La librería cartagenera La Montaña Mágica se ha propuesto poner en valor el trabajo de los traductores dentro del mundo editorial. Para ello –con Vicente Velasco a la cabeza– puso en marcha un ciclo que, bajo el nombre ‘Omnis traductor, traitore’, acerca hoy a la ciudad portuaria el trabajo de Makiko Sese, una de las principales responsables de la edición en castellano de un buen puñado de autores nipones;el último, Naoya Shiga, cuyo cuento La tortuga ciega y el madero flotante (2021) ya está en librerías de la mano de Hermida Editores. Natural de Yokohama, aunque residente en Madrid desde hace doce años, charlará hoy con Velasco sobre su «dilatada y fructífera trayectoria» en un encuentro virtual que comenzará a las nueve de la noche en los perfiles sociales del establecimiento sito en el número 34 de la calle Pintor Balaca. Pero, antes, hablamos nosotros con ella para conocerla un poco mejor.

El título de la charla que ha preparado ante la invitación de La Montaña Mágica es ‘En defensa de los traductores’. ¿De qué hay que defender a los traductores?

Considero que somos médiums que trasmiten lo que dice el oráculo, no robots. El trabajo de traducción –sobre todo en literatura– no solamente consiste en traducir literalmente palabras;le dedicamos mucho tiempo a la investigación, por ejemplo, ya que viajamos entre el espacio y el tiempo dependiendo de la obra. Y también hay que cuidar la búsqueda del estilo que corresponde en función del texto o el autor. En este sentido, yo puedo decir que he tenido la suerte de trabajar con unas buenas editoriales, con gente que me ha hecho sentir a gusto, pero una vez me llegó una propuesta para traducir un libro de Historia con tan poco tiempo y tan mal remunerada que me pareció una falta de respeto. Dije que no, por supuesto, pero estas ofertas son más habituales de lo que deberían.

¿Se sienten ninguneados en el mundo editorial?

No, tampoco. Pero bueno, primero están los autores, claro; sin ellos nosotros no existiríamos. Yo siempre intento ser lo más fiel posible a lo que cuenta el autor/la autora. En el bunraku –el teatro de títeres japonés– hay un rol llamado ‘kuroko’ que literalmente significa ‘la persona en negro’ y hace alusión a quienes manejan las marionetas sobre el escenario,; sin embargo, y aunque estén ahí, se les considera ‘invisibles’, de modo que no son ni pueden ser protagonistas de la obra. Esa es la idea. Y cuanto más fluido entre el texto al corazón de lectores, más triunfante. En Japón –seguro que aquí también– hay varios traductores excelentes, y aunque ‘no se dejen ver’, cuando lees algo suyo se nota mucho la calidad de su trabajo, y eso te da mucha confianza a la hora de coger un libro que ellos han trabajo. Así que, quizá sea porque me dedico a ello, pero yo sí que me fijo en quién es el traductor.

¿Por qué el lector medio no suele ser consciente de la influencia del traductor en lo que lee?

[Piensa] No sé si es necesario ser consciente de ello, la verdad. Quiero decir: aquí trabajamos como los duendes de las palabras, pero, como te decía, no hace falta que se nos dé ningún tipo de protagonismo. Pero bueno, si alguna vez lees un libro en el que realmente te hayas sumergido, fíjate también en quién ha hecho la traducción, porque también él o ella habrá puesto a esa edición unas gotitas de su magia. Como comentaba antes, cada vez tengo más claro que publicar un libro es un trabajo en equipo.

Usted traduce literatura japonesa. ¿Es difícil transmitirnos a los españoles un código tan alejado del nuestro?

[Risas] Cuando me encuentro con descripciones de obras arquitectónicas, cuestiones relacionadas con la moda o rituales, no sabes cuántas veces habré querido poner fotos o vídeos para que el lector pudiera comprenderlo de una manera más visual... A veces es complicado transmitir ese tipo de cosas, y por eso, admiro el trabajo que han llevado a cabo durante años los traductores pioneros. El olor, el color, el sabor, el tacto, el sonido..., digamos que ‘el mundo de los sentidos’, en general, es delicado. A veces me pierdo y hago todo lo que puedo para reproducir todo eso de la mejor manera posible al castellano; hay tanta sutileza y matices... Cuando me pasa, suelo consultar los textos de autores de la literatura hispánica y de otros traductores extranjeros que han trabajan con el castellano. Eso sí, hay veces que en esta búsqueda de la traducción idónea me topo con palabras o expresiones bellísimas, y eso me llena de emoción. «¡Así se dice!» [Ríe].

Más allá de la lengua en sí, supongo que encontrará barreras a la hora de adaptar el espíritu y la cultura japonesas.

Sobre el papel, claro que hay barreras y límites, pero yo siempre trabajo con la esperanza de que un día el lector pueda viajar hasta Japón para recorrer el camino que han recorrido y vivido los autores de esos libros y sus protagonistas. O que llegue a conocer la cultura nipona a través de una persona japonesa. Me gustaría que la lectura fuera la llama de un futuro sueño que vaya a cumplir con sus propias experiencias.

¿Nos parecemos en algo?

¡Claro! Lo primero de todo es que tanto a los españoles como a los japoneses nos gusta disfrutar de comida. Además, y aunque vivamos en entornos diferentes, nos alegramos cuando hace buen tiempo. Y nos enfadamos cuando pasa algo que no nos gusta. Lloramos cuando perdemos a alguien al que queríamos mucho, nos reímos cuando lo pasamos bien... Somos diferentes, pero en armonía, como un bosque.

¿Cómo fue su acercamiento a la cultura española?

El sol y la tierra. Confieso que cuando vine a España por primera vez –hace ya más de veinte años–me conquistó un plato de judías verdes con jamón y un zumo de naranja. También me fascina la diversidad en cada región:gastronomía, lengua, música, moda, naturaleza... Ahora me toca visitar Murcia y probar un buen arroz y mojama con almendras, ¿no?

¿A qué autor nipón le ha hecho especial ilusión traducir?

Atsushi Nakajima. No lo conocía cuando me habló de él Alejandro Roque, de Hermida Editores. Es un autor que falleció a los 33 años en 1942 y nos dejó muy pocas obras. Pero al echar un vistazo a sus textos, te prometo que entré en pánico: sus hojas estaban llenas de kanjis chinos [sinogramas] porque en su familia todos eran estudiosos de la literatura de antigua china. Eso le diferenciaba mucho de otros autores de la misma época, pero le hacía complicad de traducir. Por suerte, era una persona muy viajada, con lo que podía mirar a su propio país desde otra perspectiva, y sus cuentos me cautivaron desde la primera lectura.

Desde hace años, quizá por el éxito planetario de Murakami, hay un foco que apunta a la literatura nipona, pero desde aquí es difícil saber si lo que nos llega es realmente una fotografía exacta.

Murakami nació y creció en Japón, pero en mi opinión su estilo no es representativo de nuestra literatura. Él escribe en japonés, eso sí, pero al final, en sus obras, trata mucho cuestiones de la cultura norteamericana, como la música jazz, el béisbol, etc. También sus obras viajan mucho por el mundo, y no habla demasiado del país de sol naciente. Pero bueno, creo que su éxito puede ayudar a que muchos lectores se acerquen a la literatura japonesa.

¿Quién sigue siendo un gran desconocido para el público en castellano y no debería?

¡Hay muchísimos!, pero se descubrirán pronto. Especialmente me gustaría transmitir la voz de algunas autoras japonesas.

¿Dónde pone una traductora el límite entre intentar contextualizar una obra y hacerla entendible y no caer, por ejemplo, en la sobreexplicación del autor y la desnaturalización de su obra?

Antes luchaba más con Dani –el cotraductor–, haciendo hincapié en estas cosas: «¡Así dice el autor! ¡No se debe cambiar!». Pero ahora pienso mucho en los lectores hispanohablantes. Si no se entiende, no tiene sentido. Así que procuro ofrecer al lector un equilibrio ideal entre la cantidad de salsa de soja y aceite de oliva.