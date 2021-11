Izal ha sido este viernes la confirmación del día en el Warm Up - Estrella de Levante, que con apenas media docena de bandas presentadas –y muchas más por desvelar– ya se puede afirmar que el anuncio de esta mañana es para la parte alta del cartel. Porque la banda madrileña es, hoy por hoy –y junto a Vetusta Morla, que cerraron los ‘Warm Up Days’ del pasado mes de octubre–, la banda de referencia del indie español.

El concierto de Mikel Izal y compañía se enmarca dentro de la gira de presentación de Hogar (2021), su último trabajo (el sexto de su trayectoria), en la calle desde el 29 de octubre. El lanzamiento del álbum fue anunciado el pasado mes de junio, cuando la banda publicó por sorpresa su primer single, Meiuqer (leído de forma inversa, ‘réquiem’), producido como el resto del disco por Brett Shaw, colaborador de algunos artistas como Lady Gaga, y también por Sancho Gómez-Escolar. Definida por ellos mismos como «un sincero agradecimiento a las personas que dan su apoyo desinteresado», se trata de la primera canción que escribieron para este trabajo y también «la espina dorsal a nivel conceptual» de Hogar, el trabajo «más emocional y personal» de Izal.

Cinco más

Izal actuarán el día 29 o 30 de abril en el Recinto Ferial de La Fica de Murcia, en un festival en el que se encontrarán con Lori Meyers, Fangoria, Georgia, La La Love You y Rigoberta Bandini, nombres que han ido completando los huecos de un cartel vacío a lo largo de la semana.

La primera en hacerlo fue la inglesa Georgia, única protagonista de momento de la otra vertiente musical del Warm Up: la electrónica. Aunque famosa como batería de la banda Kate Tempest, esta joven multiinstrumentista y one-girl-show lleva muchos años trabajando esta faceta –prácticamente desde niña–, pero no ha sido hasta ahora cuando ha terminado de explotar. De hecho, BBC Music la ha elegido como una de las artistas británicas más prometedoras del momento, con lo que puede ser una de las ‘tapadas’ del cartel.

Ese mismo día, el martes, también se sumó a la convocatoria Fangoria, el dúo formado por Alaska y Nacho Canut, que regresa a Murcia y al Warm Up –fueron uno de los grandes atractivos de su primer edición– para presentar sus últimos trabajos, en este caso dos: el doble disco de versiones Extrapolaciones y dos respuestas (2019) y su nuevo EP, Existencialismo pop (2021), con cinco temas nuevos. Además, la banda está celebrando el trigésimo aniversario del lanzamiento de su primer trabajo discográfico, Salto mortal (1991), con lo que seguro cae en el set list algún hit de la época como En mi prisión, Hagamos algo superficial y vulgar o Punto y final.

Los abonos saldrán a la venta este lunes a partir de las 12.00 horas en la web oficial del festival

En cualquier caso, la confirmación estrella de aquella primera jornada de anuncios fue Lori Meyers. La banda granadina volvía a la acción este verano tras cuatro largos años de silencio. Una de sus paradas fue, curiosamente, Murcia, y más concretamente Las Noches del Malecón, donde avanzaron algunos de los temas del que iba a ser su séptimo disco, Espacios infinitos (2021). Ahora, con el álbum en disquerías y en todas las plataformas digitales desde hace unos días, Noni y los suyos se esfuerzan por presentarlo en directo y el Warm Up será uno de los primeros grandes festivales en los que puedan hacerlo.

Al día siguiente se incorporó al cartel una de las bandas de moda: La La Love You. Los de Parla alcanzaron el éxito durante la pandemia –y tras más de una década en la música– con El fin del mundo, single incluido en la reedición de su segundo álbum, de título homónimo y publicado originalmente en 2013. Ahora andan dando conciertos y adelantando temas del que será su nuevo álbum con pildorazos como El día de Huki Huki.

Y, por último, este jueves fue el turno de Rigoberta Bandini, una de las sensaciones de este año –y especialmente de esta progresiva vuelta a la normalidad musical– con hits como Perra, Too many drugs o su último y más reciente single, Julio Iglesias. La joven Paula Ribó, cuya carrera profesional se ha desarrollado mayoritariamente como actriz de doblaje –fue la voz de Caillou cuando tenía solo 7 años y ha participado en la adaptación idiomática de filmes como El viaje de Chihiro, Brave o Frozen–, se lanzó al vacío en 2019 con In Spain we call it soledad, un single que se hizo viral en Spotify y que la colocó en el mapa. Pero no ha sido hasta este año cuando realmente se ha convertido en una de las artistas más destacadas del panorama nacional, hasta el punto de que fue incluida en la lista de los cien españoles más creativos según Forbes dentro de la categoría de arte.

Todos ellos actuarán junto a Izal en La Fica entre el 29 y el 30 de abril en un festival cuyos abonos saldrán a la venta este lunes a partir de las 12.00 horas en su web oficial.