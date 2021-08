Ya hay fecha para el debut literario de Enrique Bunbury. El artista zaragozano publicará su primer libro de poesía el próximo 20 de septiembre bajo el título 'Exilio Topanga'. La edición correrá a cargo de La Bella Varsovia, que ya ha publicado a otros poetas aragoneses como Jesús Jiménez Domínguez. Su primer poemario, que escribió a principios de este año, contará con 128 páginas. Ha sido el propio Bunbury el que ha anunciado este lunes en sus redes la publicación. «Pronto os iremos informando de dónde y cómo podréis comprarlo, aquellos que estéis interesados», ha indicado.

La encargada de distribuirlo en España será UDL Libros, que este lunes ha compartido una sinopsis del poemario: «Igual que Ulises emprendió el regreso desde una Troya derrotada a su hogar en Ítaca, y en su periplo encontró obstáculos y tentaciones, la voz que se escucha en estos poemas también intenta –pese a las dificultades– volver a un lugar que reconoce como suyo: Topanga, que aquí no significa casa sino exilio, sitio de paz para reconectar con todo. En su primer libro de poemas, Enrique Bunbury ha escrito la particular historia de ese viaje. Aquí se busca una casa, pero no solo: "en ese proceso –en esa odisea– se aprende y se desaprende, se reflexiona sobre el mundo que nos rodea, se ama y se intenta comprender".

La sinopsis añade que en estos poemas «se llama por teléfono a personajes que tienen mucho que ver con los de los relatos de Carver, se mira a quienes pasean por las malas calles igual que por los poemas de la generación beat, se sueña un espacio propio en el que confluyan la lírica, la conciencia y la realidad».

En el ámbito musical, Bunbury, que está a punto de lanzar nuevo disco, tiene reprogramadas las fechas de la gira que tuvo que ser aplazada por la pandemia. Los conciertos tendrán parada en Málaga (6 de agosto de 2022), Madrid (10 de septiembre de 2022), Barcelona (15 de septiembre) o Valencia (24 de septiembre). En Zaragoza todavía no hay una fecha confirmada, aunque todavía faltan por anunciar nuevos conciertos.