La La Love You se han convertido en fenómeno viral. La banda de Parla pasó de mil escuchas a treinta millones de reproducciones en Spotify, colocando siete canciones en los siete primeros puestos de la lista de los ‘50 más virales de España’. Apadrinados por Amaia y La Resistencia, solo necesitaban un escaparate para que el mundo descubriera a su nuevo grupo favorito. Mientras El fin del mundo continúa por segundo año consecutivo siendo la canción pop que suena en todas las celebraciones del verano 2021, la banda está adelantando temas del que será su nuevo álbum con pildorazos como El día de Huki Huki.

Pese a que llevan más de una década en la música, a La La Love You –cuyo nombre tomaron de una canción de los Pixies– les llegó el éxito con la pandemia. Después de años de trabajo discreto, el cuarteto que integran Roberto Amor (voz y guitarra), David Merino (voz y guitarra), Rafa Torres (batería) y Celia Becks (bajo) ha triunfado de forma inesperada, llegando a arrebatar el premio MTV-EMA al Mejor Artista Español a pesos pesados de la música como Aitana, Leiva, Don Patricio y Carolina Durante. Además, han publicado disco en Japón y hasta dieron siete conciertos allí. También se hicieron con el premio a Artista Odeón Revelación Alternativo.

A su presencia en festivales como el Sonorama, el Cooltural o el B-Side de Molina de Segura (este mediodía cierran la programación de la mano de Ruto Neón, y las entradas están agotadas), La La Love You empiezan a sumar fechas en otoño, entre las que destaca el gran concierto que el 23 de octubre darán en La Riviera de Madrid. ¡Ah!, una curiosidad: David, el cantante, es, después de Gonzo, el principal guionista de Salvados.

Tras el éxito de El fin del mundo, que os ha convertido indiscutiblemente en uno de los grupos del año -incluyendo el premio MTV EMA a la Mejor Banda Española o el reciente Premio Odeón-, La La Love You no han cesado de actuar en festivales como el Sonorama, el Cooltural, Amante, Marenostrum, Brizna, SilFest..., y, ahora, el B-Side. ¿Cómo habéis llevado el verano con tanto trajín?

Pues maravillosamente bien. ¡Ojalá siga así la cosa! Obviamente está siendo un verano rarete, y la pandemia aún no nos acaba de dejar en paz, pero estamos tocando un montón y lo estamos disfrutando muchísimo. Actuar en escenarios así de grandes y en festivales con esos nombres es para nosotros un sueño cumplido. Pasamos más tiempo en la ‘furgo’ que en casa, pero, oye, la realidad es que estamos encantados.

Y ya estáis sumando fechas en otoño, entre las que destaca el gran concierto del 23 de octubre en La Riviera de Madrid. ¿Cómo se plantea el horizonte?

Para nosotros ese es ‘El concierto’. Tocar en Madrid, solos y en una sala como La Riviera es flipante. Por la pandemia lo tuvimos que posponer a esta fecha, y estamos deseando que llegue. Aquí [por Madrid] tenemos más a mano a la mayoría de amigos (de otras bandas), y estamos preparando un millón de sorpresas para que ese concierto sea especial. Lo será.

El sonido de La La Love You transmite optimismo. ¿Es esa vuestra intención a la hora de componer?

No es que sea una intención; creo que surge sin querer por la manera que tenemos de entender la música y el grupo. Nosotros decimos que La La Love You es nuestro juguete. Siempre nos hemos juntado y hecho canciones porque nos divierte, y creo que cuando lo haces con esa actitud, al final se refleja en lo que suena, que es alegre y divertido. Aún cuando nos ponemos más dramáticos, como en El fin del mundo, acabamos metiéndole un algo optimista que no podemos evitar.

Vuestro nombre está tomado de una canción de los Pixies. ¿Cuáles son las principales influencias en vuestra música?

A los Pixies les robamos el nombre de la canción sobre todo porque nos molaba cómo sonaba, aunque en aquella época los escuchábamos bastante. Por cierto, también es una canción de Don McLean, y el la escribió antes... Pero bueno, influencias tenemos muchas, y han ido cambiando con el tiempo. De vez en cuando nos dan venazos y nos obsesionamos con nuevos grupos y estilos, pero al principio del todo siempre quisimos ser los Green Day de Parla. Nos gusta Blink 182 y este tipo de bandas yankis punk-poperas.

El grupo funciona desde hace más de diez años, pero fue hace dos cuando empezasteis a ser muy populares. ¿Qué pasó o qué cambió para saltar a la fama de una manera tan rápida?

Eso me pregunto yo... Tengo colegas de toda la vida que me piden ahora que les firme los discos antiguos, pero hace unos años no me hacían ni caso. Creo que tiene mucho que ver con la forma en la que las redes sociales y las plataformas de streaming han democratizado las oportunidades en esto de la música. Como banda indie nunca hemos tenido un gran altavoz, pero ahora la gente tiene más facilidad para descubrir cosas nuevas, y si les gusta, comparten. Hemos podido llegar a gente que conecta con nosotros, supongo.

Metisteis siete temas en el top viral de Spotify. Quédate conmigo, Laponia, Más colao que el Cola-cao, Alucina vecina, El momento perfecto, Lo siento, nena y El fin del mundo se han convertido en auténticos himnos. ¿Habéis dado con la tecla?

Pues no lo sé... Yo soy el primero que flipa. Otra cosa no, pero La La Love You suena muy a La La Love You, y todas las canciones tienen un carácter común. Supongo que es fácil que si te gusta una, te gusten varias. Lo malo, supongo, es que también, si detestas una, te pasará con varias.

¿La La Love You sois muy de verano? Cuando pensáis en una canción de verano, ¿en cuál pensáis?

Yo me llevo muy mal con el calor, pero está claro que si La La Love You es fiesta y optimismo, el verano es nuestra estación del año. En los conciertos de este verano estamos haciendo exactamente esa pregunta al público, que cuál es su canción del verano favorita. Tengo que decir que Yo quiero bailar, de Sonia y Selena, va ganando por goleada.

La La Love You fuisteis elegidos Mejor Artista Español de los Europe Music Awards (EMA) de la cadena MTV. ¿Cuál fue vuestra reacción? ¿Cómo lo celebrasteis?

Pues nosotros queríamos vestirnos con pajarita y soltar un discursito, pero como por la pandemia fue una gala online, lo vimos y lo celebramos comiendo pizza en calzoncillos. Aunque igualmente fue brutal. Cada vez que veo el trofeo en mi casa me río incrédulo.

¿Qué supone esta distinción para vuestra carrera?

Creo que nos ha ayudado a nosotros mismos a creérnoslo, a darnos cuenta de que esto va en serio y de que tenemos que currárnoslo y disfrutarlo todo lo que podamos. No sé, el hecho de que la peña vote por ti y que la MTV te dé un premio empuja bastante a querer seguir en esto.

¿Qué os ha supuesto que la pandemia haya estallado en esta fase de ‘subida’ en la que os encontrabais?

Para todos la pandemia está siendo una putada, y obviamente nos gustaría que las cosas fuesen de otra manera, pero, no sé, quizá el que hayamos tenido más tiempo para estar encerrados en casa también le ha dado a la gente más oportunidades de escuchar nueva música, y más gente ha llegado a nosotros. No sé si, sin pandemia, nos hubiese ido mejor o peor, pero mola consolarse pensando que en ese sentido nos ha venido bien. Y seguro que no somos la única banda que puede decir eso.

Identificados con ese ‘fin del mundo’ que parecía acercarse, las historias de Instagram se llenaban de publicaciones con esta banda sonora. ¿A qué atribuís vosotros esa respuesta?

Nuestra intención nunca fue hablar de un fin del mundo tan chungo, con un virus mortal moviéndose por ahí. Nuestro fin del mundo es mucho más naif y amable. Supongo que la gente prefería agarrarse al nuestro y no pensar demasiado en el otro. Mucha gente con la que nos estamos cruzando en los conciertos nos dicen que la canción les ayudó a hacerlo más llevadero, y eso mola. Han sido momentos difíciles para todo el mundo.

Muchas de vuestras canciones han surgido de películas. El día de Huki Huki empieza fuerte con el diálogo de Blue Hawaii de Elvis Presley. ¿Qué fue antes, la creación de la canción o ver la película que os inspiró?

Un poco a la vez. Viendo la peli nos apeteció hacer algo ‘hawaiano’. Creo que tiene (otra vez) mucho que ver con la pandemia. Descubrimos que cuando uno está encerrado y no puede viajar, aprende a convertir cualquier sitio en Hawai. Ese fue un poco el concepto que inspiró la canción, que no importaba el dónde; que, con la compañía adecuada, el salón de casa puede ser Honolulu.

¿Toda esta temática veraniega formará parte de un disco? ¿La intención es sacar un LP?

Sí, estamos justo terminando de currar en él. Habrá canciones veraniegas y no tan veraniegas, porque en realidad es el resultado de muchos meses y muchas estaciones. Tiene un poquito de todo. Eso sí, muy La La Love You todo.

El fin del mundo ha sido un boom para La La Love You, ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo surgió la canción (que tiene algo de premonitorio)?

Tendremos más cuidado a partir de ahora con los nombres de las canciones, que no queremos que se cumplan nuestras premoniciones... La canción la escribimos unos meses antes, y ni Bill Gates ni nadie nos puso en preaviso de que estuviera urdiendo un plan para acabar con el mundo. Nosotros queríamos hablar de otra sensación, esa que todos hemos tenido alguna vez cuando nos han roto el corazón: nos hacemos pequeñitos y todo se desmorona un poco alrededor.

Triunfasteis en Japón. ¿Cómo es actuar allí?

Pues una de las experiencias más locas y más divertidas de nuestra vida. Hicimos una gira entera allí, y ver a los japoneses con camisetas de La La Love You y tarareando nuestros estribillos fue brutal. No sabemos cuándo, pero volveremos.

¿Le dedicáis ahora más tiempo al grupo? Con todo esto, ¿cómo lleváis la fama?

Siempre le hemos puesto mucha energía al grupo. Somos de pasarnos las horas en el local de ensayo. Pero es verdad que ahora se ha desmadrado un poco todo. Prácticamente ha ido absorbiendo todo alrededor, y todo nuestro tiempo ahora mismo es para el grupo. Pero, bueno, sarna con gusto... Y fama no creo que se pueda llamar, pero por ahora lo que nos encontramos es gente que nos dice cosas bonitas de nuestras canciones, y eso mola mucho, claro.

¿Ha evolucionado vuestra manera de hacer música?

Creo que no. Ha cambiado que tenemos más viajes, más conciertos, plazos más cortos para hacer cosas... Todo eso. Pero a la hora de hacer música no creo que nada haya cambiado. Componemos un poco por accidente, y de vez en cuando se nos ocurre una canción y empezamos a darle forma. Siempre ha sido así.

No tuvimos mucha suerte en Eurovisión con Blas Cantó. Si os proponen ir a vosotros, ¿qué responderíais? No sé si desde aquel ‘incidente’ de la tarta en la preselección de Eurovisión os han vuelto a llamar en TVE...

[Ríe] Bueno, igual aceptamos, pero esta vez sin merengue. No queremos más disgustos.