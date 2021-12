Intolerancia y fanatismo son males que por desgracia la humanidad conoce demasiado bien. Como la mala hierba siempre vuelven, funestos portadores de males y miseria, cuando parecían arrancados de raíz. Las mentes más inteligentes, las almas más bondadosas han combatido siempre esta peligrosa pasión por exterminar a quien piensa, siente o reza de manera diferente.

Natán el Sabio. Para los pensadores ilustrados la intolerancia fue un problema capital. Locke y Voltaire la rechazaron con energía. En Alemania fue Lessing quien asumió la defensa de la libertad. Su vida misma fue un canto contra la violencia religiosa. En su obra más significativa, Natán el Sabio, recurre a la imagen del anillo como ancestral símbolo de la verdad, de la seguridad, como garante de la solidaridad social por encarnar con su forma perfecta la fijeza más absoluta. Con una hermosa parábola, Lessing cuenta cómo el anciano hebreo Natán es convocado ante Saladino, paradigma del príncipe perfecto y caballero virtuoso a quien los cristianos también admiraban. El caudillo de pueblos desea saber cuál de las tres grandes religiones era la perfecta, la correcta y por tanto la única verdadera. Natán responde contando una historia en la que un padre quiso transmitir a su primer hijo varón un anillo cuya belleza y virtud garantizaran el bienestar de la familia, de generación en generación, de padre a hijo, sucesivamente y mientras duraran los siglos. Así ocurrió hasta llegar a un descendiente que amaba sinceramente y por igual a los tres vástagos que tenía, y no solo al primogénito. Entonces mandó fabricar dos réplicas exactas del anillo. Los tres hijos recibieron la prenda de su amor, y ninguno supo jamás cuál era el anillo verdadero; tan solo podían estar seguros del amor que su padre les había profesado, no deseando privar a ninguno de tan poderoso talismán. Así Natán logró que Saladino entendiera cómo no había una religión más verdadera que otra y que todas, para quien las profesara, serían verdaderas, de la misma manera que para cada propietario del anillo el suyo era el verdadero.

La búsqueda de la verdad. La posesión de la verdad no está reservada a nadie en concreto, persona o nación, y mucho menos a una casta sacerdotal que custodie la sabiduría revelada de los libros sagrados. La humanidad busca la verdad, aunque no la pueda encontrar nunca. La simple búsqueda es el camino y el premio. La confianza en la razón y en la propia predisposición moral conducen a la liberación del miedo. He ahí el dique más seguro contra cualquier forma de despotismo. Independizarse del miedo también es independizarse de la ignorancia con que los poderosos han sometido a todos las razas de la tierra. Cuando un pueblo no aspira a conocer la verdad, solo desea satisfacer sus necesidades más básicas, de alimento, cobijo y ropas, dejando las verdades superiores en manos de los formadores profesionales de sueños y de metafísicas fantasías, quienes, convertidos en distribuidores sociales del conocimiento, pueden constituirse fácilmente en los tiranos del mundo.

En otra ocasión Lessing había escrito que si tuviera a Dios delante, no se le ocurriría preguntarle por la verdad, ni aún cuando Él, con toda la pompa y majestad que adornan al Señor del Universo, se la hubiera ofrecido. Antes bien, para Lessing la verdad es patrimonio exclusivo de Dios y al hombre le queda la vocación de aspirar a ella, el deseo de encontrarla, aunque esté fuera de su alcance. Lessing no busca sino el esfuerzo basado en una moral activa que convierte al hombre en un ser dispuesto a la acción positiva y a la contemplación serena y respetuosa de todas aquellas cosas que no podemos conocer y cuyo orden ha de permanecer, quizá por los siglos de los siglos, ignoto salvo para la inteligencia suprema y altísima que rige el universo.

Durante la dictadura nazi la obra de Lessing cayó en desgracia. No era posible perdonar la blasfemia de haber beatificado en los altares de la razón a un judío de Jerusalén. Tales afrentas son insoportables para todos los apóstoles de la exclusión y del fanatismo, nacidos y por nacer. Lessing siempre nos previene contra ellos, poniéndonos a escuchar la simple parábola de los tres anillos. Porque es posible que la verdad pueda ser hallada, y por tanto, defendida de quien la ataque y la amenace. Es posible que incluso resulte digna de ser impuesta por la fuerza. Es posible. Pero Lessing lo duda muy sinceramente, y esa duda fue el regalo más hermoso que una persona inteligente y buena pudo ofrecer a toda la humanidad.