1. Leí a escondidas...

En mi casa solo estaba la colección de los Goncourt. Mi iniciación a la lectura fue a través de una prima que me pasaba los Zipi y Zape y ese tipo de tebeos.

2. No acabé...

Los de Almudena Grandes. No he conseguido terminar ninguno.

3. Cambió mi vida leer...

A Julián Marías, que me hizo reflexionar cuando yo tenía 16 o 17 años. Y a Marguerite Yourcenar.

4. He regalado...

Cuando estaba en el SMS, a mi equipo por Reyes; a cada uno lo que creía que le podía interesar. pero siempre libros que yo había leído.

5. Fingí haber leído...

Alguno de Javier Marías. O «Guerra y paz».

6. El que presté y no me devolvieron.

Alguno habrá, pero no tengo sensación de pérdida. Los libros son para compartirlos.

7. Calculo que el porcentaje de libros de mi biblioteca que todavía no he leído es...

El 30%.

8. En la mesilla tengo...

«Adiós muñeca», de Raymond Chandler. «Europa», de un autor británico que no recuerdo, y «La sociedad del cansancio», de Byung-Chul Han. Suelo leer literatura y ensayo de manera simultánea.

9. Llevo cuenta del número de libros de mi biblioteca...

No, no tengo sentido de la propiedad en este particular.

10. Un autor murciano.

Miguel Espinosa.

11. Ebook o papel.

Papel. Y veces ebook, pero siempre que se trate de ensayo o de cuestiones profesionales.

12. Los compro en...

González Palencia, y a veces también por Amazón. Ayer compré el último de Piketty.

13. Subrayo y hago anotaciones.

Normalmente, sí.

14. Editorial favorita.

Ninguna. Me dejo llevar por los títulos

15. He leído «El hombre unidimensional»

Sí, hace muchos años.