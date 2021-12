El pasado lunes, José Coronado y Nathalie Poza anunciaban los nominados en las diferentes categorías de la próxima edición de los Premios Goya, y mientras, durante las horas previas, el audiovisual murciano centraba el foco en las opciones de Milena Smit y Marta Nieto (cara y cruz), el corto caravaqueño Umbrellas se destapaba como, quizá, las más firme opción de la Región en la gran noche del cine español. Eso sí, esta entrañable producción de Bígaro Films (España) y Moukda Production (Francia) tendrá que imponerse primero a Nacer, Proceso de selección y The Monkey en la categoria a Mejor Cortometraje de Animación.

Este trabajo animado, con claras influencias niponas (El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke) cuenta la historia de Kyna, una niña de seis años que pasa sus días feliz en una aldea remota, protegida bajo la barba-paraguas de su padre. Sin embargo, una noche, su perra desaparece y, para encontrarla, la protagonista deberá enfrentarse a su mayor miedo: la lluvia que no cesa. Con la peculiaridad de ser una producción de 2D en tiempos de animación digital –con fondos de acuarela incluidos–, Umbrellas utiliza este mundo fantástico para hablar de los miedos, la infancia o los retos que representa la paternidad. De ello nos habla el caravaqueño José Prats, codirector de la cinta.

En primer lugar, José, aunque sea el codirector de Umbrellas junto a Álvaro Robles, este ha sido un gran trabajo en equipo... En un equipo de la Región.

El cine siempre lo es... Y aunque en Umbrellas hay un director, codirector y cuatro guionistas que somos todos de la Región de Murcia, detrás hay todo un equipo de productores, dibujantes, músicos, técnicos de programación..., en definitiva, un equipo muy extenso que supera el medio centenar de personas.

Cuéntenos: ¿cómo se inició este proyecto?

Pues nació de una ilustración que realicé hace ya casi diez años, en 2012. A raíz de aquel dibujo, mi pareja y compañera Alicia Cánovas y yo empezamos a crear una historia que estaba ambientada en un mundo en el que siempre estaba lloviendo. Esta historia hablaba de un padre con una barba tan larga que, con ella, podía proteger a su hija y su perrita.

Pero solo era una idea; para que empezara a tomar realmente forma teníamos que plasmarla en un guion. E hicimos muchas pruebas, hubo muchas idas y venidas y no fue hasta tres años después que lo fuimos complementando con un ‘storyboard’, que es básicamente un boceto rápido de la película con el que hacernos a la idea de cómo funcionaría en pantalla.

Aunque hablemos de un mundo de fantasía, en realidad es un relato que habla de la sobreprotección y los miedos.

Sí. El tema fudamental de Umbrellas es la importancia de enfrentarse a los miedos para conseguir lo que uno quiere, para madurar y crecer, pero hasta llegar a ese punto tocamos varios temas muy concretos, como la sobreprotección, efectivamente.

Ahora todo serán felicitaciones, pero ha sido un recorrido muy largo hasta llegar a esta nominación.

Sí. Fíjate: estrenamos Umbrella en varios festivales durante el mes de agosto del año pasado. Con eso ya era suficiente para presentarnos a los Goya, pero junto a la productora decidimos esperar hasta la edición de 2022. La idea era, precisamente, alargar ese camino y pasar por más certámenes; ganar algo de visibilidad y que eso pudiera darle un empujón al proyecto (junto a una fuerte apuesta por la difusión a través de las redes sociales). También pudimos proyectar Umbrellas en diferentes salas, algunas de ellas de Madrid, lo que siempre es importante para poder llegar a los académicos.

Llevan año y medio trabajando con Umbrellas y ahora es el momento de intentar recoger los frutos de esa campaña de difusión. ¿Está trabajando ya en algún proyecto nuevo?

Pues sí, estoy trabajando en un nuevo cortometraje, pero en este caso no es de animación. Pero lo estoy haciendo fuera porque en la Región cuesta mucho conseguir financiación..., con lo que también aprovecho para hacer un llamamiento a quien corresponda para que se piense también en apoyar al cortometraje, puesto que han salido ayudas a nivel autonómico para largometrajes y para series pero a nosotros nos han dejado de lado. Así que no nos queda otra que movernos a otras comunidades e incluso a otros países para poder hacer cine en este formato. Nos da pena no poder trabajar en casa, en nuestra tierra, pero es que ahora mismo no tenemos otra opción..., porque detrás de un corto también hay un equipo de personas.

Jesús López: «No dábamos crédito cuando vimos la nominación»

Jesús López, coguionista y también caravaqueño, explica cómo fue implicarse en este proyecto. «José [Prats] y yo hemos sido vecinos de toda la vida, y cuando estaba haciendo un máster y volvimos a encontrarnos, me habló sobre Umbrellas y empecé a trabajar con ellos». Se refiere a Prats y a Alicia Cánovas, que son los principales artífices de este mundo fantástico; después llegó Álvaro Robles como codirector del proyecto y López fue el último en incorporarse.

Sobre la nominación, el caravaqueño asegura que fue «un subidón increíble». «No dábamos crédito a que pudiéramos llegar a estar en la fase final de los Goya», recuerda, y «aunque suene a cliché -añade-, para nosotros ya es todo un éxito poder estar entre los nominados». En el caso de Jesús López, además, esta es la primera vez que trabaja en un proyecto así. «Es algo que se escapa de ámbito de trabajo habitual, ya que yo normalmente me dedico a la publicidad y a proyectos de ficción más adultos: enfrentarme a un mundo de animación y a un proyecto que está dirigido al público infantil para mí ha sido todo un reto», asegura.

Por otro lado, el corto se presentó hace una semana en el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), donde recibió el premio PNR, de reciente creación. Sobre este certamen, López destaca lo «importante» que es para el cine murciano y para al sector en la Región. «Además, era la tercera vez que seleccionaban un proyecto en el que estaba involucrado...», añade.

Álvaro Robles: «Fue una sorpresa, el nivel este año estaba muy alto»

Por su parte, Álvaro Robles, también natural de Caravaca de la Cruz y codirector de Umbrellas, apunta que conocer que su cortometraje era uno de los seleccionados «fue una gran alegría, sobre todo porque el nivel era muy alto este año. Ha sido una gran sorpresa para todo el equipo», asegura Robles, que subraya que se trata de «un corto de unos 12 minutos en el que todos los fondos están realizados en acuarelas y habla de la superación de los miedos y de la sobreprotección. Es una historia orientada para un público familiar», indica.

Robles también explica que, para poder desarrollar Umbrellas, han trabajado con animadores de Francia, Alemania, Reino Unido y Cuba, lo que ha exigido al proyecto una importante financiación. «Cuando estábamos en la mitad de la producción aún no teníamos el presupuesto que necesitábamos; fue una carrera a contrarreloj en la que, por suerte, pudimos salir airosos gracias a diferentes apoyos y a una campaña de ‘crowdfunding’», explica. Además, la producción de Umbrellas tampoco fue ajena a la pandemia, que se les vino encima en plena posproducción: «Esta fase se realizó en Francia y lo idóneo era estar con el equipo que la estaba llevando a cabo para matizar, puntualizar, corregir... Fue sufrido, la verdad, pero finalmente todo acabó saliendo bien».