Vi por primera vez a Fernán Gómez en Los ladrones van a la oficina, una serie disparatada de Antena 3 que no me perdía por nada en el mundo en los 90. Aquel elenco de delincuentes de poca monta me fascinó desde el principio. Años después comprendí que algunos de ellos (José Luis López Vázquez, Manuel Alexandre o Agustín González) formaban parte de una generación dorada de cómicos españoles. En el caso de Fernando, además, descubrí a una figura imprescindible de nuestra cultura, un hombre poliédrico con un enorme bagaje en teatro, cine y literatura que aún perdura.

El mundo de la interpretación es precisamente el camino más directo para hacerse una idea de su dimensión. Fernán Gómez fue, ante todo, un actor portentoso. Con su voz atronadora y su ligero tartamudeo le dio forma a una personalidad tanto en los escenarios como en la gran pantalla. En este sentido el paso del tiempo jugó claramente a su favor. A lo largo de su vida su rostro se fue cubriendo de misterio alcanzando una solemnidad única en nuestro panorama artístico. De esta manera no sorprende la excelencia en el tramo final de su carrera. El abuelo de José Luis Garci y La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda son dos buenas muestras de ello. La segunda vía para acceder a la obra de Fernán Gómez es a través de las películas que dirigió y que, en la mayoría de los casos, también escribió. Su cine es profundamente equilibrado, sin influencias significativas de los movimientos cinematográficos tradicionales: ni Hollywood, ni el neorrealismo, ni las vanguardias posteriores. Se trata de un estilo diferente, sin adornos, directo al corazón de las tramas abordadas. Dentro de su filmografía sobresale la imagen de la miseria y la derrota de El viaje a ninguna parte y, sobre todo, el humor corrosivo de El extraño viaje, dos de los mejores títulos de nuestro cine. La última fortaleza de Fernán Gómez es su labor literaria. Desde siempre fue un hombre con un gran apetito por los libros y muy preocupado por el oficio de la escritura con varias decenas de publicaciones entre novelas, obras de teatro, ensayos e incluso poesía. El tiempo amarillo (Capitán Swing) es algo más que su autobiografía. Se trata de un lugar sentimental donde se analizan las costuras de la historia de España del pasado siglo sin las apropiaciones indebidas de los que se llaman narradores oficiales de nuestra memoria. Fernando Fernán Gómez tiene, además, una larga lista de distinciones. Destacan el Princesa de Asturias de las Artes y su ingreso en la Real Academia de la Lengua en el año 2000. Con este largo itinerario lo que más sorprende es que en el centenario de su nacimiento todavía haya quien lo recuerde exclusivamente por sus malos humos frente a ciertos periodistas mezquinos. Esta manera de reducir a caricaturas a nuestros hombres más prolíficos es todo un atrevimiento y nos ofrece un retrato certero de lo que somos como país.