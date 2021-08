Atractivas costas, montañas con nieve, ríos, paisajes boscosos, lugares áridos... La Región de Murcia es un auténtico paraíso para el montañero y para cualquiera que tenga buen gusto por lo bonito de la naturaleza. Todos sus rincones guardan algo especial, casi poético, que por desgracia mucha gente desconoce.

Es por ello que el aventurero Ángel Ortiz, autor de más de una treintena de libros sobre rutas, medio ambiente u otros estilos, ha recogido en Las rutas más bellas todo lo que cualquiera debe saber sobre el paraíso regional para recorrerlo de punta a punta, contemplando todo lo bonito que alberga en casi 500 páginas a color. La guía está reconocida como la primera de excursiones a pie que abarca toda la Región de Murcia, con sus 12 comarcas naturales y sus diferentes ambientes geográficos y paisajísticos.

El autor de esta obra, Ángel Ortiz, es un montañero que nació para vivir rodeado de la naturaleza, pues con cinco años ya acompañaba a su padre en varios recorridos por la Región. Pronto comenzó a escribir, por medio de diarios de viaje, todo lo que veía o le llamaba la atención de sus rutas: «Comencé muy joven a experimentar la vida en la naturaleza, me encantaba escribir y hacía mis diarios con lo más atractivo que veía o los recorridos que hacía, jamás imaginé que escribiría más de 30 libros, estoy orgulloso», declaraba el murciano.

Unos libros que él mismo se encarga de realizar de forma íntegra, desde los mapas, a los textos, pasando por las fotos que él mismo realiza o la gran cantidad de dibujos que le llevan horas de trabajo en casa para dotar de profundidad a sus libros. Además, se encarga de la distribución y edición de todos los escritos que realiza, por eso es su propio jefe, como le gusta decir.

A pesar de toda su carrera redactando líneas sobre su conexión con el medio ambiente y todos sus recorridos, Ángel no siente que sea escritor: «A mí me gusta mucho escribir, estoy encantado redactando todo lo que veo, pero yo no me siento escritor, mi verdadera pasión es la naturaleza y yo soy montañero, aunque tengo 37 libros...», comenta entre risas.

Para la realización de este auténtico manual con todos los entresijos naturales de la Región, el senderista reconoce que ha estado más de 30 años recopilando datos, desde los años 90 que comenzó a redactar guías regionales de menor calibre, de comarcas o lugares especiales como Sierra Espuña, hasta lograr este 2021 que su obra más preciada vea la luz tras recorrer los 11.313 kilómetros cuadrados del territorio regional.

Recorridos que cuentan con varios niveles de dificultad para tratar de ayudar a cada persona a elegir la ruta que más le favorezca según sus condiciones, indicando en cada una punto de inicio, lugar de llegada, distancia, horario, desnivel y dificultad física. Criterios que son más que fiables, pues Ángel ha realizado las rutas en varias ocasiones para hacer su obra lo más cercana posible a la realidad: «He hecho cada una de las 37 excursiones que aparecen varias veces. Además, nuestra Región es tan bonita que he añadido 67 sugerencias para no dejar ningún rincón sin reconocimiento».

El libro está disponible en librerías, como Diego Marín, o tiendas deportivas, como Deportes Nortes. Para poder lanzarlo, Ortiz realizó un «crowdfunding a la murciana»: clubes montañeros de la Región compraron ejemplares antes de que viera la luz. Gracias a ellos hoy es posible una obra con la que el lector no solo conocerá todo lo bonito del terreno regional, sino que además podrá conectar con la fauna y flora de los lugares más bonitos de un paraíso que nos sorprende con su variedad de paisajes. Sin duda, estamos ante un lugar maravilloso, la Región de Murcia.