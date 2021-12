El Kanka despide este fin de semana (hoy y mañana) su gira Payaso-El Rescate en Murcia, donde la comenzó a principios de 2020, y donde estuvo luego en Las Noches del Malecón. Además, para celebrarlo, el concierto del sábado -que al igual que el de este viernes tendrá lugar en el Auditorio Regional Víctor Villegas- se retransmitirá en directo para todo el mundo. Y es que han sido 54 actuaciones, 31 de ellas con entradas agotadas, pero el malagueño ha decidido parar para poder entrar a grabar su quinto disco de estudio.

En cualquier caso, a lo largo de este último año y medio ha estrenado tres canciones inéditas: Sabéis quiénes sois, Zamba para mi padre y El fin del mundo, esta última junto al artista colombiano El Pala. Estos temas, junto a otros himnos que se recogen en su discografía (cuatro álbumes de estudio y un EP), sonarán en directo en estos últimos conciertos. Canciones llenas de auténtica poesía que hablan de lo cotidiano y combinan estilos con una notable madurez.

Antes de esta locura pandémica, empezaste los ensayos en Murcia para una gira que fue de todo menos normal. ¿Por qué elegiste esta ciudad? ¿Cuál era el propósito de cerrar la gira precisamente aquí? Además, el concierto del sábado se retransmitirá en directo para todo el mundo...

Elegimos Murcia por varias razones, pero principalmente porque la mayoría del equipo técnico vive aquí. Y cerramos en la misma ciudad porque nos parecía simbólico cerrar el ciclo en el mismo sitio, y también -todo hay que decirlo-porque Murcia mola muchísimo.

Te despides para preparar el nuevo disco. ¿Cómo lo llevas de avanzado? ¿Qué necesitas para componer?

Poca cosa. Un poquito de soledad únicamente. En cuanto al disco, empezaremos a grabar el año que viene, pero tengo canciones de sobra, afortunadamente.

Estos últimos meses has estrenado tres canciones inéditas en plataformas digitales. Durante el encierro salió Sabéis quiénes sois, dedicada a todos los que estuvieron solos en el confinamiento. ¿La pandemia te ha dejado ser creativo?

Sí, sí, absolutamente… La verdad es que no suelo tener crisis creativas (toco madera), y esta época tan rara no ha sido por suerte una excepción.

¿Te ha cambiado algo esta crisis sanitaria?

Supongo que sí, aunque no sabría decirte exactamente en qué… Yo creo que vivir algo tan extraño e inesperado te tiene que cambiar por fuerza.

¿El fin del mundo tenía la intención de contar algo muy duro de una manera menos apocalíptica?

Bueno, sí… Aunque tampoco fue algo tan premeditado. Tenía ganas de hablar de ese tema, y me salió así.

Si este año y pico ha sido complicado para artistas con grandes discográficas detrás, ¿cómo ha sido para ti?

Pues fíjate que para mí no ha sido tan complicado. Creo que me ha pillado en un buen momento, y que mi público, por lo general, es muy fiel, muy hooligan. En cuanto comenzó la desescalada empecé a dar conciertos, y he llegado a hacer más de noventa durante esta pandemia. No sólo de discográficas vive el hombre [Risas].

¿Cómo ha ido la gira? ¿Cómo has visto a la gente que asiste a tus conciertos?

La gira ha ido genial… Me he sentido superapoyado, la verdad. La peña está viniendo con muchas ganas a los conciertos; supongo que es lógico después de haber estado un tiempo sin poder disfrutar de la música en directo y demás... Creo que eso le ha otorgado a los espectáculos en vivo la categoría de ‘excepcionales’. Teníamos todos muchas ganas, y se ha notado.

Muchos artistas entienden ahora la música de forma diferente en lo relativo a dónde y cómo llegar… ¿Cómo lo ve El Kanka?

No sé… Me parece que no le doy muchas vueltas a eso; soy un pésimo estratega, y me limito a hacer las cosas con corazón y ya está, esperando que conecten con la gente y puedan seguir trabajando en esta profesión tan bella y extraña.

Tenías la idea de publicar un nuevo disco al final de 2021, pero se ha retrasado. ¿Cuál ha sido la causa? ¿No ha habido tiempo para grabar entre tanto bolo?

¡No, no, para nada! Ha sido por cuestiones prácticas. Nos daba pena lanzar un disco, con el curro que eso supone (más aún para los artistas independientes como yo), y no poder hacer una gira en condiciones, viajar a Latinoamérica con normalidad, etc. Por eso lo hemos ido retrasando.

Tus letras hablan de amor, desamor y también tienen un importante poso social… ¿Sientes la responsabilidad de lanzar ese tipo de mensajes?

No me gusta verlo como una responsabilidad. Creo que cada uno debe hablar de lo que quiera y le salga. Yo escribo siempre así, y a veces me apetece hacer una crítica social -o, más frecuentemente, una burla-, y otras desarrollar una tontería que me hace gracia. Y otras me pongo más filosófico, o me da por escribirle a mi novia o a mi sobrino.

Las nuevas canciones que estás componiendo, ¿parten de otros planteamientos vitales?

Como te decía antes, hay un poquito de todo. Entre las últimas que he escrito hay bastante temática amorosa, porque estoy en ese punto ahora, pero también se han colado reflexiones existenciales y divertimentos punkis.

Leí que participaste en un homenaje a Gila. ¿Qué puedes decirnos acerca de la importancia del humor en tu proceso creativo? ¿Es algo que va más allá de la letra de una canción?

Para mí el humor es un pilar. Desde que tengo uso de razón lo uso y lo consumo; me parece un signo de inteligencia, y una de las formas más eficientes de aliviar el peso de la vida. En cuanto a mi ‘obra’, si la queremos llamar así [Risas], está impregnada a veces de recursos humorísticos sin pretenderlo demasiado.

Este 2021 se cumple una década del lanzamiento de tu primera maqueta. ¿Qué repetirías y qué evitarías de estos años?

No soy muy de revisar el pasado. Pienso que no tiene sentido arrepentirse: a veces aciertas y otras te equivocas, y, con suerte, aprendes de ello.

Hay muchas maneras de hacer canción de autor. ¿Cuál es la tuya? ¿Lo explicas en la canción Para eso canto?

Bueno, esa canción pretende darle un valor a lo cantado y hacer de la poesía una bandera. Creo que, al margen de eso, yo mismo también tengo muchas formas de hacer canción de autor, según el día, pero lo que sí quiero pensar es que lo hago siempre con honestidad.

¿Estos dos conciertos que ponen cierre a la gira serán muy diferentes entre sí?

No, no, van a ser relativamente parecidos, con la diferencia de que el segundo se emite en streaming.

¿Terminas esta gira pero te quedan los festivales?

En principio, no. Acabo de momento y me pongo a grabar. No creo que haga festivales en un tiempo.

Serrat ha anunciado su despedida definitiva con una gira. ¿Qué te parece?

Bueno, me parece que se lo ha ganado [Risas]. Es un gran artista que nos ha dejado muchos discos y canciones memorables, algunas de las cuales son ya himnos mundiales. Lleva toda su vida en los escenarios, y me parece lógico que quiera descansar. No obstante, siempre da pena pensar que ya no lo veremos más en directo. Yo lo he visto unas tres veces y es espectacular; se lo recomiendo a todo el mundo.

¿Cómo te imaginas un 2022 ideal? ¿Tienes planes?

Pues no tengo planes más allá de grabar disco... Pero espero concentrarme mucho en él, y también sacar tiempo para descansar, desconectar, componer más y estar con mi familia.