La Filmoteca Regional de Murcia vuelve a su actividad a partir del 7 de septiembre (próximo martes) con la programación "más amplia y ambiciosa que se recuerda desde su creación, hace ya 18 años". Así lo anunció ayer la Consejería de Educación y Cultura tras la presentación de su nueva temporada; acto que contó con la presencia de Mabel Campuzano, responsable del ramo; Ramón Palazón, director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), y Ángel Cruz, máximo responsable de este espacio. En total serán 240 títulos –entre cortometrajes y largometrajes– aglutinados en una treintena de ciclos temáticos diferentes que, eso sí, contarán con un protagonista indiscutible hasta el próximo mes de enero: Paco Rabal.

En ese tiempo, el cine español estará muy presente tanto en la Sala A como en la B, que está previsto que acojan diariamente –a excepción de los lunes– al menos dos y una proyección, respectivamente. Y será así gracias a un monográfico con el mejor cine patrio independiente, y a los ciclos dedicados a Luis García Berlanga y Fernando Fernán Gómez con motivo del centenario de sus nacimientos. Así, del director valenciano se podrán ver en pantalla grande películas como Bienvenido, Mister Marshall (1953); Vivan los novios (1970); La vaquilla (1985); Todos a la cárcel (1993), y Plácido (1961), mientras que de Fernán Gómez se exhibirán Los palomos (1964) y El extraño viaje (1964).

No obstante, el ciclo más emotivo será el que rendirá tributo a Paco Rabal después de que el pasado domingo se cumpliera el vigésimo aniversario de su fallecimiento. La Filmoteca repasará la trayectoria de más de medio siglo del intérprete aguileño con la reposición de filmes como Historias de la radio (José Luis Sáenz de Heredia, 1955), La gran mentira (Rafael Gil, 1956), Viridiana (Luis Buñuel, 1961), Currito de la Cruz (Rafael Gil, 1965), Nazarín (Luis Buñuel, 1959), Pajarico (Carlos Saura, 1997), La hora bruja (Jaime Armiñán, 1985), El disputado voto del Sr. Cayo (Antonio Giménez Rico, 1986) y Goya en Burdeos (Carlos Saura, 1999), película que le valió el premio al Mejor Actor de la Academia Española de la Cinematografía.

Además, en el detalle del programa también tiene un lugar destacado el cine con «denominación de origen murciano», que incluye un ciclo retrospectivo de uno de nuestros directores «más rompedores y relevantes», Alfonso Albacete. De él se proyectarán Atómica (no me hables de los hombres) (1997); I love you, baby (2001); Entre vivir y soñar (2004); Mentiras y gordas (2009)... También numerosas sesiones de cortometrajes dirigidos por realizadores de la Región y la presentación del libro Chumilla-Carbajosa: La mirada indomable, editado por la propia Filmoteca y dedicado a la obra y figura del director.

Por último, de indiscutible sabor murciano se presenta el ciclo ‘Carta Blanca’, en el que el reconocido actor lumbrerense Ginés García Millán comenta y recomienda algunas de las películas que más le han marcado a lo largo de su vida, como El sur (Víctor Erice, 1983); El bueno, el feo y el malo (Sergio Leone, 1966); Doctor Zhivago (David Lean, 1965), y La diligencia (John Ford, 1939).

Otros ciclos

Aunque los encargados de abrir la programación la semana que viene serán los responsables del I Congreso Internacional ‘El documental de arte: Creación, patrimonio y propaganda’. La Universidad de Murcia ha encontrado este año en la Filmoteca Regional un espacio en el que desarrollar este proyecto y ‘premiará’ a los espectadores con proyecciones como la inaugural: con El cuadro (Andrés Sanz, 2019), o las dos que el sábado 11 de septiembre recordarán a dos de los mejores artistas que ha dado esta Región: Ramón Gaya. La pintura como destino (Gonzalo Ballester, 2015) y Pedro Cano. Pintar el viaje (Jorge Fullana, 2021).

Por otro lado, y para los amantes del cine clásico, durante los próximos meses tendrá lugar un monográfico dedicado al cineasta alemán Douglas Sirk, con cintas como El asesino poeta (1947), Pacto tenebroso (1948), Más fuerte que la ley (1949) y Obsesión (1954); todas ellas se podrán ver en la Filmoteca. Aunque también está prevista la proyección de «decenas de grandes obras maestras de la historia del cine» distribuidas en diferentes ciclos, señalan desde la Consejería. Además, habrá ‘sesiones especiales’, como las que protagonizarán Qué bello es vivir (Frank Capra, 1946) y Superman (Richard Donner, 1978), y el ‘buzón de sugerencias’ recompensará la fidelidad de los habituales de la sala con filmes de culto como Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992), Desayuno con Diamantes (Blake Edwards, 1961) o Amelie (Jean-Pierre Jeunet, 2001).

Este año, la Filmoteca se convertirá además en «foro del cine independiente», de aquel para el que las salas comerciales parecen inaccesibles. Esto último es posible gracias a la colaboración de diferentes organismos nacionales e internacionales tales como el Instituto Goethe, el British Council, el Institute Français y la Unión de Cineastas, entre otros, un proyecto del que Campuzano se congratuló durando la comparecencia de prensa de esta martes. La consejera se mostró «ilusionada» con la nueva temporada de la Filmoteca, pero especialmente con el regreso del ciclo ‘Filmo Familia’, para «continuar con la importante labor de difusión y promoción de la cultura entre los más jóvenes». De este modo, todos los sábados se programará una sesión con películas de animación, así como grandes clásicos de cine cómico, dedicadas a los más pequeños y para disfrutar en familia. «Se trata de uno de nuestros ciclos más queridos, que todos los sábados por la tarde abarrotaba la Filmoteca, y que lamentablemente tuvo que ser suspendido debido a la pandemia», señaló la responsable del departamento de Educación y Cultura en alusión a la programación de cintas como Los Croods: Una nueva era (Joel Crawford, 2020), Trolls 2: Gira mundial (Walt Dohrn y David P. Smith, 2020) o ¡Scooby! (Tony Cervone, 2020). Esta última, por cierto, forma parte del ciclo de Halloween (del 30 de octubre al 1 de noviembre), que proyectará también La vampira de Barcelona (Lluis Danés, 2020); Don Juan, mi querido fantasma (Antonio Mercero, 1990); Relic (Natalia Erika James, 2020); Scream. Vigila quién llama (Wes Craven, 1996), y Península (Yeon Sang-ho, 2020), segunda parte de la exitosa Train to Busan (2016).

Venta de entradas online

Por su parte, Ángel Cruz aprovechó la presentación para «animar a los ciudadanos a que vuelvan a la Filmoteca, donde la sala principal estará renovada y con todas las medidas sanitarias garantizadas». En este sentido, el aforo será inicialmente del cincuenta por ciento de la capacidad de cada sala, que es de 200 personas para la A y de 40 para la B. Otra de las novedades es que este año se va a implementar la venta online de entradas, a través de la web de la Filmoteca: www.filmotecamurcia.es.