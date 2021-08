Si me acuerdo cuántos años hace que conozco a Esperanza Clares, el alma máter de Alquibla Teatro, media vida llevo viéndola bordar, con poderío, todos los papeles con los que se enfrenta sobre las tablas. En agosto está cerrada la escuela de teatro de la compañía, así que nos vemos en el almacén y oficina de la empresa. Ella trabaja a destajo allí, por eso me ha dicho que su verdadero rincón está rodeado de papeles: los que tiene que estudiar para actuar y, sobre todo, todos los que tiene que rellenar y escribir para presentar proyectos y conseguir bolos. Me interesa muchísimo esa labor de oficina que el público desconoce y sin la que las giras teatrales serían imposibles. Para montar la foto tenemos unos ayudantes de excepción: su marido, el director Antonio Saura, y su hija y dramaturga, Alba. Los tres nos tomamos un café en un bar del polígono y después yo sigo hablando con Esperanza.

El apellido Clares es una buena carta de presentación en Murcia: ella se crió en una familia con gran vinculación teatral y musical. Su padre era director musical de zarzuela y allí hizo su debut, de niña. De adolescente, junto a otros jóvenes entre los que estaba Antonio, participó en la creación del grupo Alquibla, nombre que se le ocurrió a ella, por cierto, y ya con 17 años representaron Los caciques de Arniches, obra que hace poco han vuelto a representar, con la sabiduría de la experiencia, en una maravillosa versión llena de diversión y, a la vez, de enjundia y actualidad. Me cuenta sobre su labor en la Escuela de Teatro: «Tenemos más de 200 alumnos, un total de siete profesores y hacemos una producción por grupo cada cuatrimestre». Allí también preparan para la prueba de acceso a la Escuela Superior de Arte Dramático. Le pregunto si tanta gente podrá vivir del teatro al terminar los estudios y me dice que «hay que seguir la vocación a la hora de estudiar y después hay que vivir de lo que se pueda. Estudiar lo que no te gusta es imposible e inútil».

De la multitud de obras que han representado, Esperanza recuerda especialmente El sueño de una noche de verano, un grandísimo montaje que supuso el salto a las estrellas de su compañía y que yo le digo que aún lo tengo como mis mejores fotografías teatrales de cuando vino al Certamen de Pozo Estrecho: no he visto luz y colores más mágicos y espectaculares. También le marcó la Electra de La Orestiada, todo un reto al enfrentarse a un personaje tan difícil de empatizar.

Ha sido presidenta de la Asociación Murcia Escena y cree que la Administración Regional no está a la altura: «No les apasiona la gestión cultural, un trabajo que debería ser maravilloso», y añade: «El tejido teatral está muy dañado, tardaremos años en salir de ésta».

Esperanza es, sobre todo, un animal escénico y una luchadora incombustible en la gestión de su empresa, afrontando el día a día y los momentos difíciles con «trabajo y más trabajo», y mucha decisión. Le gusta recordar una frase del personaje de Fifí en Las Reinas del Orinoco, que ella interpretó junto a Lola Martínez: «No se ha acabado nada, falta lo más hermoso todavía». Le gusta bailar swing y hacer millas en moto con Antonio, y me cuenta que por fin tienen unas bolos por Zaragoza y Burgos.