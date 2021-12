Joan Delgado y Aleix Turon son Cala Vento, o viceversa. Desde que empezaran a componer juntos, allá por 2014, su música, terapia colectiva para una generación incomprendida y afectada profundamente por la incertidumbre del futuro, ha ido llenando poco a poco conciertos en salas ubicadas por toda la geografía española, e incluso Latinoamérica. Títulos con tantas reproducciones como Abril, Isla desierta o Gente como tú surgen, según cuentan, de su inquietud por hacer música de sus propias vivencias, de sus sentimientos más cercanos; abanderando que lo hecho a fuego lento, sin pretensiones ni ornamentos, puede llegar más fácilmente al corazón de cualquier oyente.

El dúo catalán se encuentra estos días inmerso en la gira San Miguel On Air x Cala Vento, despidiendo la promoción de su último largo, Balanceo (Montgrí, 2019), a su vez el primer disco editado por su propio sello, y que les ha dado más que «un buen año», como ya predecía la canción con la que se iniciaba.

Empiezan a desarrollar su proyecto de forma bastante humilde. ¿Cuál creen que ha sido la clave de que el grupo prospere? Sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que es hacerse un hueco en el panorama musical sin padrinos ni grandes medios...

Hemos tenido un desarrollo muy natural. Nosotros empezamos el grupo sin pretensiones, simplemente queríamos dar conciertos. De hecho, en parte la clave ha sido que hemos tocado muchísimo. No nos ha dado miedo nunca salir a tocar fuera, aunque sea delante de cinco o tres personas. Es importante ser perseverante y no tener miedo a equivocarte.

Cuando la gente habla de Cala Vento os define como un grupo «enérgico» o «fresco». ¿Qué términos utilizarían ustedes?

Pues diría que somos un grupo normal. Nosotros somos dos personas bastante sencillas y eso se refleja en nuestro grupo. Al final, tendemos mucho a idolatrar a los artistas, pero nosotros somos gente de la calle, sin aires de grandeza.

En Remedio contra la soledad invitan al oyente a que busque a Morbix «y ahí lo entenderá». ¿Creen que esa visión tan crítica y pesimista con el contexto sociocultural actual, y que caracteriza al dibujante, también es la que ha marcado vuestras letras?

Completamente. Nuestras letras hablan de nuestro entorno y de las cosas que nos preocupan. Entonces, al final, si abres un poco los ojos te das cuenta de que la sociedad en la que vivimos tiene cosas buenas, pero también tiene otras muchas cosas malas. Es normal que como artistas nos preguntemos por qué pasa esto. Cuando descubrimos el trabajo de Morbix nos encantó porque refleja estos pensamientos, pero de una forma relajada y humorística. Nosotros lo admiramos mucho y decidimos meterlo en nuestra canción.

¿Creen que el hecho de ser músicos les permite ser abiertamente críticos con la sociedad al tener permiso para vivir, un poco, fuera de ella?

Bueno..., por suerte, cuando terminamos las carreras, decidimos volcarlo todo en el grupo por eso mismo, porque nos estábamos viendo entrando en la espiral esa de ocho horas diarias de oficina. Y sí es verdad que ser artista te libra un poco de eso, pero no del todo. Nosotros como grupo y como sello discográfico trabajamos muchísimo, pero de lo que más nos gusta. La verdad es que lo que intentamos es que, aquello que nosotros hacemos, convierta a la sociedad en algo un poco mejor. Creemos que la música tiene tres funciones muy importantes. La primera es la emoción, que la música te haga vibrar y sentir cosas en tu cuerpo y mente que normalmente no sientes; la segunda es la desconexión, que si estás pasando por un momento malo puedas olvidarlo, y la tercera es que nosotros, como músicos, somos un altavoz, por eso tenemos que ser críticos con nosotros mismos y con la sociedad.

Hablando de ser críticos... Un tema algo recurrente en sus letras es el de las redes sociales. Como artistas, ¿cómo resuelven la tensión entre su intimidad y el que, al consumir su música, la gente también les consuma como grupo? Porque son cosas que normalmente van de la mano...

Sí, hoy en día es muy difícil obviar eso, y realmente es un tema que nos ha costado muchísimos años gestionar. Nosotros usamos todas las redes sociales que hay, y a diario, pero lo hacemos a modo informativo. Sí que al principio, como no sabes por dónde andas, pues llega un momento en el que empiezas a darte cuenta de que estás mostrando tu persona individual al mundo. Hay gente que no tiene problemas con eso, pero nosotros no nos encontramos cómodos, así que usamos las redes sociales como una estricta herramienta de trabajo, y para informar a nuestros seguidores de lo contentos que estamos de que nos sigan.

Sacaron Balanceo en 2019, un álbum con el que se terminan de consolidar en el panorama. ¿Han llegado a replantearse cosas sobre Cala Vento conforme han ido creciendo como grupo?

Completamente. Por ejemplo, con Balanceo, el tercer álbum, cuando estábamos en el estudio grabando ya estábamos pensando en el público, en qué se iba a tocar en directo. Eso con los otros dos álbumes no nos había pasado.

Balanceo es un disco que sale a la luz bajo su propio sello, Montgrí. ¿Con qué intención deciden autoeditarse?

Al final, como empezamos el grupo desde cero, sin conocer a nadie, ya estábamos acostumbrados a hacerlo todo nosotros mismos junto a nuestro manager, Nore, sin el que no habríamos hecho nada. Luego sacamos los dos primeros discos con un sello que se llama BCore, de Barcelona, y estábamos supercontentos con ellos, pero nos dimos cuenta de que queríamos cambiar la fórmula y probar a darnos un aire fresco a nosotros mismos, porque se graban muy pocos discos en la vida y todos merecen que le des una vuelta y que pasen cosas especiales, para no caer en el bucle infinito de componer, editar, sacar un disco con un sello, hacer una gira, etc. Por eso creamos un sello para auto editar Balanceo, y la experiencia fue tan buena y nos vimos tan a gusto con eso que decidimos embarcarnos en la aventura de tener un sello discográfico y editar a otras bandas.

Por fin despiden Balanceo en una gira que han llamado Fin de ciclo o gira del optimismo. ¿Cómo se están enfrentando a ella?

Pues la verdad es que fuimos optimistas y hemos tenido muchísima suerte. Hemos enganchado un momento en el que parece que estamos volviendo a la antigua normalidad y estamos muy orgullosos de habernos arriesgado, porque a todos los conciertos viene muchísima gente, la gente está muy contenta, se les nota que llevan muchísimo tiempo sin ir a un directo de verdad y, al final, todo eso suma y se transmite. Queríamos despedir Balanceo para ponernos a componer otro disco o lo que surja, y para eso hicimos una gira en marzo, que titulamos Fin de ciclo #1: o la vuelta en plan sillas, que era en salas, pero con la gente sentada... Y estuvo bien, pero nos quedamos con sensación de que aún nos faltaba despedir Balanceo a lo grande.

¿Alguna opinión sobre cómo la pandemia ha afectado a la industria musical?

Nosotros nos dedicamos plenamente a ello y hemos vivido cómo ha afectado de manera muy brusca. Al final en la industria musical hemos sido los últimos en resolver todo, porque la hostelería ha seguido trabajando, los servicios también… La cultura ha quedado para lo último porque es lo que menos preocupa. Luego, por ejemplo, hemos visto grupos que han sacado discos –como Viva Belgrado– y que no han podido presentarlos en condiciones, y es muy jodido.

A finales de enero de este año lanzaron Teletecho, con Amaral. ¿Cómo surge esta colaboración?

Fue un sueño para nosotros, como te puedes imaginar. Llevábamos toda la vida, desde pequeños, escuchando a Eva y a Juan cantar en la radio... Y, bueno, se dio porque teníamos dos canciones, Teletecho y El acecho, y queríamos grabarlas sí o sí. Pero en la primera canción nos faltaba algo, algo que no sabíamos qué era..., además, había una parte a la que nos costaba muchísimo llegar, porque era muy aguda. Total, que un día Aleix estaba en el coche escuchando a Amaral y me llamó para decirme: «He tenido una idea, tenemos que cantar con Eva porque es la mejor voz de España». Y así fue. No nos conocíamos de nada y le escribimos para mandarle la canción, les encantó y pudimos tener a Eva y a Juan cuatro días en el estudio grabando con nosotros.

Recientemente han versionado Del montón, de Sr. Chinarro, como parte de los seis títulos que ha sacado Mushroom Pillow para celebrar su veinte aniversario. ¿Cómo ha sido participar en este proyecto?

Pues hace bastante tiempo que nos lo pidieron desde el sello y aceptamos. Luego nos dejaron elegir qué canción versionar entre varias y escogimos la del Sr. Chinarro porque somos grandes fans suyos. También nos hizo bastante ilusión porque, después de la pandemia, montamos un estudio propio en nuestro pueblo, y esta versión ha sido la primera que se ha grabado allí, así que ha sido el estreno del estudio. El resultado nos ha gustado mucho.

¿Con qué nos sorprenderán próximamente?

Nuestra idea es, al terminar esta gira, ponernos a hacer nuevas canciones, porque ya tenemos bastantes ideas. El año que viene haremos muy poquitos conciertos, ya que queremos concentramos completamente en nuestro próximo disco, y esperamos empezar a sacar cosas dentro de bastante poquito.