«Los jugones están de suerte», apuntaba ayer el Ayuntamiento de Murcia en una nota de prensa. Pero ésta no hablaba de las grandes estrellas del balompié ni de figuras del basket, sino de los ases –o simplemente aficionados– del mundo del videojuego, un sector en alza durante los últimos años y que este año ha recibido a una nueva generación de consolas. Se trata, por tanto, del mejor momento para celebrar la #PlayMurcia Game-Party, un evento que arrancó ayer en el Cuartel de Artillería y que continúa hoy (de 11.00 a 22.00 horas) de la mano de algunos de los referentes más importantes de la industria. Y es que por esta edición pasarán desarrolladores como Dani Silvente, Maca Robles o Dayane Huayhua; del ilustrador y diseñador de cómics Salva Espín, que ha trabajado con producciones de la talla de Call of Duty: Black Ops Cold War y el Ghost of Tsushima; del caster y presentador Eduardo González ‘Seniki’; del PES Pro Player del FC Bayern Munich Álex Alguacil... En definitiva, hablamos de una nómina de invitados de excepción cuya presencia rivalizará –para gozo de los gamers que acudan a la cita– con la presentación de «esperadas novedades» de carácter nacional e internacional.

Así, por ejemplo, TimSea Studios desvelará hoy los primeros detalles de «una de las producciones más esperadas para consolas de nueva generación como PlayStation 5», apuntan desde la organización. El título en cuestión es Adome, una aventura de acción, plataformas y exploración en primera persona «con un trabajado argumento», señalan desde la compañía murciana. Así, los asistentes a la game-party disfrutarán en primicia del tráiler gameplay de una producción cuyo lanzamiento se espera para la primavera de 2022. Los aficionados lo califican como un «momentazo gamer», que estará conducido por el divertido y destacado influencer español Seniki y que contará con la presencia de importantes creadores y desarrolladores como es el citado Daniel Silvente y del propio Salva Espín. «Una oportunidad exclusiva que será retransmitida para todo el mundo a través de las principales estructuras digitales y de live streaming y que podrá seguirse también en directo vía Oculto.TV, plataforma impulsada por el Ayuntamiento de Murcia», recuerdan desde el consistorio. Además, como es habitual en este tipo de evento, el público asistente podrá competir en los torneos de FIFA y Call of Duty Warzone, también probar la realidad virtual en las áreas de VR y el Play Lab, y jugar en las zonas de K-Pop y Free Play. Las actividades programadas son muchas y variadas: hay un simulador de Fórmula 1, una ‘Robot Área’, exhibiciones y taller de drones (así como de robótica), un espacio de videojuegos retro y arcade, un ‘Parkour Corner’, una exhibición de Nerf, otra de Lodus (espadas láser), conferencias y la presencia de varios youtubers. El concejal de Cultura, Turismo y Deportes de la capital del Segura, Pedro García Rex, visitó este viernes las instalaciones y destacó «la proyección de un evento que cuenta con un amplio número de seguidores por todo el mundo». El edil, además, quiso animar a todos los murcianos a acudir este fin de semana al Cuartel de Artillería, aunque especialmente al público más joven, aficionado a los videojuegos, «ofreciendo así una alternativa de ocio más en la ciudad».