uedo con la fotógrafa e ilustradora Carolina Illán Conesa a orillas del Mar Menor unos días antes del último episodio de anoxia. Estamos en la desembocadura de la Rambla de El Beal, que cada vez que llueve sigue arrastrando metales provenientes de la sierra minera. Esto es un fangal inhóspito, como un desierto apocalíptico donde no hay ni un alma. Hace un año estuvimos aquí medio centenar de artistas limpiando la playa y haciendo una jornada de arte efímero que dió lugar a la exposición Mar & Plásticos. Carolina ha elegido nuestra laguna salada porque cree que debería ser el rincón preferido de todas la gentes de nuestra Región. Ha traído su famosa bañera, con la que se desplaza por escenarios naturales diversos para fotografiar a sus modelos.

Me cuenta sus recuerdos: «Yo vivía en Los Dolores de Cartagena, no nos podíamos permitir tener casa en la playa, pero cada tarde que nos era posible veníamos a la zona de las salinas. Entonces no había casas y esto era un paraíso. Aún me veo con mis padres y hermanas comiéndonos un bocata de atún, sentados a la orilla. Nunca lo supimos apreciar en lo que valía y ahora lo lloramos todos. ¡Qué rabia e impotencia mientras los irresponsables se tiran las culpas unos a otros!».

Su padre, Carlos, que fue mi compañero de pupitre en el Isaac Peral, era periodista de La Opinión de Cartagena y a ella le dio por dibujar y pintar, como su abuela Ina, y por hacer fotos con su primera cámara que le regaló el gran Carlos Gallego. «Mi hermana había terminado Filología Clásica y me animó a matricularme en Letras. Yo me pagaba la carrera trabajando en hostelería y allí conocí a un cliente que era artista plástico y empecé a dibujar con él; así me decidí a pasarme a Bellas Artes y estudiar fotografía e ilustración», dice.

La pandemia la ha aprovechado para seguir estudiando e investigando, hizo un parón en su labor fotográfica, cada vez más reconocida, y volvió a centrarse en el diseño, ahora también digital. Las camisetas y bolsos con sus dibujos son cada vez más demandados, al igual que sus originales reportajes de boda, nada convencionales y con uso de varios drones que maneja junto a su pareja. «La fotografía que más me gusta gira en torno al cuerpo humano, no me gusta llamarla erótica, y uso mucho esta bañera porque es como ‘el rincón’ donde cada persona se siente protegida, esté en un desierto o en un rastrojo, como un útero materno», y añade: «Cada vez me estoy especializando más en la cuestión audiovisual, cada vez me interesa más el vídeo, la imagen en movimiento. Pero la fotografía no la abandono, tengo previsto volver a exponer mi Ginegénesis en varias salas de fuera de la Región».

Le pregunto y me contesta: «No, no soy rebelde, soy muy inconformista, eso sí, y feminista, claro». Una vez en la bañera, me dice que es poco fotogénica, me sonríe y yo le digo que mi cámara no opina igual, le pido que se remangue para que se le vean los tatuajes. «Son como un vicio, tengo tatuajes por mis hermanas, por mi pareja, una tortuga que me representa, de Star Wars, de Alicia en el País de las Maravillas, del Principito, y ya estoy pensando en el siguiente: un caballito del Mar Menor».