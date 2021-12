Alquibla no para. La compañía murciana estrenó el pasado fin de semana su último montaje, Mi cuerpo será camino; un acontecimiento que ni mucho menos afectó a sus otras producciones en gira, caso de Mucho ruido about nothing, su muy particular adaptación del clásico de Shakespeare que pudo disfrutarse apenas un día antes en el Teatro Capitol de Cieza. Pues bien, hoy serán los aficionados de Torre Pacheco quienes sean incitados a mover el culo de sus asientos con esta libérrica versión en la que se fusiona la comedia romántica del autor inglés con el gusto por la música y, en concreto, por el swing de los capitanes de Alquibla, con Antonio Saura a la cabeza.

Embriagados por la música de una banda en directo, por la influencia pictórica de Tiffiny Wine y las ganas de bailar lindy hope, los nueve actores que tomarán las tablas del Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco darán vida -«con apasionadas interpretaciones y un gran dinamismo», señalan- a un grupo de parroquianos ligados a los más animados locales neyoyoquinos del ‘39, y en concreto al Mesina Jazz Club. Ellos son Coco Carmona, Lola Martínez, Cristina Aniorte, Pedro Santomera, Esperanza Clares, Nadia Clavel, Julio Navarro, Alberto García Tormo y Javier Mula, apoyados en un texto adaptado por Alba Saura. Así, con vestuario de época, Aquibla presentará en la localidad un montaje con carácter festivo y «envuelto en un delicado equilibrio entre la tradición y la innovación, que determinan la estética de este proyecto, nacido para divertir y emocionar», explican desde el CAES, que ha puesto a la venta entradas por 10 euros.