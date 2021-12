Si a alguien le pega aquello de ‘hombre orquesta’ es a Adrián Quiñones, un polifacético artista cartagenero que cada día está siendo más reconocido dentro y fuera de la Región por sus interesantes trabajos como actor, cantante lírico, músico, director de escena o empresario teatral. Lo he visto dirigir obras en varias compañías teatrales, actuar en importantes montajes, algunos de ellos han recibido reconocimientos nacionales, como los realizados con Nacho Villar e Illana Teatro, cantando zarzuela con la Compañía Antaviana Teatro, dirigiendo en la escuela de Teatro de Pozo Estrecho o en algunos de los espectáculos escénicos de Carthagineses y Romanos, así como en otras muchas actividades, siempre sobre las tablas, de las que no soporta estar alejado, delante o detrás de un telón y siempre de cara al público, con el que tiene una conexión muy especial. Quedo con Adrián en su nave, donde se pueden almacenar muchas escenografías y donde se encuentra la oficina que comparte con la Unión de Empresas Teatrales de Cartagena, de la que es secretario.

El bigote no le termina de hacer mayor, realmente es un hombre joven, con cara de chaval, que ha sabido aprovechar muy bien el tiempo para destacar en cada cosa que emprende, en muy variadas disciplinas artísticas. Me cuenta que la vena le viene de su abuela Ana, que ya cantaba y que él, de niño, era hiperactivo: «Ya no sabían en qué más actividades extraescolares apuntarme, pasé por el fútbol, el taekwondo, la pintura… al final me centré en la música, que amansa a las fieras, pero hasta me costaba dormir porque no había manera de que yo parase las máquinas». A los 12 años empezó a tocar en la Banda de Música de Sauces, luego pasó a la Banda Carthagonova y finalmente estudió trompeta en el Conservatorio de Cartagena. La música es fundamental en su vida, en sus espectáculos y en su ritmo vital: «Ya sabes que bailo claqué», me recuerda.

Está contento porque los bolos teatrales empiezan a despegar, aunque de nuevo aparece la sombra del aumento de los contagios y «aún hay miedo para contratarnos y no terminamos de despegar, estamos al 30 % de lo normal». Reconoce el apoyo del ICA y del Ayuntamiento de Cartagena: «La Concejalía ha hecho lo imposible por ayudar al sector teatral, pero no ha sido así en otros festivales, entidades y municipios. Ha habido cosas incomprensibles, teatros como el de Lorca, que estuvieron cerrados hasta casi el verano. No hay que olvidar que los espectáculos en directo, como el teatro y la música son necesarios, dan de comer a muchas familias, son una industria que mueve dinero y hasta beneficia a los bares y restaurantes de su alrededor. Lo fácil ha sido decir ‘se cancela’, pero nosotros tenemos que comer y alegrar al mundo. La cultura no contagia, la cultura es sana», me dice, reclamando más empatía con los profesionales del sector.

Me doy cuenta, durante la conversación, de que Adrián habla con pasión de todos los aspectos del arte escénico, que se desvive por el arte dramático y que realmente está preocupado por todos los compañeros, no solo por las compañías en las que él trabaja: «Lo mejor que hemos hecho durante la pandemia en Cartagena ha sido unirnos, constituir esta Unión de Empresas Teatrales, aunar esfuerzos para ayudarnos y defender los intereses de todos. Lo peor es la división, yendo cada uno a lo suyo no solucionamos nada. En este mundillo siempre ha habido sus celos y rencillas, pero hemos de estar por encima de todo eso, hemos de remar todos juntos si no queremos hundirnos todos». Cree, además, que «tenemos que creer de verdad en la participación, todo el mundo de la cultura, y tener peso ante los políticos, tenemos que enseñarles que ellos no son los dueños del dinero de los impuestos de la ciudadanía, sino sus meros gestores que se han de dejar asesorar por expertos y por ese Consejo de Cultura que es una idea muy bonita, pero al que hay que dar más contenido y autonomía». Lo que más le disgusta, me confiesa, es «mendigar a unas administraciones que siempre te regatean». Intercambiamos experiencias, le hablo de los artistas plásticos y visuales, de la dura situación por la que estamos atravesando, no solo tras la pandemia, sino que la acarreamos desde aquella crisis de 2008. Coincidimos en esta problemática que afecta al sector teatral y Adrián lo resume: «Tenemos que grabarnos en la frente una frase: ‘No, no lo hago gratis’», y cree que no hay nada más necesario y urgente «que apoyar el trabajo profesional de quienes solo vivimos de esto. Nosotros facturamos, pagamos impuestos, creamos puestos de trabajo… Las industrias culturales deben apoyarse tanto como cualquier otras, sean de fabricación de automóviles o agrícolas».

Terminamos hablando de Isidoro Máiquez, ‘el actor maldito’, que escribió Manuel Ponce, cuyo bicentenario nos ha coincidido con la pandemia. «Se han hecho actos muy interesantes y habrá que seguir poniendo en valor su legado. Habría estado muy bien que se hubiese hecho alguna referencia en los recientes Premios a la Cultura de Cartagena».