La reina es el sexto disco de los vigueses Aphonnic, un álbum cuidado al milímetro, con once enormes canciones de calado emocional, letras punzantes y melodías increíbles. Producido por el portugués Vasco Ramos -partícipe también de sus dos discos anteriores, Indomables y Héroes-, mezclado por el británico David Bendeth (Paramore, Elvis Presley, In Flames, Bring me the Horizon...) y masterizado por el neoyorquino Ted Jensen (Korn, Parkway Drive, Biffy Clyro...), supone un nuevo peldaño en la carrera de una banda que ha llevado su potente directo por los mejores festivales del país y que esta noche llega a la Sala Garaje Beat Club de Murcia.

¿Cuándo? Hoy, 22.00 horas ¿Dónde? Garaje Beat Club, Murcia ¿Precio? 12/15 euros