La banda cartagenera Nunatak publicó en octubre de 2019 y de la mano de Warner Music la cuarta entrega de su particular serie discográfica: Las flores salvajes (Warner Music); un álbum que, además de seguir cimentando su prometedora carrera, supone «un monumento a las canciones –señalan desde su agencia, Son Buenos–, construidas mimando cada detalle, y también a las historias que pasan a formar parte de tu vida en cuanto te llegan al oído con tanto ímpetu y belleza». Es el caso (o eso pretenden) de Sol y sal, su último lanzamieto (en formato sencillo), un tema que pretende dar a conocer a nivel nacional la problemática del Mar Menor y ayudar a difundir la campaña de firmas para tratar de dotar de personalidad jurídica propia a la laguna, de manera que esto sirva de defensa contra los numerosos ataques que sufre desde hace décadas. El single, que cada día goza de mayor actualidad, contó con las voces de Rozalén, Anni B Sweet, Arde Bogotá, Ayoho, Miguel Ríos, Nina de Juan de Morgan, Second, Shinova y Tarque, «que aportan y dan riqueza a un tema compuesto y escrito exclusivamente para el Mar Menor» –todo lo recaudado con él, de hecho, irá destinado a asciaciones que velan por la recuperación de sus aguas–, sin embargo, ya el día de su salida, Nunatak avisaba de que estaban deseando subirla a un escenario para que fuera el público quien la hiciera suya. Y ese momento podría haber llegado, ya que todavía no se puede saber si la banda subirá mañana Sol y sal al escenario de la Plaza de Arriba de Jumilla, pero sin duda puede ser una bonita oportunidad para ‘probarla’ en directo y durante un concierto que es de entrada gratuita hasta completar aforo.

Lo que es seguro, no obstante, es que los cartageneros repasarán las canciones de Nunatak y las flores salvajes, aunque seguro que también caen en el set list temas de sus predecesores: Nunatak y las luces del bosque (2014), Nunatak y el pulso infinito (2016) y Nunatak y el tiempo de los valientes (2018), «trabajos impecables que bien podrían haber dado título a una saga literaria de aventuras en la que se cuenta la historia de cinco músicos que, con mucha valentía y talento, emprenden un camino en el que sólo les acompañan la sinceridad de sus letras, la delicadeza y una capacidad tremenda para conmover», apuntan desde Son Buenos. Cabe recordar además que la crisis de la covid-19 obligó a cancelar una gira de presentación prevista inicialmente para el pasado año 2020, con lo que Adrián Gutiérrez y los suyos están deseando iniciar uno de esos viajes de emociones musicales tan característico de sus directos, con canciones coreables y emocionantes y una energía que se contagia.