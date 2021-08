Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor, y no siempre es verdad. Aunque la realidad, y más en este momento, es que acercarse al Mar Menor a través de los recuerdos pasados (y no por medio de las imágenes que estos días nos deja la laguna) tiene algo de sosegante placebo. Quizá tenga un punto de tristeza (la nostalgia es así), pero también puede funcionar como catalizador; quién sabe, cada persona es un mundo... De hecho, cuando Salvi Vivancos emprendió este proyecto los arenales a los que se refiere no amanecían día sí, día también cubiertos de peces muertos; el estado de sus aguas ya distaba mucho de ser idóneo, pero Mar Menor. Imágenes familiares. Espacios comunes no pretendía encontrar una reacción activista (o derrotista, o negacionista) en los visitantes; tan solo evocar algo (lo que sea) en la cabeza del espectador.

Pero pongamos algo de contexto: durante la última edición del Festival de Arte Emergente Mucho Más Mayo de Cartagena –titulada ‘Antes del colapso: arte y emergencia climática’–, Vivancos, historiador, creador audiovisual y creador y preservador de cine doméstico, inauguró en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA) de Cartagena el resultante de diez años de trabajo: Mar Menor. Imágenes familiares. Espacios comunes, una videoexposición que mostraba una colección de cintas filmadas en ámbitos familiares a lo largo de cinco décadas (entre 1950 y 1990) en el entorno de la laguna. Estas películas representaban, ni más ni menos, escenas de la memoria colectiva: encuentros familiares, juegos infantiles, calles y paisajes, celebraciones, costumbres... La mayoría de estas imágenes se enseñaron entonces por primera vez al público, y algunas fueron cedidas posteriormente a la banda cartagenera Nunatak para ilustra el videoclip del tema Sol y sal, también en recuerdo de un Mar Menor que parece ya muy lejano en el tiempo.

Pues bien, tras el éxito de la exposición –que fue visitada por alrededor de 6.000 personas– y con la ayuda de las nuevas tecnologías, Vivancos exhibe ahora las filmaciones recuperadas en un nuevo formato; si cabe, más cómodamente accesible. Y es que ha creado un canal de vídeo online en el que retransmite estas películas en bucle y durante las 24 horas del día. Lo ha hecho a través de la plataforma Twitch y su nombre es ‘Ramdon_Memory’, con lo que los interesados podrán acercarse a estas proyecciones de forma totalmente gratuita.

Patrimonio

Los materiales originales –grabaciones analógicas de 8 y 16 milímetros y Super8– han sido localizados, recuperados y digitalizados a lo largo de casi diez años por el proyecto Memorias Celuloides. «Se trata de fragmentos de un patrimonio cultural de gran valor que permite apreciar las profundas transformaciones sociales, económicas o ambientales que ha experimentado la comarca», apunta Vivancos, que señala que «la cantidad de lecturas que permiten realizar es my amplia y diversa». En este sentido, afirma que «las imágenes y sonidos que se presentan en la instalación audiovisual tienen un valor estético», además de «un gran potencial creativo».