Muchos días coincido con Manuel Ponce Sánchez a la hora del café. Él también es un amante de los periódicos impresos en el desayuno. Lleva 33 años en el periodismo, fue director de El Faro, hoy desaparecido, pero con anterioridad había hecho programas culturales en la radio, a la vez que teatro. Actualmente trabaja para Televisión Murciana. Ha escrito varios libros sobre la reciente historia política de la Región de Murcia y otros que tienen que ver con el teatro, su verdadera pasión. Es autor de Isidoro Máiquez, el actor maldito, todo un referente, reeditado ahora con ocasión del bicentenario de la muerte de este gran cartagenero que revolucionó la escena nacional, y cuya publicación le llevó años de investigación en los archivos de Cartagena, Murcia, Granada y Madrid.

Dice que su rincón preferido está entre sus libros, sentado en un sillón junto a la ventana que da a un pequeño jardín de su casa en Pozo Estrecho, en la última fila de viviendas que miran al campo, a las palmeras de Benzal y a un horizonte por el que se elevan, entre los huertos, los caserones de Villa Antonia y Torre Nueva. Le hago la foto con una máscara de Capitano que se trajo de Italia. En la buhardilla tiene su despacho, donde últimamente echa más horas por el obligado trabajo online que la pandemia impone. Me enseña su colección de relojes de bolsillo, afición que tal vez le venga de tantos años de duro trabajo pensando en los cierres de edición. Tal vez están en hora porque me dice que sólo dispone de sesenta minutos para hablar porque tiene que volver al trabajo. Nos ponemos a ello.

Me cuenta que fue al Colegio del Patronato (del Sagrado Corazón de Jesús) en Cartagena, allí empezó a hacer teatro. Con el tiempo estudió técnico especialista de análisis clínicos, pero enseguida se dio cuenta de que no quería bajarse de las tablas. Fundó Teatro de Papel en 1981 e hizo teatro clásico, obras de Cervantes y mimo. Tiene gracia que se tirara el tiempo en aquella Casa de Cultura que hoy es la Asamblea Regional, donde, después, hizo sus crónicas parlamentarias durante años. Lo mismo montaba comedias con Alfredo Ávila que hacía mimo en los escaparates de Tejidos La Florida para promocionar la ropa en venta. Con el tiempo impartió cursos de teatro en los institutos y posteriormente en la Academia Pérez de Lema, con cuyos alumnos montó musicales y obras clásicas. Con El sueño de una noche de Verano del instituto Jiménez de la Espada ganaron el Murcia Joven. También viajó a Italia donde hizo Comedia del Arte con Antonio Fava. LA OPINIÓN le encargó en 1988 las crónicas teatrales, después pasó a la información general y con el tiempo pasó a La Verdad. Cada vez hacía menos teatro. El periodismo lo absorbió. No descarta volver a dirigir alguna vez y me cuenta que «aunque me ven tan serio, no me imaginan en Petición de mano, de Chejov. César Oliva escribió que no había visto mejor comediante».

Lo que tiene claro es que «si Máiquez viviera hoy día, seguiría postergado por el poder. La cultura no la puedes dejar en manos de los políticos. Necesitamos una ley de mecenazgo para que no todo dependa del concejal o la consejera de turno».