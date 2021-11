El Warm Up - Estrella de Levante sigue con su política de confirmaciones diarias de cara a su edición de 2022. Y si el martes fueron Lori Meyers, Fangoria y Georgia y ayer La La Love You, hoy ha sido el turno de Rigoberta Bandini, una de las sensaciones de este año -y especialmente de esta progresiva vuelta a la normalidad musical- con hits como Perra, Too many drugs o su último y más reciente single, Julio Iglesias.

La joven Paula Ribó, cuya carrera profesional se ha desarrollado mayoritariamente como actriz de doblaje -fue la voz de Caillou cuando tenía solo 7 años y ha participado en la adaptación idiomática de filmes como El viaje de Chihiro, Brave o Frozen-, se lanzó al vacío en 2019 con In Spain we call it soledad, un single que se hizo viral en Spotify y que la colocó en el mapa. Pero no ha sido hasta este año cuando realmente se ha convertido en una de las artistas más destacadas del panorama nacional, hasta el punto de que fue incluida en la lista de los cien españoles más creativos según Forbes dentro de la categoría de arte. Bautizada ahora como Rigoberta Bandini en alusión al personaje más recordado del novelista John Fante, la intérprete catalana estará así actuando en La Fica el 29 o el 30 de abril, feche elegida para el Warm Up 2022, cuyos abonos saldrán "próximamente" a la venta.