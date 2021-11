Arde Bogotá cierran en el Teatro Circo un ciclo que iniciaron en junio en la Plaza de Toros. La apuesta de Sony por su álbum debut, La noche (2021), ha surtido efecto: el grupo cartagenero se ha convertido en un fenómeno y ha dominado en los escenarios; entre festivales y salas han realizado una treintena de conciertos, cifra insólita para un grupo recién llegado, y más aún en situación pandémica, lo que demuestra que todavía hay espacio para las bandas de guitarras.

La banda tiene al frente a todo un líder, Antonio García, una suerte de Dr. Jeckyll entre su grupo de rock y el bufete de abogados, con el carisma que siempre se exigió a las grandes estrellas del rock. Así pues, su éxito era hasta predecible: si lo haces todo bien, es muy probable que gustes a todo el mundo. ¿Son o no el grupo de 2021? Quién sabe si también la última esperanza... Hablamos con él mientras cantamos su canción de guerra: «Enséñame el camino, que entre vivir y resistir hay un matiz, y ese es mi objetivo».

A punto de finalizar 2021, ¿qué balance hacéis? Para ser otro año de mierda, parece que no os ha ido tan mal a Arde Bogotá...

Para nosotros, como banda, ha sido un año maravilloso. En el verano de las sillas de plástico y los certificados covid hemos dado casi treinta conciertos, lo que significa que hemos sido muy afortunados.

Todo está yendo muy rápido... ¿Cuánto ha cambiado la banda en estos dos años?

Arde Bogotá ha crecido una barbaridad... Sin ir más lejos, en la cantidad de gente que forma parte de este proyecto; y eso nos encanta. Miguel, Alberto, Arturo, Tara, Claudia y Victoria son algunos de los nombres que sabemos que se emocionan cuando la banda avanza tanto o más de lo que nos alegramos los cuatro locos que la formamos. Eso cambia algunos procesos, cambia la forma de trabajar..., pero es siempre para mejor. Y, por supuesto, lo hace todo mucho más divertido.

¿Cómo es que sacáis una versión de Mi carro, de Manolo Escobar?

Esto fue un juego que se convirtió en canción. El juego consistía en buscar un tema muy distante a nosotros para hacerlo a nuestra manera, y por eso pensamos en Mi carro. Pero luego resulta que es un tema sobre un señor que se va de juerga y que, cuando se despierta, ha perdido su coche, y eso es más o menos de lo que va nuestro álbum, así que mejor elegida no pudo estar.

Habéis publicado vuestro primer álbum con una multi. ¿Esto qué os supone?

Contar con un equipo de gente muy guay que cree mucho en lo que hacemos. Y contar con la experiencia y el conocimiento de una compañía que lleva tanto tiempo en el sector.

En La noche se mezclan varios estilos. ¿Ha sido el fruto de vuestros últimos descubrimientos musicales?

Sí, desde luego. Somos muy melómanos y muy distintos en nuestros gustos. Es normal que mezclemos cosas muy dispares.

¿Sentís que habéis llegado en el momento preciso, que las canciones de La noche eran esperadas por el gran público?

Es imposible saberlo... Nos gusta pensar que, si la banda gana repercusión y tiene cada vez más público, es porque las canciones gustan, así que ojalá que sí.

¿Os consideráis observadores de la realidad?

No, más bien somos sujetos pasivos de la realidad. La realidad nos pasa por encima, no da tiempo a observarla.

Lo de que Karavana dijese en un tuit que «lo mejor de vuestros conciertos es cuando se acaban», y vuestra respuesta: «Ellos es que no van a pasar de ser nuestros teloneros»... ¿es una campaña diseñada por alguien? ¿Le habéis tomado prestada la rivalidad a Oasis y Blur?

Es el producto de una bonita amistad y algunas Coca-Colas [Risas].

Dicen que Exoplaneta se ha convertido en todo un himno a Cartagena. ¿Podéis salir a la calle sin que os acosen con selfies y autógrafos?

Sí [Risas]. La canción se ha convertido en algo muy especial para mucha gente, pero no somos Justin Bieber.

¿Qué canción debería escuchar alguien que no os conozca para iniciarse en Arde Bogotá ?

Antiaéreo, que es la primera que hicimos.

Los Arctic Monkeys evolucionaron mucho: partieron de una energía muy bruta hasta llegar a una música más sofisticada. ¿Os veis un poco en esa dirección?

Pues estamos en el proceso de responder esa pregunta. Te lo decimos en unos meses.

¿Cómo veis la escena de bandas que saldrá de la pandemia? ¿Habrá vida para las bandas de guitarras?

Sí, seguro. Creemos que la escena que sale de la pandemia es una escena ecléctica, donde lo que importa es que los proyectos sean auténticos, originales, distintos y frescos. Ya no hay tantas bandas haciendo cosas parecidas, sino muchas bandas haciendo cosas muy distintas, pero todas en el mismo escenario. Eso es genial porque significa que hay espacio para cualquier proyecto siempre que tenga algo interesante que decir.

¿Al público joven le interesa el rock? ¿Qué puede hacerse para captar su interés?

Al público joven le interesan las buenas canciones. Desde Olivia Rodrigo a Bad Bunny, los temas que revientan en cifras suelen ser, en el fondo, muy buenos temas diciendo cosas importantes. Si haces eso con una guitarra eléctrica, seguramente el público joven también lo escuche.

Si Los Monkeys eran la respuesta rumbosa, inteligente y británica a los Strokes, ¿Arde Bogotá podrían ser la respuesta a…?

Somos la respuesta rockera a Los Cangris.

«Ten fe, confía en mí y mañana lo arreglamos». ¿Habéis tenido que oír muchas veces esta frase?

¡Y las que nos quedan! Este oficio de la música requiere mucha confianza.

¿Antonio, eres un poco Dr Jeckyll, entre tu trabajo serio y responsable y la rabia, el desmelene, de Arde Bogotá?

En el despacho también soy rabioso y desmelenado, pero no me hacen fotos.

¿Sabéis de seguidores en Latinoamérica? ¿Hay pensada alguna gira por esas tierras?

Hay que tocar antes en Vigo que en Lima. Pero ojalá cruzar el charco algún día.

¿Ha cambiado en algo vuestra forma de componer? ¿Qué está saliendo ahora?

No ha cambiado en nada el proceso (aunque el sonido sí que evolucione). Por el momento estamos haciendo cosas parecidas a La noche, y otras que no tienen nada que ver; un batiburrillo, vamos.

¿En vuestro nuevo disco saldrá el sol, se hará de día, o seguís enganchados a la noche?

Está por ver. De momento componemos libremente mientras nos enfocamos en los conciertos. Ya hablaremos de discos cuando toque.

¿Os seguirá produciendo Lalo GV o Sony os ha hecho una oferta irrechazable?

Lalo es incuestionable para nosotros. Es parte de lo que consideramos ‘nuestro sonido’, y queremos trabajar con él toda nuestra música. Esto no significa que luego Lalo no pueda querer escuchar ideas de otros productores, pero para nosotros una canción no se acaba hasta que él no le da su toque.

¿Supone algún quebradero de cabeza el querer superar las expectativas creadas tras el éxito de La noche?

No hay tanta presión de números o algo así como a nivel artístico. Lo que nos preocupa, en el buen sentido, es crecer como músicos, desarrollar el sonido y que vaya a otras partes distintas de donde estuvo con La noche. Ese es seguramente el objetivo.

¿Qué habéis preparado para este show en el Teatro Circo, por donde han pasado bandas como Second o Viva Suecia?

Cerramos un año de conciertos que prácticamente empezó en la Plaza de Toros de Murcia, por lo que va a ser una noche especial para nosotros. Sonarán canciones que no han sonado antes, habrá sorpresas e intentaremos que a la gente le llegue el cosquilleo tonto que tenemos nosotros ahora mismo. Full de emoción.