoy experimentando con los límites de cada formato y me gustaría ver qué ocurre si un día se fusionan. La novela gráfica es un género que me apasiona, pero uno que aún me intimida un poco. Pero no tengo prisa. Para mí, lo principal es disfrutar de mi proceso creativo y crear algo que me haga feliz, tarde más o menos tiempo.

¿Tiene algún proyecto entre manos?

Sí, siempre, quizás más de los que me convienen. Tengo una creatividad hiperactiva y más ideas de las que jamás me dará tiempo a explorar, y por eso mismo estoy haciendo un gran esfuerzo por centrarme en proyectos realistas que puedo sacar adelante. Uno de estos es acabar y publicar otra colección de relatos cortos, esta más larga, durante el año que viene. Y, otro, empezar un nuevo webcómic en el que llevo meses trabajando entre bambalinas. Es muy probable que el segundo proyecto vea la luz antes que el primero y lo haga en Instagram, en español y de forma gratuita. Así que, estimados lectores, si alguno estáis interesado, seguid mi cuenta de ilustración (@melancomica) para no perderos nada.