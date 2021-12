El mundo todavía no ha estallado y siguen funcionando y molestando las ‘cucarachas negras’, malignas, asquerosas, sucias, trepadoras, mediocres. Aunque para los egipcios estaban mitificadas, para mí, no; las detesto, las odio y ahora las ignoro de manera prudente. ¡Cuánto advenedizo sin criterio y sin gracia… Y sin dignidad, que eso resulta lo peor!

Dijo Epicuro: «No es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos, lo que constituye nuestra abundancia». Me enloquece esta máxima del filósofo griego de Samos. Me informan de que en una caja fuerte han estado 63 años guardados unos dibujos que hizo Franz Kafka y que no deseaba enseñar a nadie. El escritor checo tenía una gran debilidad por el arte. Han cambiado las formas de comprar y vender. Deténganse y lean esto: María Porto y Leticia Hervás abren una galería de arte en la sucursal de El Corte Inglés de Castellana, en Madrid. Ahora vas a ese ‘gran almacén’ (así se anunciaban en su inauguración en Murcia, en 1973) y te puedes comprar un paquete de lentejas, un paraguas, un slip… y un Tàpies, un Chillida, un Picasso o un Miró. ¡Me fascina cómo avanza el comercio y el consumismo! Hay noticias para los mitómanos, sobre todo de la vida y obra del diseñador de moda Karl Lagerfeld. Estos días se subastan objetos personales y decorativos de Lagerfeld, en París, Mónaco y Colonia. El káiser llegaría a tener 40 residencias en su vida. Compraba casas solo por el placer de decorarlas. Me dice un cualificado y lector amigo, de Madrid, que estas navidades me lea La estación de los amores, del escritor lucense Manuel Vila López. Le haré caso. Sabe recomendarme porque conoce mis gustos literarios.

‘La cárcel de algodón azul’ en LAC

La fotógrafa, artista, periodista y comisaria de arte María José Cárceles ha acometido una fantástica exposición en el Laboratorio de Arte del Carmen (LAC), perteneciente al Área de Artes Plásticas de la Concejalía de Cultura. Se trata de un potente trabajo donde analiza y profundiza en «el arte como herramienta dinamizadora de la sociedad». En esta impactante muestra, La cárcel de algodón azul, podemos contemplar fotografías digitales, fotografías analógicas con fondos especiales, una sorprendente instalación, rica en contenidos y mensajes subliminares, una vídeo instalación… y lo más significativo para los visitantes: se llevan un programa de ocho páginas, donde cada uno se ofrece con un trocito de tela de rejilla de color azul pegado artesanalmente. ¡Una preciosidad de políptico! Me cuenta María José: «He querido recrear un deber que se proclama en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas: la presencia de las mujeres que en el siglo XXI están esclavizadas a llevar un burka de por vida. También existen mujeres con ‘burkas invisibles’. Toda esa cuestión es intolerable e inadmisible». La exposición sobre cárceles de Cárceles se puede visitar en el LAC hasta el 11 de diciembre.

‘Artistas murcianos triunfan’ en Miami, Turín

La galería de arte de Milán Mosharear lleva a la feria presencial Context Art Miami al artista plástico Lidó Rico, yeclano de nacimiento y hoy residente en Murcia ciudad. Este internacional creativo supera en más de un centenar de exposiciones individuales en diferentes partes del mundo. A la concentración de arte de Miami ha llevado una pieza singular dentro de su manera de entender y trabajar la escultura contemporánea. Psiché ha llamado a la pieza construida en resina de poliéster, cristal y collage. Dice el artista a LA OPINIÓN que «este término significa ‘alma’. Son como las alas de mariposa que se encuentran en las bolas de cristal».

Por otro lado, Jesús Lozano Saorín, artista jumillano de origen e ilicitano de adopción, muestra su exquisita acuarela Objetos con duende en la exposición internacional colectiva ‘Grandes maestros del realismo internacional’, que se puede visitar en las instalaciones del Palazzo Einaudi, ubicado en la ciudad de Chivasso, al nordeste de Turín, hasta el 9 de enero del año que viene. Recientemente, Lozano Saorín ha expuesto en Zaragoza en Algo más que realismo… XV.