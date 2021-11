La jornada del sábado en el Cartagena Jazz Festival la abrirá el grupo sevillano de swing O Sister!, uno de los más esperados de esta cuadragésima edición. Y es que, si bien el concierto estaba previsto para que tuviera lugar en la terraza de El Batel, finalmente la organización lo pasó a la Sala A del Auditorio ante la elevada demanda de entradas. El horario, eso sí, se mantiene: a las 12.30 horas de la mañana.

O Sister! es una banda de swing que recrea la edad de oro del jazz vocal, la música popular de los años veinte y treinta en Norteamérica. Nace en 2008 como homenaje a los grupos femeninos de aquella época, como The Boswell Sisters, pioneras del swing vocal, cuya influencia sería más tarde reconocida por artistas de la talla de Ella Fitzgerald. No obstante, el sexteto sevillano no se limita a evocar ese estilo, sino que desde su último disco componen temas propios en el estilo de la Jazz Age, que se suman a las creativas armonizaciones y los frescos arreglos que elaboran para temas clásicos desde su origen.